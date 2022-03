Por su resistencia a climas extremadamente fríos en invierno y tórridos en verano, el Cymbidium es la orquídea ideal para Córdoba. Así al menos lo cree María José, una de las floristas que, llegada desde Estepona, participa en la segunda edición de la Feria de la Orquídea que se celebra durante este fin de semana en el Jardín Botánico.

Organizado por el propio Jardín Botánico (Imgema) con la colaboración de la Asociación de Amigos del Jardín Botánico y la Red de Trueque de Córdoba, la muestra pretende acercar a los amantes del mundo de las flores una especie de las más hermosas y, a su vez, variadas de cuantas puedan existir, pues se cuentan por miles las variedades. Según explica Carmen Jiménez, técnica del Imgema, la feria es de orquídeas y plantas de colección. Plantas por las que en algunos casos se pagan cantidades impensables. "Hasta 700 euros", dice María José que ha llegado a pagar por una variedad de esta legendaria flor.

Así, durante estos días se pueden ver, según apunta Jiménez, "plantas raras y un poco especiales, pero este año se ha centrado sobre todo en las orquídeas". El motivo es que "son grupos de plantas muy especiales en el mundo de la colección, hay mucha afición. Hay gente que se dedica específicamente a esto. Dentro de las plantas ornamentales son de las más valoradas, además de que botánicamente son muy singulares también". La feria, visitable justo a la entrada del Jardín Botánico, acoge una veintena de expositores, tanto de plantas de distintos tipos y procedencias, como viveristas, artículos artesanos y de ornamentación vinculados a la jardinería".

Al evento acuden, según explica la técnica del Imgema, además de los amantes de las flores, de lo que Córdoba es, a su vez, un auténtico vivero (nunca mejor dicho), especialistas en la materia y coleccionistas de distintos puntos del país. Además de los expositores, durante los dos días de duración se ofrecen también conferencias sobre la planta protagonista del encuentro.

Entre los expositores, llaman la atención los que muestran expresamente las orquídeas, cuyos responsables explican que en cada zona del planeta hay distintos tipos, aunque es en zonas asiáticas, americanas y tropicales donde más presencia tienen, aunque también las hay autóctonas de Andalucía.

Dando un paseo por el espacio expositivo, descubrimos no solo orquídeas, sino también especies tan extrañas como las bromelias, que son propias del Amazonas y que se desarrollan en los troncos de los árboles. Junto a ellas, María José, que viene en representación del Orchidarium de Estepona, solo presenta una muestra reducida de la amplia variedad que tiene este recinto. Entre ellas, las hay de Australia, del Sudeste Asiático, de Sudáfrica y, entre todas ellas, una muy particular, llamada orquídea joya, que, curiosamente, tiene unas hebras en sus hojas que la hacen brillar, pero con la peculiaridad de que la luz solar no le es demasiado beneficiosa. Y pegados a ellas se muestran los Cymbidium, que, por su resistencia a climas extremos como los de aquí, es la orquídea ideal para Córdoba.