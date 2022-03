El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Rafael Casaño, ha manifestado este jueves, en relación con la ola de solidaridad existente en Córdoba de ayuda a Ucrania, que a colaboración que se está llevando a cabo por parte de las 405 farmacias de la provincia se está haciendo a través de Farmacéuticos Mundi.

Casaño ha explicado que las farmacias ponen a disposición de quien lo desee el número de cuenta corriente de Farmacéuticos Mundi porque mandar medicamentos es muy complicado. El presidente de este colegio ha precisado que "no se pueden enviar a Ucrania medicamentos que las personas tengan en sus casas. Esto no es viable, porque los medicamentos deben tener una trazabilidad y no lo permite el reglamento. Los fármacos deben canalizarse a través de oenegés como Farmacéuticos Mundi que ya ha hecho un envío y está preparando un segundo". Casaño ha resaltado que el propio Colegio de Farmacéuticos ha colaborado con un dinero poniéndole en la cuenta de Farmacéuticos Mundi.

Rafael Casaño ha aclarado que sí se puede colaborar con el envío de productos sanitarios, como vendas, pero es mejor que no se haga con medicamentos. "Farmacéuticos Mundi nos está mandando a diario un reporte diario de lo que está haciendo y las farmacias estamos abiertas a colaborar dentro de la legislación vigente", ha añadido Casaño.