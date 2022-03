Como responsable del grupo de desaparecidos de la Policía Nacional, Pedro Herranz comunicó este miércoles, en el Centro Nacional del Ministerio del Interior, los nuevos planes estratégicos a para encontrar a los que siguen sin volver a casa. «Nunca tiraré la toalla», comenta.

¿Qué es lo más complicado de asimilar para los familiares de una persona desaparecida?

Desde mi punto de vista, el paso del tiempo. Ver que va pasando sin que haya solución o avances significativos. Nosotros hacemos lo imposible para tener pistas nuevas y lograr un esclarecimiento, pero una cosa es mi labor y otra es el sentimiento que produce en la familia el paso de los días sin que aparezca su ser querido.

¿Cuántos desaparecidos hay actualmente en Córdoba?

En 2019 tuvimos 209 desaparecidos, de los cuales 134 eran menores y 173, mayores de edad. En 2020 hubo 105 denuncias por desaparición, de lo que se deduce que desapareció menos gente durante la pandemia. De esos 105, 33 eran menores y 69, mayores de edad. En 2021 hubo 129 desapariciones, de las cuales 68 fueron de menores y 55 de mayores de edad. Actualmente hay 6 denuncias activas de menores. De las denuncias por desaparición de menores citadas en esos años, 11 continúan activas.

¿Hay un perfil determinado para estas personas?

Las denuncias de menores de edad que continúan activas corresponderían mayormente a jóvenes extutelados o residentes en centros que se hayan marchado a otro país extranjero o hayan cambiado de provincia y de nombre. Se trata de fugas voluntarias. También prevalecen los casos de personas mayores que padecen deterioro cognitivo y, al salir a pasear, se desorientan. Suelen tener un carácter terco y pensar que no necesitan cuidado de la familia o documentación, pero no es así. Por ello es importante que los familiares o los centros que estén al cuidado extremen la precaución.

¿Hay alguna forma de prevenir las desapariciones?

En lo que respecta a los menores residentes en centros, es fundamental un seguimiento más continuo. Educarlos para que tengan consciencia de donde están y los peligros que hay fuera. Ellos no suelen concebir el peligro, pero en muchos casos se encuentran en situación de vulnerabilidad y son un objetivo fácil para grupos que les ofrecen estupefacientes o trabajos sexuales. Además, por lo general, siempre aconsejamos que cualquier denuncia se haga lo antes posible. Todo depende de cada caso particular pero lo ideal, al contrario de lo que se cree popularmente, es no esperar a las 24 o 48 horas, sino denunciar en cuanto se vea un cambio muy anómalo de tendencia en los horarios de la persona desaparecida. Es preferible quitarla pronto que esperar demasiado, cuando ya sea tarde.

¿Hay alguna novedad significativa del paradero de Paco Molina?

Estuve trabajando los primeros 6 meses de su búsqueda; luego, el caso pasó a otros compañeros. Tengo constancia de un contacto permanente y frecuente con los familiares, para que conozcan cualquier novedad siempre que no perjudique a la investigación.

Debido a la crisis humanitaria derivada de la guerra en Ucrania, ¿cree que aumenta el peligro de desapariciones por las actuaciones de mafias o grupos de trata?

En teoría no debería aumentar, porque no afecta al tipo de desapariciones que tratamos. No creo que este conflicto vaya a tener un efecto directo en las desapariciones, pero sí querría incidir en la vulnerabilidad de los menores de otros países residentes en centros.

¿Ha percibido un aumento o disminución significativa reciente en las desapariciones?

Estamos sensibilizando a la sociedad para que las denuncias se hagan lo antes posible, así que no han aumentado porque hayan aumentado las desapariciones, sino porque la gente está mucho más concienciada y denuncian la desaparición antes de las 24 horas. A mí no me importa la estadística, lo importante es que el dispositivo de búsqueda sea inmediato y aparezca la persona lo antes posible.

¿Cómo ha afectado la incidencia de la crisis sanitaria?

Ha habido un aumento significativo de las depresiones. Me llamó la atención una cierta tendencia de intento de suicidio en las personas que encontrábamos, así como un aumento de los suicidios en sí, también en menores. Así que comencé a hacer un seguimiento más exhaustivo del estado en el que encontrábamos a los desaparecidos. Me llamó la atención una nueva moda en los jóvenes, que ya viene de largo y que comenzó en Irlanda, pero que parece haber vuelto. Se trata de un juego de rol en el que los menores desaparecen voluntariamente y compiten por ver quién está desaparecido más tiempo y tiene más repercusión en las redes.

¿Qué efecto provoca en las familias la conmemoración de este Día Internacional?

Las familias ven que durante un día las instituciones y administraciones se unen por la preocupación. Pero esta es una falsa impresión porque esta implicación la llevamos en los cuerpos de seguridad a diario. Aun así, es una forma de estar unidos y mantener el contacto. Con algunas de estas familias mantengo una relación muy estrecha y me alegro de volver a verlos, aunque es muy duro estar cerca de esta familia cuando por dentro sabes que has hecho todo lo posible y no lo has encontrado. H