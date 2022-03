La Facultad de Veterinaria (la Veterinaria a secas, en Córdoba) llega a su 175 aniversario con la primera mujer al frente de su decanato. Cuando dentro de un par de meses Rosario Moyano concluya su segundo mandato, su retrato será el único femenino que habrá en la sala de juntas de esta facultad, donde ella misma se licenció en 1983 y donde las mujeres han ido copando cada vez más espacio en las orlas. En la Universidad de Córdoba (UCO), esta catedrática de Toxicología desde 2011 ha sido docente, investigadora y gestora, además de directora del servicio centralizado de animales de experimentación y presidenta del consejo de administración del hospital clínico veterinario.

La Facultad de Veterinaria es el buque insignia de la Universidad de Córdoba, a la que gana en antigüedad, y una facultad reconocida en Europa y entre las 50 mejores en investigación veterinaria. ¿Somos conscientes en Córdoba de lo que tenemos con ustedes?

Creo que sí, que la sociedad cordobesa se identifica mucho con la facultad, aunque quizá tiene más referencia respecto a la historia que a la actualidad. Precisamente desde que este equipo tomó las riendas de la facultad nuestro punto de vista ha sido que no podemos vivir del pasado; tenemos que vivir en el presente y sobre todo en el futuro. Tenemos, desde el 2010, el sello de calidad de la EAEVE, que nos sitúa entre las mejores facultades de Europa, y ahora se ha revalidado; y ahora hemos conseguido el sello internacional de Ciencia y tecnología de los alimentos, nuestro otro grado. Creo que la sociedad sí es consciente de esto, quizá no al 100%, pero Veterinaria en Córdoba es la Veterinaria y no hace falta decir más.

Han tenido alumnos de 15 nacionalidades distintas, ¿qué buscan los estudiantes extranjeros?

La calidad. Esta facultad tiene fama nacional e internacional. Luego es verdad que somos un referente en medicina equina desde hace años con grandes maestros.

Ese fue, además, el origen de la facultad, ¿no?

Efectivamente, la Escuela de Veterinaria nace a mitad del siglo XIX en Córdoba como necesidad de la sociedad ante el gran desarrollo agrícola y ganadero, y particularmente de la ganadería equina. Estaba, además, vinculada a las Caballerizas Reales. Tenemos estudiantes de muchos países, y en España, al haber números clausus en todas las facultades, hay algunos que pese a tener buenas calificaciones para su universidad eligen la Universidad de Córdoba. Eso es para nosotros una satisfacción. El problema es que tenemos 150 plazas y todos no pueden entrar. Lo importante es la calidad y seguir siendo un referente, no vivir del pasado, que está muy bien y son nuestros cimientos, de los que estamos muy orgullosos, pero hay que pensar en el presente y sobre todo en el futuro.

¿Qué importancia tiene actualmente el mundo equino en la facultad?

Tenemos el centro de medicina deportiva equina, Cemede, el único en España especializado y dedicado a la docencia e investigación en el caballo de deporte, y el hospital clínico veterinario del Campus de Rabanales, que es hoy un referente nacional e internacional.

La UCO ha abierto sus puertas a los estudiantes de Ucrania y se han recaudado fondos para los refugiados. ¿Cuál debe ser la postura de las universidades en un conflicto de estas características?

Estar apoyando en todo momento y acogiendo a los refugiados si hiciera falta. Me sumo completamente a la postura que está teniendo la UCO porque es nuestro deber como institución y un deber moral. Cada uno, desde el sitio en que esté, tiene que apoyar. Lo que es una tristeza es que esto no se pare con tanta gente que está sufriendo. Si llegan ucranianos a la UCO el apoyo va ser máximo. Huelga decir que condenamos la invasión rusa.

La Veterinaria ha conocido tres sedes (Regina, Medina Azahara y Rabanales), ¿cómo son las actuales instalaciones y qué necesitarían para mejorarlas?

Aunque es indiscutible la identidad del edificio del actual Rectorado, venir a Rabanales nos permitió tener unas magníficas instalaciones, un hospital clínico veterinario, con unos magníficos instalaciones y profesionales; un centro de medicina deportiva equina, el único que existe; el servicio de animales de experimentación y una granja experimental, que es esencial para la docencia y la investigación. La única Facultad de Veterinaria de Andalucía es la de Córdoba y no es casualidad: formar a los veterinarios es caro y necesitamos mantener estas instalaciones. Además, en 5º curso tenemos el rotatorio, unas prácticas tuteladas por las que el alumno pasa por todas las áreas de la profesión: empresas ganaderas, clínicas, hospital clínico y por salud pública de la mano de inspectores del SAS, donde trabajan por ejemplo en mataderos. Poner todo eso en marcha es complicado pero se ha conseguido y es una fortaleza del grado. Para todo eso necesitamos apoyo. Ahora mismo nos sentimos respaldados, pero si apostamos por una facultad de calidad necesitamos un apoyo, personal, profesorado, mantenimiento de instalaciones y una dotación que nos mantenga en los ránkings nacionales o internacionales. El grado de Veterinaria es una titulación regulada, depende de una directiva europea, con un sello de calidad internacional. Por eso, aunque se abren nuevas facultades, --solo hay 13 en España--, es importante que estén bien dotadas y aseguren que los egresados estén bien formados.

El 175 aniversario se va a celebrar con un apretado programa de actos en el que se incluyen exposiciones, charlas, espectáculos ecuestres… ¿Qué destaca de esta programación?

En la programación hemos querido tener distintos tipos de actos: culturales, académicos de mucho nivel, pero hemos querido hacer actos de cara a la sociedad para que los cordobeses se vean involucrados con la Facultad de Veterinaria. Por eso hemos previsto actos sociales como que, gracias a la DO Montilla-Moriles, un día de la Cata del Vino se va a dedicar a la facultad. También hay programado un espectáculo ecuestre en Caballerizas Reales en colaboración con el Ayuntamiento, Córdoba ecuestre y Defensa y la participación de la Guardia Real, que hará un pasacalles. Luego tendremos el día grande, coincidiendo con el día del patrón, donde invitaremos a las autoridades y a las facultdes de España y Europa, con representantes de todas las promociones de veterinarios.

Tienen todo tipo de medallas y galardones.

Tenemos ya la medalla de oro de la ciudad, la medalla de oro de Andalucía, tenemos muchísimos, pero afortunadamente nos siguen llamando para seguir entregándonos reconocimientos. Esta semana nos han llamado del Colegio de Veterinarios de Badajoz, recojo el premio Ana María de Souto y hace unos días recogí la distinción del Real Círculo de la Amistad.

Está usted como Penélope Cruz, vaya. Los 175 años de historia de la facultad están jalonados por hitos tan relevantes como la visita del doctor Fleming o menos conocidos pero muy curiosos como que el veterinario de Platero, el burro de Juan Ramón Jiménez, se formó aquí. Menudo historial.

Sí, sí, Juan Ramón Jiménez hace referencia a un veterinario real, que existió y nosotros tenemos aquí su expediente académico. Y luego Fléming, claro, del que guardamos su firma en nuestro libro de visitas. Historia tenemos para hacer otra entrevista.

Hablando de ilustres, ¿tiene preparado ya el rector su despacho de vuelta en Veterinaria?

Siempre lo ha tenido, y volverá como todos después de los años de magnífica gestión.

También usted acaba ciclo, después de dos mandatos como decana. ¿Ha mantenido su grupo de investigación durante este tiempo? ¿Cómo se hace eso?

Sí, pues a base de horas y de fines de semana. Me gusta la gestión, pero no puedes dejar tu labor investigadora y docente.

¿Qué valora más de su etapa al frente del decanato de Veterinaria?

Estoy contenta, porque creo que hemos trabajado de la mano y hay una armonía en el centro. Con un magnífico equipo, me he sentido muy respaldada.

¿Se puede ser veterinario sin ser amante de los animales?

Yo creo que no, pero para los veterinarios es muy importante no solo la parte de clínica, si no la salud pública veterinaria. Se habla de una única salud, one health. En estos momentos que ha habido una pandemia del covid, la fiebre del Nilo, casos de listeriosis..., el papel del veterinario es fundamental. La seguridad alimentaria, la salud ambiental, todo eso son parcelas del veterinario y muchas veces no se reconoce. En Andalucía tenemos veterinarios que están en sanidad y en salud pública pero echamos en falta que no se considere ese papel que es esencial. No es que le quitemos a nadie es que sumamos, porque hay una única salud. Es un concepto global de la salud.

¿Cómo ha cambiado el coronavirus la docencia y la vida universitaria y qué han aprendido?

En una semana tuvimos que cambiar nuestra forma de impartir la docencia; tuvimos que improvisar tanto las herramientas como la metodologías porque teníamos que estar ahí. Los decanos tuvimos reuniones con el rector todos los meses y fuimos de la mano. Hemos aprendido el valor de las nuevas tecnologías, aunque es verdad que hay grados muy experimentales donde es complicado. Se ha aprendido a saber utilizar alternativas, pero lógicamente tenemos que volver a la presencialidad 100%.

En noviembre se firmó un convenio para la creación del Instituto de Investigación en Zoonosis y Enfermedades Emergentes, ¿en qué punto está el proyecto y que importancia le vaticina?

Ahora mismo se están solicitando las ayudas y se han empezado a tener las primeras reuniones. Para este proyecto se ha contado sobre todo con sanidad animal, anatomía patológica, salud ambiental y alimentaria y toxicología. Creo que es un tema de mucho interés en la actualidad y con mucho futuro. Va a ser clave para nuestra Universidad y para la Facultad en particular esta unidad de investigación y esencial para abordar importantes temas sobre salud pública en la actualidad.

Con 34 grupos de investigación, 13 liderados por mujeres, ¿en qué lineas de investigación trabajan los veterinarios del sigo XXI?

La mujer cada vez más, afortunadamente, tiene un papel destacado en la investigación y en muchos ámbitos. Se trabaja en seguridad alimentaria, en sanidad animal y enfermedades emergentes, hay un grupo importante de reproducción, medicina deportiva equina, genética, seguridad alimentaria y salud publica. Hay líneas de investigación muy punteras en esta facultad y excelentes investigadores. Son grupos potentes con mucho futuro y con muchos éxitos desde el punto de vista de la investigación.

¿Cuáles son las principales aportaciones de transferencia a la sociedad de la facultad que preside?

La transferencia es muy importante, muchas empresas nos requieren esa transferencia, por ejemplo, en mi caso hacemos también evaluación del riesgo de distintas sustancias a empresas para analizar la toxicidad de productos como alimentos o herbicidas para su comercialización. Tenemos para ello convenios muy importantes con empresas distintos grupos de la facultad.

¿Cuáles son los retos de Veterinaria a medio plazo?

Seguir mejorando en investigación, transferencia y mantener la calidad. Tenemos que seguir potenciando el plurilingüismo que fuimos de los primeros en ponerlo en marcha o en movilidad. En resumen, seguir buscando la calidad en todo y especialmente en la formación de nuestros alumnos.

¿Qué cualidades debe tener un buen veterinario?

Es importante que esté bien formado, de eso nos encargamos nosotros, pero es muy importante el componente ético en esta profesión; que sean personas honestas y honradas, cualidades muy importantes para un veterinario. Cuando salen de la Facultad les pedimos que velen por la profesión veterinaria con honradez y que sean íntegros.