En un mercado altamente competitivo, la diferenciación es un elemento fundamental y en ella la calidad del producto es una de las características mejor valoradas por el consumidor.

Precisamente con el objetivo de reconocer y proteger los productos de una localidad, comarca o región y garantizar oficialmente la procedencia y calidad de esos productos agropecuarios que tienen cualidades diferenciales debido a su elaboración, a su crianza, etcétera, se creó el sello de calidad de las denominaciones de origen (DO).

La DO identifica productos cuya calidad o características se deben fundamental o exclusivamente a un medio geográfico particular, con los factores naturales y humanos inherentes a él, y cuyas fases de producción tienen lugar en su totalidad en la zona geográfica amparada bajo la denominación.

Córdoba puede presumir de ser la provincia andaluza con más denominaciones de origen protegida, siete, de las que cuatro son de aceite de oliva (Aceites de Lucena, Baena, Montoro-Adamuz y Priego de Córdoba), una de vinos (Montilla Moriles), otra de vinagre (Montilla-Moriles) y una más de jamón ibérico (Los Pedroches). A estas denominaciones se unen dos indicaciones geográficas protegidas (IGP), las de los vinos de Córdoba y de Villaviciosa.

Las denominaciones velan por unos productos cuya calidad viene avalada, además, por no pocos premios, así como de un creciente favor del público.

El aceite de oliva

En este aspecto, caben destacar los aceites de oliva virgen extra, que se encuentran entre los mejores del mundo. De hecho, el prestigioso ranking de World’s Best Olive Oils (WBOO) volvió a encumbrar el aceite Rincón de la Subbética de Almazaras de la Subbética (de la DO Priego de Córdoba) como el mejor AOVE y el mejor AOVE ecológico del mundo.

Vinos generosos de Montilla-Moriles

Los vinos generosos de Montilla-Moriles gozan de un enorme prestigio tanto en el ámbito nacional como internacional. Los caldos cordobeses atesoran numerosísimos galardones y reconocimientos. En su última edición, los relevantes premios Bacchus han distinguido en la categoría de Oro al Fino CB de Alvear, y eso que no fue la mejor edición para los vinos cordobeses.

Jamón de Los Pedroches

Los jamones de Los Pedroches no se quedan atrás. La revista Club de Gourmets galardonaba el pasado 2021 al jamón de Los Pedroches como mejor producto. Se trata de la primera vez en diez ediciones que un alimento de Córdoba es reconocido en estos premios en los que el voto del público es fundamental.

Mercado Gourmet

A pesar de que el 2020 fue un ejercicio complicado para los productos gourmet al estar marcado por la contracción del mercado como consecuencia de la pandemia del covid-19 y el cierre durante muchos meses del canal Horeca, que supone uno de los destinos principales para estas producciones de máxima calidad, los productos amparados por las siete denominaciones rozaron los cien millones de euros en ventas (94,54 millones de euros).

Fue la DO Montilla-Moriles la que registró unos mayores ingresos por las ventas de sus vinos, con 35,43 millones de euros en la campaña 2019/2020, frente a los 38,8 del ejercicio precedente.

El aceite de oliva es la producción que aporta más ingresos a la agricultura protegida de Córdoba. Durante el 2020 llegó a 49,61 millones de euros, una cifra inferior a los 53,13 millones del 2019 pero que representa el 34% del total de los vírgenes extra españoles, que fue de 145,49 millones de euros. La zona de Baena se mantiene como la denominación de origen con mayor volumen económico de las 30 recogidas por el Ministerio de Agricultura al alcanzar unos ingresos de 31,17 millones en 2020, el 21,4% de todo el valor económico del aceite español con DO.

Los jamones de Los Pedroches aportaron 9,40 millones de euros durante el 2020 , de los que 9,26 correspondieron a ventas en España y 0,10 al comercio exterior. El jamón de Los Pedroches se encuentra entre los que alcanzan un mayor valor en España. Durante el pasado año se pagó a una media de 40 euros por kilogramo, solo superado por los 43,01 de Jabugo. En el caso de la paleta, el kilogramo se situó en 20 euros por kilo. El precio más elevado corresponde, en este caso, a Guijuelo, con 25 euros.

Por último, la denominación de los vinagres Montilla-Moriles tuvo unos ingresos de 0,10 millones de euros en 2020 en un mercado en el que existen solo tres denominaciones: Jerez, Condado de Huelva y Montilla-Moriles. Vinagre de Jerez vendió por 14,05 millones de euros y Condado de Huelva, por 7,14.

Producción gourmet y ecológica

Entre los productos amparados por la las denominaciones de origen cordobesas van ganando protagonismo los productos ecológicos. En este campo, los aceites de oliva son líderes indiscutibles, pero no son los únicos.

Como señala el informe Producción Ecológica en Andalucía. Balance 2020 de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en los últimos años la producción ecológica manifiesta una tendencia alcista, lo que muestra que el modo de producción ecológica ha tenido capacidad de incrementar sus operadores y superficie, a pesar del impacto de la pasada crisis económica y la actual pandemia. Ello muestra la alta resiliencia que tiene la producción ecológica frente a situaciones coyunturales adversas.

Córdoba no es ajena a esta situación. De hecho, la provincia ha sido pionera en la producción ecológica, como decíamos, en el campo del aceite de oliva. Hoy es la provincia con mayor superficie de olivar ecológico, con 29.977 hectáreas (has.) y la segunda de Andalucía con más superficie de agricultura ecológica con sus 174.336 has.

Tampoco las cifras son malas en el ámbito ganadero, siendo primera de Andalucía en producción de carne de ovino y huevos y segunda en producción de carne de porcino tras Sevilla.

Los productos ecológicos van más allá de los amparados bajo el paraguas de una denominación de origen o indicación geográfica protegida. Córdoba también puede presumir de otros alimentos que, aun no contando con este marchamo de calidad, sí tienen un indudable reconocimiento. Es el caso de anises, quesos, mieles, carnes y embutidos ibéricos, carnes de membrillo, conservas de hortalizas o productos navideños (especialmente polvorones y mantecados, pero también turrones y chocolates).

Córdoba es una de las cuatro provincias andaluzas que cuenta con producción de setas ecológicas, por ejemplo, sin olvidar frutas y frutos secos, hortalizas (Córdoba es la segunda provincia andaluza con más superficie hortofrutícola ecológica), huevos, leche y cereales (campo en el que la provincia es líder de Andalucía).

La calidad en origen es cada vez más apreciada por el consumidor, pero también la innovación. En este aspecto Córdoba no se queda atrás y trabaja en la presentación de productos novedosos y de gran calidad: ajo, cebolla o limón negro, perlas de aceite, agraz, salsas y reducciones de vinagres, licores, cervezas artesanas, mermeladas, patatas fritas o pan como el de David Ruano, el panadero con dos estrellas de la Ruta Española del Buen Pan.