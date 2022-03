Próximo a la frontera de Ucrania con Eslovaquia se encuentra un profesor e informático, relacionado con la Universidad de Córdoba por su participación en el pasado en distintos programas Tempus, que lleva días intentando abandonar el país sin éxito. Tiene 54 años y diversos problemas de salud, pero como todos los hombres de hasta 60 años está llamado a incorporarse a la Defensa Territorial, por lo que no puede salir de Ucrania.

«Nunca he cogido un arma, estuve en el Servicio Militar, pero en el área administrativa por cuestiones de salud», explica, «en la administración militar están reclutando a personas con 7 dioptrías de miopía y sin un brazo, es una locura, yo creo que soy más útil para mi país vivo que muerto».

Según relata, muchos ucranianos no entienden que él no quiera ir al frente, «no suena muy patriótico aquí decir algo así, pero en la guerra no sería de gran ayuda, me consta que hay muchos hombres que piensan como yo aunque no lo dicen públicamente». Según cuenta, también hay hombres que forman parte de la llamada Defensa Territorial en los puntos de control instalados en los pueblos para reclutar a gente como él. De momento, no sabe cómo se las apañará para huir antes de que lo obliguen. «Hablo varios idiomas, podría ayudar al otro lado de la frontera, con las oenegés que están coordinando el trabajo humanitario, sé que la UCO quiere ayudarme, pero es muy complicado».

La mujer e hija del profesor, que prefiere no dar su nombre ni mostrar su rostro, siguen de momento con él porque no quieren irse y dejarlo atrás. «Estábamos los tres en un albergue en Uzhgorod, justo en la frontera, muy próximos a uno de los lugares de tránsito, pero me pidieron que me fuera para alojar a otros y ahora estamos a dos horas de allí». Desde donde se encuentran, sigue teletrabajando para su empresa, que hasta ahora, le ha seguido ingresando su nómina. «No sé qué pasará de aquí a dos días, todo es muy incierto», explica.

Admite que tiene miedo, algo perfectamente comprensible, pero pese a todo, no pierde la esperanza de encontrar una salida. «No puedo perderla», comenta, «aunque cada día veo más complicado poder dejar Ucrania por los cauces oficiales», por lo que no descarta, si surgiera la oportunidad, recurrir a alguna opción clandestina.

En su opinión, lo que está ocurriendo en Ucrania «es una batalla trágica que puede prolongarse en el tiempo y provocar una matanza inútil de muchas personas inocentes». No tiene una respuesta sobre qué opciones habría para frenar a Putin. «Yo no soy político ni trabajo en esas esferas», afirma, «pero sé que no quiero ir a matar o a que me maten».