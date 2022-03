La teniente de alcalde de Servicios Sociales, Eva Contador, y Antonio Torcuato, presidente de los Comerciantes Autónomos Ambulantes de Córdoba (Comacor) han presentado este viernes un nuevo programa de respiro familiar para mujeres ambulantes, por el que los hijos de estas vendedoras contarán con una zona infantil en el Arenal para pasar las mañanas de los domingos, días de mayor actividad para estos comerciantes.

La iniciativa cuenta con una mascota, Domi, creada para la ocasión junto con indumentaria identificativa, y ha sido financiada por el área de servicios sociales del Ayuntamiento con 40.000 euros.

Concretamente el espacio en el mercado de El Arenal constará de dos carpas, una de ellas para niños de 3 a 8 años y otra para los de 9 a 12 años, donde monitores especializados organizarán actividades lúdicas y de carácter creativo y, asimismo, darán el desayuno a los pequeños. Este espacio estará habilitado desde el domingo 20 de marzo y hasta el 4 de septiembre, ya que se trata de un proyecto piloto que "de tener buena acogida plantearemos alargar en el tiempo", ha informado Eva Contador.

"Los domingos y festivos, cuando no hay colegio, son los días de mayor afluencia de público para las vendedoras ambulantes, que se ven en la tesitura de qué hacer con sus hijos y algunas incluso se ven obligadas a no ejercer su actividad durante esos días, de ahí la creación de este proyecto pionero que no existe en otros mercadillos de España", ha apuntado la delegada.

Esta área de respiro familiar era un proyecto que, según Antonio Torcuato, "llevábamos madurando mucho tiempo desde comercio ambulante y no teníamos herramientas suficientes para llevarlo a cabo, pero gracias a servicios sociales lo hemos podido hacer realidad", ha incidido el presidente de Comacor, para quien "lo más destacable de la iniciativa es que los niños no tendrán que estar entretenidos todo el rato con tecnología, sino que podrán socializar con otros niños, y que ha generado una gran ilusión entre las madres y los pequeños".

Actualmente hay 30 niños apuntados para participar en esta área y, según Torcuato, se creará una lista de espera para admitir a quienes quieran participar más adelante.