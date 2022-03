La Gerencia de Urbanismo de Córdoba llevará a la comisión municipal de licencias prevista para el miércoles, día 9 de marzo, las directrices por las que se tendrán que regir los técnicos para regularizar viviendas ilegales construidas antes de la entrada en vigor de las leyes de 1975 y 1990. La intención de Urbanismo es aclarar las dudas que han surgido entre los técnicos y unificar criterios en los expedientes que se tramiten para reconocer edificaciones irregulares antiguas con el fin de "otorgar seguridad jurídica y objetividad técnica". Para ello, difundirá en su web estas directrices y las hará llegar a los colegios profesionales. Urbanismo no ha precisado cuántas viviendas pueden verse beneficiadas por la posibilidad de legalización por ser anteriores a 1975 y 1990 ni en qué parcelaciones se encuentran.

Urbanismo explica que desde la entrada en vigor de la LOUA en el 2002 ha habido varios intentos para regularizar esas edificaciones antiguas (los decretos del 2012 y del 2019, la reciente ley Lista y las innovaciones de PGOU y PEPCHC que afectan al régimen de fuera de ordenación). Precisamente, a raíz de la ley Lista, tanto las edificaciones anteriores a 1975 como también las construidas en suelo urbano y urbanizable antes de 1990 en las que ya haya prescrito el delito urbanístico podrán obtener licencia, a excepción de lo que se haya construido sin permiso con posterioridad a esas fechas. Esas edificaciones, por tanto, y según Urbanismo, "se asimilan" a las que cuentan con licencia y estarán en "situación legal" si son conformes con el planeamiento vigente o en "fuera de ordenación" si son disconformes. ¿Qué significa esto? Esa asimilación significa, según indica Urbanismo, que esas edificaciones serán "legales a todos los efectos", tanto en cuanto a la construcción como a la ocupación y utilización de las mismas, excepto las que necesiten obras para ser aptas para el uso al que estén destinadas. Al ser legales a todos los efectos, sus propietarios pueden acceder al Registro de la Propiedad y a los servicios básicos.

El organismo municipal indica que, además de lo que señala la nueva ley Lista, las innovaciones de PGOU y Pepchc realizadas hace unos años exigen que para que esas edificaciones logren ese reconocimiento deben mantener el mismo uso y características que tenían antes de la entrada en vigor de las leyes de 1975 y 1990 y no estar en situación de ruina.

Precisamente por eso, Urbanismo ha exigido hasta ahora a los propietarios de esas viviendas que acrediten que mantienen el uso y las características de las mismas y que reúnen las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad, por lo que son aptas para ser utilizadas. Sin embargo, la nueva normativa que entró en vigor a final del año pasado -Ley Lista- elimina el requisito de mantener el uso y las características y de no estar en ruinas. A pesar de ello, y al exigirse esos requisitos en el PGOU y en el Pepchc, Urbanismo cree "conveniente" mantener las exigencias de conservar las características tipológicas y de no encontrarse en situación de ruina, mientras que no ve necesario justificar que la edificación es apta para su uso (aconseja que en el certificado expedido conste la necesidad de ejecutar las obras necesarias mediante licencia o declaración responsable para acreditar que pueden ser habitadas).

¿Qué pasa con las obras realizadas después?

La situación de las obras realizadas sin licencia en las viviendas anteriores a las leyes de 1975 y 1990 que se hayan llevado a cabo después de esas fechas es diferente. Así, y según Urbanismo, los técnicos tendrán que comprobar si esas obras se adecúan o no al planeamiento vigente. Si las obras se adaptan al planeamiento, los propietarios deberán solicitar la licencia de legalización, pero si no, tendrán la posibilidad de pedir la figura del Asimilado al Fuera de Ordenación (AFO).

Otra circunstancia que se puede dar es que dentro de una misma edificación antigua haya una parte construida con licencia y otra no. En ese caso, el reconocimiento afectará solo a la parte no autorizada siempre que se acredite que se construyó antes de las leyes de 1975 y 1990 y que ha transcurrido el plazo del restablecimiento de la legalidad urbanística.

Remanentes

Por otro lado, el consejo rector tiene previsto aprobar la incorporación al presupuesto del 2022 de los remanentes de crédito provenientes de ejercicios anteriores, que ascienden a 31,3 millones. Además, dará luz verde a la adscrición al Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) de los suelos de la instalación deportiva existente en el paraje del Cerro de las Nieves, en Trassierra.