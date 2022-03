Más de 200 vehículos de todas las autoescuelas de Córdoba han marchado en caravana este viernes en demanda de una mayor capacidad de exámenes, para dar salida a los más de 3.900 alumnos que según la Asociación Provincial de Autoescuelas continúan en bolsa esperando hacer la prueba.

Según el presidente de la asociación provincial, Rafael Cruz Cañete, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha destinado a un gran número de examinadores a realizar labores administrativas, por lo que estos no pueden dedicarse a examinar. "Siempre hemos contado con examinadores suficientes y, si antes había exámenes todas las semanas, ahora tenemos dos al mes y con suerte", ha apuntado Cruz Cañete, y ha añadido que "esta situación nos crea un perjuicio tremendo, los alumnos se van acumulando y las autoescuelas no podemos trabajar, ya que si no hay exámenes la gente no quiere dar clases, como es lógico".

Las autoescuelas ya se concentraron el pasado febrero frente a la subdelegación del gobierno con esta misma protesta aunque "la jefatura de Córdoba continúa con la misma actitud por lo que no tenemos una solución", añade el presidente, e incide en que "si la jefatura tiene problemas de personal no puede solucionar este problema añadiendo otro más grave".

La Manifestación en caravana de vehículos, en la que han participado coches, autobuses y camiones ha comenzado a las 18.00 horas, de la Calle Ingeniero Juan de la Cierva, en el Polígono Amargacena. Ha continuado por la Avenida de Cádiz, Plaza Andalucía, Puente San Rafael, la Avenida Corregidor, Conde Vallellano, Avenida La Victoria, Ronda de Tejares, Plaza Colon, Ollerías, Avenida Agrupación Córdoba, el Polígono Industrial Pedroches y la Autovía en dirección Sevilla, hasta finalizar en el Polígono Amargacena.