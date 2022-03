El Pleno de Córdoba da vía libre a los presupuestos municipales del 2022 tal y como estaba previsto, después de un debate que ha ido subiendo de tono (con acusaciones incluso personales), en un ambiente animado por la presencia de las empleadas de la limpieza y de la ayuda a domicilio en el salón de plenos y salpicado por las alusiones a la guerra de Ucrania y a la política nacional. Las cuentas deben continuar aún su tramitación para entrar en vigor y volver al Pleno para su aprobación definitiva, algo que se espera suceda a principios de abril. El gobierno municipal, que forman PP y Cs, contó con la abstención que Vox había garantizado, mientras que la izquierda votó en contra. Los grupos de la oposición acusan a PP y Cs de no haber negociado con ellos, al contar desde hace semanas con los votos de Vox que explícitamente ha pedido la disolución del Instituto Municipal de Turismo (Imtur).

IU y Podemos habían presentado una enmienda a la totalidad del documento (de las que han sido rechazadas todas menos una), y el Partido Socialista planteó 29 enmiendas por valor de 8,3 millones, tres de las cuales han sido incluidas en las cuentas. PP y Cs también han enmendado su propio presupuesto, saliendo adelante sus propuestas.

Sin informe del Consejo Social

Los presupuestos municipales llegan a su aprobación provisional sin el informe del Consejo Social de Córdoba, una circunstancia a la que el gobierno local resta importancia, mientras que la izquierda consideraba que era una cuestión sine qua non. De hecho, el grupo socialista consultó al secretario del Pleno si la falta de dicho informe impedía celebrar el debate e in voce el secretario accidental Ignacio Ruiz Soldado informó de que si en el plazo de 30 días el consejo no había emitido el dictamen --hace unos días el consejo informó de que no presentaría el documento por falta de medios-- se debía entender como positivo y que en cualquier caso se podrá aportar antes de la aprobación definitiva de las cuentas. “No hay que crear alarmismo y el PSOE no puede dar muchas lecciones para hacer un presupuesto”, replicó Salvador Fuentes, teniente de alcalde de Hacienda, en la sala de prensa. La portavoz socialista, Isabel Ambrosio, entiende, por contra, como "un desprecio" a las formas y a la ciudadanía el modo de actuar de PP y Cs.

Presupuestos para "un escenario de incertidumbre"

Ya en el debate, el teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, pintó un panorama internacional muy pesimista, pero afirmó que las cuentas están preparadas para adaptar la realidad de Córdoba al "escenario de incertidumbre" generado por la guerra en Ucrania. El edil advirtió de las consecuencias del conflicto sobre todo si se prolonga en el tiempo, como el incremento del precio de los suministros y verbalizó “el temor al frenazo de la recuperación”, con el PIB a cero y la inflación cabalgando ya en los 7 puntos. “Si se siguen incrementando la ruina puede ser absolutamente importante”, añadió. También excusó el retraso en la aprobación del expediente por el hecho de no contar el gobierno local con mayoría suficiente.

El portavoz de Ciudadanos, David Dorado, (la primera teniente de alcalde, Isabel Albás, sigue confinada por covid y asistió a la sesión de manera telemática) destacó que el presupuesto recogerá la tercera bajada de impuestos de este mandato y una “importante” apuesta inversora que trata de reactivar la economía de la ciudad con 15,5 millones en inversiones reales.

Pese a su apoyo, Vox aprovechó su intervención para atacar al gobierno, criticar que se haya perdido el primer trimestre por la "incapacidad absoluta" de un equipo que es “de los peores que han pasado” por el Ayuntamiento. La portavoz de esta formación, Paula Badanelli, justifica la abstención al presupuesto para no ser “los tontos útiles del gobierno” y “para que no carguen en Vox la responsabilidad de que no se haga nada en Córdoba”.

Críticas de la oposición

La oposición lamentó la línea argumental de Fuentes de ligar las cuentas con la guerra de Ucrania, al entender que trata de echar balones fuera. Además, la portavoz socialista, Isabel Ambrosio, reiteró su falta de confianza hacia el gobierno local por los compromisos “incumplidos” en los acuerdos de presupuestos y de remanentes del pasado año cuando el PSOE se abstuvo para que salieran adelante. "Nos han engañado", espetó al alcalde. Además, la edil lamenta la tardanza en la aprobación un año más de este expediente y las formas con las que se aprueba, así como la sumisión del PP a los dictados de Vox. "¿Este es el partido de Feijóo? ¿Este es el nuevo PP?", espetó.

Por su parte, la viceportavoz de IU, Alba Doblas, considera que el de 2022 es “más de lo mismo pero agravado” por la inejecución de más de 200 millones del presupuesto anterior y por el aumento de la deuda municipal. Además, IU denuncia que el 45% de las subvenciones se darán a dedo a entidades que prestan un servicio que podría prestar el propio Ayuntamiento. En clave política, este grupo considera que el pacto con Vox le sale caro a la ciudad porque “hay un déficit en los derechos humanos” que puede verse en el rechazo a mociones como la de apoyo al 8M y a las mujeres de la limpieza que piden cobrar el salario mínimo.

Por último, Cristina Pedrajas, portavoz de Podemos, rechaza los presupuestos porque incluyen 8 millones en subvenciones nominativas y “nada de perspectiva feminista, ni de memoria histórica, ni de participación ciudadana”. Respecto a las subvenciones recordó que el órgano fiscalizador advierte de que estas ayudas a dedo rayan la ilegalidad, porque alcanzan casi el 50% del total.

Cifras del presupuesto

Los presupuestos municipales para 2022 ascienden a 333.575.490 millones, un 2,55% menos que el pasado año, cuando el presupuesto se elevó a 342.288.561 millones. Aquella fue una cifra excepcional que incluía la inversión inicial y el crédito de 25 millones, un total de 31 millones, para la base logística del Ejército, que este año no hay que volver a incluir. El presupuesto consolidado de ingresos (es decir el del Ayuntamiento como casa matriz y sus organismos autónomos)asciende a 458 millones frente a los 463 millones del 2021, lo que supone un 1% menos.

[Pincha aquí para ampliar el gráfico]

Claves del presupuesto

Según los datos facilitados por Salvador Fuentes, teniente de alcalde de Hacienda, los presupuestos incluyen 15,5 millones en inversiones reales (suben un 9,49%). Además, según se mire, suben un 15% las transferencias de capital, si se descuentan los 31 millones destinados a la base en el anterior presupuesto (si no se descuentan, las transferencias caen un 69%) y alcanzan en todo caso este año los 44 millones. Los impuestos indirectos suben un 20% mientras que los directos bajan un 4,49%, así como las transferencias corrientes que también se incrementan, un 16%, por la subida de la Junta de Andalucía en las partidas de la dependencia. También suben los gastos de personal un 2%. Se apostará, dijo el alcalde José María Bellido, por seguir tendiendo puentes con proyectos y empresas que contribuyen a generar empleo a través de las líneas de ayudas que promoverá el Instituto Municipal de Empleo y Desarrollo Económico (Imdeec), que inicialmente cuenta con 4 millones de euros.

Por áreas, se apunta la bajada del presupuesto de Presidencia en un 44%; el de Infraestructuras, un 2%, con 5,8 millones, frente a áreas como Hacienda, que sube un 5% y el área social, un 24%.

Partidas más destacadas

Algunas de las partidas destacadas son los 3 millones que destinará la Gerencia de Urbanismo a los trabajos urbanísticos en La Rinconada para el desarrollo de la base; 650.000 euros dedicados a Inclusión y accesibilidad, para actuaciones en vía pública; 5,3 millones para inversiones en barrios, así como en el zoológico; 1,5 millones, para administración electrónica; 8,7 millones cofinanciados con Gobierno central y Junta para la segunda fase de las viviendas tuteladas de Sama Naharro o las inversiones destinadas al área de Deportes para la licitación del proyecto en el solar del antiguo Pabellón de la Juventud y o la reforma del campo de fútbol de San Eulogio, además de 100.000 euros para la piscina del Figueroa. También está prevista la mejora de medios e instalaciones para la Policía Local - 400.000 euros-- y el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) -que está fijado en 1.095.000 euros, para el inicio del proyecto de un nuevo parque.

En este ejercicio de 2022 se deben ejecutar proyectos como la primera y segunda fase de mejora del recinto ferial -500.000 euros- y la culminación de la obra del Archivo Municipal que contará con más de 800.000 euros, partida que también contempla la adquisición y adecuación de una nueva nave para conservar nuestro legado documental. Los mercados municipales dispondrán de 680.000 euros para obras de mejora y modernización.

Asimismo, destaca la partida que se dedicará a Cultura, y en concreto los 500.000 euros para la exposición que la Fundación Thyssen Bornemisza traerá al C3A de la mano de la Junta de Andalucía, así como una apuesta importante para poner en marcha los procedimientos necesarios para la estabilización de las plazas de interinos e indefinidos no fijos en el Ayuntamiento (donde hay unos 60 casos) y en los organismos autónomos. Estas entidades públicas tendrán que publicar sus ofertas de empleo antes del 1 de junio del 2022.