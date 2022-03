Representantes y trabajadores del Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación provincial y el sindicato CCOO se han concentrado para guardar sendos minutos de silencio en recuerdo de las víctimas de la guerra en Ucrania y para condenar la invasión de Rusia. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha presidido la concentración a las puertas de Capitulares donde se han dado cita representantes de todos los partidos con representación municipal y a la que se han sumado empleados municipales y cordobeses. El silencio se ha roto con el aplauso de las personas concentradas y el mensaje unánime de rechazo a la guerra. Las concejalas de Podemos han exhibido carteles con el mensaje de "no a la guerra" y han pedido en redes sociales una salida diplomática del conflicto.

Nos sumamos a la concentración silenciosa a las puertas del Ayuntamiento de Córdoba convocada por @CCOOCORDOBA y @UGTCordoba en solidaridad con el pueblo de Ucrania.



Desde @podemoscordoba solicitamos a la comunidad internacional una solución diplomática al conflicto. pic.twitter.com/hxYpuEhCkj — Podemos Córdoba (@podemoscordoba) 9 de marzo de 2022

Pancarta con los colores azul y amarillo

La fachada del Ayuntamiento de Córdoba exhibe además desde hoy una pancarta con los colores azul y amarillo de la bandera ucraniana y en el que puede leerse “Córdoba con el pueblo de Ucrania” y en inglés “stop war” (parad la guerra). De esta manera, el Consistorio cordobés se suma al gesto de solidaridad de numerosas instituciones y administraciones públicas de toda España con Ucrania, después de que el país eslavo haya sido invadido por Rusia. El Ayuntamiento ha optado por colocar una gran pancarta en lugar de una bandera en sí por la prohibición expresa de poner en la fachada de Capitulares cualquier otra enseña que no sea la de la Unión Europea, España, Andalucía y la de la ciudad de Córdoba, las únicas permitidas.

De este modo, el Ayuntamiento se suma también a la llamada que la comunidad ucraniana que reside en Córdoba ha hecho a los cordobeses para que coloquen banderas de Ucrania y mensajes de apoyo en los balcones de sus casas.

Canalizar la ayuda a través de la Subdelegación

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, aplaude de nuevo a la sociedad cordobesa que "va por delante" de la respuesta de las propias administraciones ante la barbarie de la guerra "injusta" que sufre Ucrania. El regidor explicó al término de los minutos de silencio que el Ayuntamiento de Córdoba se suma así a la ola de rechazo a la invasión rusa y la condena, al tiempo que pide el fin de la guerra.

Bellido se refirió también a la reunión mantenida ayer con la Subdelegación del Gobierno y la Junta de Andalucía para coordinar la forma de afrontar estos momentos, y garantizó que se hará, como ocurrió en el confinamiento, desde la unidad y la lealtad institucional. "Vamos de la mano no hay más que una voz", dijo.

El alcalde se refirió también a las personas que están llegando a Córdoba por los lazos familiares que tengan con residentes en la ciudad y de modo particular, por lo que en estos momentos no hay necesidad de que se disponga de un dispositivo de emergencia habitacional. En cualquier caso, Córdoba ha ofrecido todas las instalaciones municipales que tiene con este fin y promete a los refugiados que se agilizarán en la medida de lo posible todos los trámites para el padrón, los Servicios Sociales o los procesos de escolarización que precisen. La idea, destacó Bellido, es canalizar las ayudas que se están poniendo en marcha para que puedan llegar a su destino, por lo que volvió a recomendar que quienes quieran ayudar al pueblo ucraniano lo hagan a través de entidades solventes como Cruz Roja. "La solidaridad y la respuesta social masiva de querer ayudar siempre son buenas, pero lo importante es que se ordene y que la Subdelegación sepa si van a venir personas y que si se quieren hacen donaciones que se haga con oenegés para que no se pierda", resumió.

Localizar a quienes quieren ir a la frontera con Polonia

Por otro lado, el alcalde explicó que las administraciones están tratando de localizar a todos los cordobeses y ucranianos interesados particularmente en ir a la frontera con Polonia para traer a familiares ucranianos. "Estamos localizándolos para ponerlos en contacto con la Subdelegación del Gobierno para que no nos encontremos de pronto con un contingente de personas", explicó. En este sentido, el regidor señaló la importancia de que las administraciones cuenten con toda la información disponible para poder hacer frente a las necesidades de las personas que lleguen a la ciudad.

En última instancia, el primer edil alertó de las consecuencias económicas que tendrá la guerra y de los momentos "muy complicados" que se avecinan con el encarecimiento de los suministros, para concluir con un mensaje de unidad: "No será fácil pero lo afrontaremos con unidad y todos juntos".

CCOO condena de manera enérgica la invasión rusa

Con cinco minutos de silencio a las puertas de los centros de trabajo han querido los sindicatos reiterar su más enérgica condena a la invasión rusa de Ucrania. En el caso de CCOO, representantes y personal del sindicato se han concentrado para reclamar que este cobarde e ilegítimo acto bélico y la consecuente guerra deben parar de inmediato.

Asimismo, con esta concentración querían expresar su solidaridad con las gentes de Ucrania, especialmente, con su clase trabajadora, con las víctimas en el país y con las y los trabajadores ucranianos que residen en España y que viven con dolor el drama de la guerra en la distancia.

La secretaria General de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, dijo tras la concentración que “es imprescindible mantener presentes los principios fundadores de Europa: Paz, democracia y solidaridad”, la mismo que ha querido dejar patente hoy pidiendo “el alto el fuego y la inmediata retirada de tropas rusas del país”.