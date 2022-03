Este jueves ha tenido lugar en el Paseo de la Victoria la inauguración oficial del programa Urban, una exposición pionera que pretende acercar al público, hasta el próximo 13 de marzo, a las ciudades sostenibles y seguras del futuro a través de un recorrido que incluye realidad virtual, tecnología y la posibilidad de conducir los últimos modelos de coches híbridos, híbridos enchufables y eléctricos de Renault y Dacia.

La iniciativa, que se presentó este miércoles en el Ayuntamiento, incluye en su segunda edición una ruta por 15 ciudades entre las que se encuentra Córdoba por ser considerada la primera provincia de España cien por cien de movilidad eléctrica sostenible, y que contará con puntos de recarga en todos sus municipios, según la Agencia Provincial de la Energía. Córdoba será, de hecho, la primera provincia de España, que cuente con una estación de cargador eléctrico en todos sus municipios "Lo que no tardará más de dos años en suceder", según ha confirmado el director general del programa Urban, Jesús Ramos. Unos puntos de recarga que serán gratuitos para los usuarios de los vehículos eléctricos, cuyo coste asumirá Mezquita-Motor de Renault.

La presentación de la exposición ha contado con la presencia de representantes de la Guardia Civil; la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela; la jefa Provincial de Tráfico, Piedad Sánchez, y el director del Concesionario Mezquita Motor de Renault, Antonio Gil, junto al director general del Programa Urban, Jesús Ramos. Todos ellos han iniciado la ruta establecida por la muestra, distribuida en diferentes zonas interactivas en las que el ciudadano toma el protagonismo.

Las fases de la experiencia Urban

El visitante se encuentra, en primer lugar, con la zona de experiencia sonora y realidad virtual Motorhome, en la que los monitores le asesoran sobre cómo sacar mayor partido a unas gafas de última tecnología que le permitirán ver la diferencia entre las ciudades actuales, con altos niveles de ruido y polución, y una ciudad del futuro con zonas 30 y coches híbridos. El cambio radica en la tranquilidad y en un entorno mucho más claro, sin apenas polución emitida por los gases de los vehículos actuales.

A continuación, la zona de Realidad Aumentada Ciudad 30 pone al ciudadano ante los beneficios de la nueva regulación de la velocidad en los núcleos urbanos. A través de códigos QR situados en distintas partes de coches híbridos y eléctricos, se accede a un vídeo explicativo sobre los sistemas de ayuda a la conducción (ADAS) que permiten la reducción de la siniestralidad en los núcleos urbanos, así como a campañas informativas de la Dirección General de Tráfico.

Cuando el ciudadano tiene una idea más certera de las facilidades de un vehículo híbrido y eléctrico en el marco de una ciudad segura, con zonas 30, llega el momento de la conducción. Un monitor especializado guiará al conductor por las calles de la ciudad, para que pueda disfrutar con seguridad de la conducción silenciosa que ofrecen estos vehículos.

Aunque el concepto de vehículo eléctrico no sea un desconocido, no siempre se tiene la oportunidad de ver de cerca una estación recargable de estas características que, según los últimos avances en este campo, ofrece capacidad al coche para unos 350 kilómetros con un tiempo de carga de 40 minutos lo que, en aproximación económica, no gastaría más que una plancha de la ropa.

Según el director del programa Urban, Jesús Ramos, cerca de 3.000 personas de las ciudades establecidas en el recorrido han optado por probar la conducción de vehículos eléctricos. "Nos sorprendió sobre todo la respuesta de los alumnos de automoción que, aunque no condujeron los coches por no haber cumplido los 18 años, pudieron conocer de primera mano el funcionamiento de un motor eléctrico, lo que les ayudó mucho en su aprendizaje", han comentado desde la organización.

Esta experiencia está abierta a personas de todas las edades y es gratuita, aunque se recomienda la inscripción previa en la web programaurban.com