El grupo muncipal socialista planteará 29 enmiendas a los presupuestos municipales que PP y Cs tienen previsto aprobar en el pleno de mañana con el apoyo de Vox, cifradas en 8,3 millones. La portavoz municipal del PSOE, Isabel Ambrosio, considera que el alcalde, José María Bellido, “se queda con las sobras al pactar con la ultraderecha que solo le pone exigencias en los titulares” y por la incapacidad de llegar a un gran acuerdo con el resto del Pleno. Los socialistas muestran esta dureza un año después de facilitar con su abstención la aprobación del presupuesto del 2021 y después, explica Ambrosio, de que “ni la firma, ni la palabra, ni el voto del alcalde tengan valor alguno”.

El PSOE siente traicionados o incumplidos todos los acuerdos alcanzados con el gobierno local tanto para el presupuesto como para los remanentes y entiende que la credibilidad de Bellido está por todo ello “por los suelos”. “El alcalde ha roto tantísimas veces la confianza del grupo socialista que a estas alturas sus palabra no significan absolutamente nada”. De hecho, la elaboración de enmiendas a las cuentas del 2022 la han hecho los socialistas a partir de los compromisos y acuerdos alcanzados en los presupuestos y remanentes del 2021 que no se han llevado a cabo (como los aparcamientos de la plaza de toros, el plan de arbolado, el plan de empleo joven o un plan transversal de género, así como el proyecto Códoba ciudad de las ideas y la eliminación de barreras en las instalaciones del Imdeco), en los acuerdos de las mociones sobre barrios y distritos que se han aprobado con el voto del PP y que no se han ejecutado (como la construcción de apartamentos tutelados, el incremento del presupuesto del Consejo Municipal de las Mujeres, los planes para Huerta de la Reina, el aparcamiento de Lepanto, el plan de accesibilidad del Sector Sur, entre otros); y con los proyectos comprometidos por el equipo de gobierno incluso en su programa electoral como el proyecto de un museo de las cofradías, el aparcamiento de Puerta de Córdoba o de la plaza Colón, la construcción de un espacio deportivo en el Pabellón de la Juventud o el proyecto internacional del arte flamenco. “La lista es larga y preocupante pero aquí está el PSOE para recordarle que no se pude faltar ni a la palabra, ni al voto ni a la firma”, sostiene Ambrosio.

Por otro lado, la portavoz municipal del PSOE, Isabel Ambrosio, lamenta que las cuentan lleguen “una vez más tarde y mal” y que el gobierno local no haya sido capaz de aprobar ni uno solo de sus presupuestos con fecha 1 de enero. El retraso, explica Ambrosio, paraliza la máquina municipal los primeros cuatro meses del año (las cuentas, como pronto, entrará en vigor el 10 de abril) e impide que se invierta el dinero por falta de tiempo (el año pasado solo se ejecutó el 57% del presupuesto). Además, los socialistas lamentan que a 24 horas de la celebración del pleno no ose disponga aún del informe preceptivo y vinculante del Consejo Económico y Social.