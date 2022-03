Elvira Pérez Yruela (72 años) es profesora jubilada y preside la Asamblea de Mujeres Yerbabuena, el colectivo feminista más veterano de Córdoba. Carmen Pérez Cuello (22 años) estudia ilustración, es poeta y forma parte de la Red de Autodefensa Transfeminista de Autocuidado (RATA). En el 2019 publicó su primer libro, El sillón (Cántico). Ambas atendieron este lunes a CÓRDOBA en una entrevista en la que apuntaron algunas de las dificultades de las mujeres y el feminismo con motivo del Día de la Mujer. La defensa de las diferentes identidades y la lucha contra el «heteropatriarcado» fueron dos de los principales aspectos en los que coincidieron.

Hoy se celebra el Día internacional de la Mujer, ¿cuáles siguen siendo las reivindicaciones más importantes?

Elvira Pérez Yruela: Se han conseguido muchas cosas, pero también es cierto que la desigualdad social es estructural, no es algo que se puede cambiar con algunas leyes. El patriarcado está aquí como una estructura que tenemos encima y que, además, aliada con el capital, intenta por todos los medios mantener la desigualdad entre hombres y mujeres. Esa es la reivindicación de fondo, hay que tomar conciencia de que hay que acabar con ese heteropatriarcado.

Carmen Pérez Cuello: Muchas veces, cuando ponen en duda por qué es tan necesaria esta lucha, siempre nos sacan los derechos que ya se han conseguido y tú dices a veces ‘no sé como rebatirle a esta persona que sigue siendo muy necesario este movimiento’. Seguimos necesitando estar organizadas y tener a nuestras compañeras y compañeres unidos, porque esta estructura de sistema heteropatriarcal todavía nos ataca desde la base, desde que sales de tu casa. Gracias a nosotras, se han conseguido muchas cosas, pero eso solo es la definición de que necesitamos seguir luchando para que otras desigualdades que, por ejemplo, ahora atacan mucho a nuestras compañeras trans, todavía queda mucha lucha ahí. Como mujeres organizadas, debemos acompañar a estas nuevas identidades.

EPY: Para mi colectivo es este 8 de marzo, sobre todo, importantísimo remarcar que defendemos un feminismo no identitario, que por encima de todo este año, porque lo estamos viendo, que el feminismo ahí se ha abierto en canal, reivindicamos que el sujeto del feminismo sean todas aquellas personas que da igual que sean trans, que pertenezcan a alguno de los colectivos LGTBI, que sean migrantes... Toda persona que defiende la igualdad es sujeto de feminismo y por encima de todo reivindicamos ese feminismo interseccional, abierto y en lucha contra la estructura heteropatriarcal, pero unidas y unidos.

¿Echan de menos la participación de más hombres en este movimiento?

EPY: Indudablemente, igual que las mujeres llevamos dos siglos analizando dónde estamos, cómo estamos y dónde queremos ir, se echa de menos que hombres que también son víctimas del heteropatriarcado, que les hace vivir una masculinidad que a muchísimos les hace también mucho daño, sí sería hora de que ellos se organizaran como las mujeres y analizaran dónde quieren llegar. Qué tipo de mundo quieren y qué tipo de vida quieren. Sigo defendiendo que debe haber espacios nuestros, como los ha habido hasta ahora, creo que ellos también tienen que hacer su recorrido por su cuenta, pero también ha llegado el momento en que hay cosas que hacer conjuntamente.

CPC: Ahora, la participación de los hombres en este tipo de pensamientos está cambiando. Me doy cuenta con mis amigos cercanos, cómo cada vez reflexionan más sobre su condición de hombre, su rol, sus privilegios, pero también sobre esos aprendizajes que han tenido y que los han convertido en hombres del sistema. Sí hay una intención y un trabajo para cambiar esos aprendizajes.

EPY: Me encanta que ella, que es la que tiene ya la antorcha en la mano, tenga esa visión de la gente más joven. Me da muchísima esperanza.

¿Hay machismo en la enseñanza?. Muchas veces se sigue viendo que los directores de centros son hombres.

EPY: Estadísticamente, está claro que habiendo ya mayoría de mujeres, en los cargos directivos sigue habiendo mayoría de hombres. Creo que tiene mucho que ver con esa tarea de cuidados que de alguna manera las mujeres asumen en una mayor proporción que los hombres. Eso les resta tiempo. En eso tiene mucho que ver la división sexual del trabajo, que es uno de los condicionantes enormes que a las mujeres nos marca como a fuego. Es necesario acabar con esa división sexual del trabajo.

¿Y en el ámbito de la formación?

CPC: Al final, siempre se cuestiona más el trabajo que hace una mujer, siempre se pregunta más ¿realmente mereces este puesto? ¿realmente mereces este premio? . Si los dos tenéis el mismo puesto, siempre se va a valorar más la opinión del hombre y se va a pensar que el hombre tiene más poder.

Hace tiempo escuché a alguien afirmar que el machismo existe porque hay mujeres machistas. ¿Por qué se mantiene en vuestra opinión?

EPY: Solo faltaba que también fuéramos responsables nosotras del heteropatriarcado. Es muy común que se diga eso, pero la realidad es que esto es una súper estructura que nos está controlando a hombres y mujeres. Las mujeres tenemos que desaprender esa estructura, porque se nos ha enseñado a vivirnos mujeres de una determinada manera: no digas, no hagas, compórtate, sé sumisa, porque, sobre todo, era lo que esperaban los hombres de nosotras. Y hay muchas mujeres que o no han tenido la posibilidad o no lo han buscado o no han sabido desembarazarse de esa educación. Supongo que en algún momento esperemos que esto se acabe y vivamos de verdad en una sociedad igualitaria.

CPC: Da igual lo que haga o proponga la mujer, siempre se le va a cuestionar y se le va a culpabilizar, porque vivimos en un sistema también basado en la culpa y, casi siempre, la que tiene la culpa es la mujer, porque es la que está detrás, cuidando y protegiendo, y cómo no va a ser la culpable, si es la pecadora. Es una creencia que las propias mujeres tenemos asumida y cuesta mucho deconstruirse en ese sentido y asumir que tú no eres culpable de nada.

EPY: Todas las mujeres tenemos capacidad de decisión, es verdad que unas más que otras, pero allí donde estamos siempre podemos tomar decisiones. Con esto me voy ahora a este tema tan escabroso para algunas feministas de la prostitución. Las mujeres que están en la prostitución, si son víctimas de trata, si están obligadas, indudablemente son víctimas de un delito, hay que denunciarlo, pero no podemos negarle la capacidad de agencia a las mujeres que, por las circunstancias que sean, han optado por llevar a cabo ese trabajo. Y si lo llevan, hay que procurar que tengan derechos como todas las personas.

¿Hay alguna situación de desigualdad que viváis de forma cotidiana y que esté aceptada?

EPY. Las mujeres son las que tienen la mayor cantidad de contratos a tiempo parcial, las que tienen contratos más precarios y las que tienen sueldos más bajos.

CPC: Si eres diferente, vistes diferente, te expresas de forma diferente, al final la diferencia también es uno de los problemas. Pero, sobre todo, si eres mujer todo se agrava el triple. No puedes ir a una fiesta sola, no puedes volver a casa sola. Sales con miedo. Estamos en el 2022 y sigue siendo miedo lo que tenemos a estar solas.

¿Después de décadas de lucha, el mensaje de la igualdad ha calado entre los mayores?

EPY. Sí hemos avanzado. Eso no quiere decir que nos podamos relajar, porque en cuanto viene un vientecito un poco fuerte, los primeros derechos que caen son los de las mujeres. Hemos avanzado, pero no podemos bajar la guardia en ningún momento y la gente joven tiene que tenerlo muy claro.

¿Ha calado la igualdad entre los jóvenes?

CPC: Desde hace tres o cuatro años, la derecha está calando mucho en los jóvenes y es una derecha que da mucho miedo. Somos mucha gente que estamos dispuestos a luchar por que se perpetúe el mensaje, pero de cara al futuro muchas veces tenemos miedo, porque ahora la lucha no se organiza de la misma manera, no hay ese tipo de solidaridad que yo escucho de mi padre o de mi madre. Educados en que íbamos a estudiar, a crear nuestro mundo maravilloso, nos encontramos con estudios y formaciones, y con una mano delante y otras detrás. Eso influye mucho en cómo se organiza la lucha y cómo el joven piensa en el futuro y dice ¿Voy a luchar por un futuro mejor? ¿Qué futuro?.

EPY: Hay que ir a la lucha colectiva, la gente joven tenéis que seguir trabajando colectivamente, mirando por dónde tenéis que seguir adelante.

¿Qué análisis hacéis de lo que está ocurriendo en Ucrania?

CPC: Entramos otra vez en lo mismo, que una mujer no puede estar sola porque entonces está en peligro. Y estas mujeres se enfrentan a una soledad en guerra que agrava ese peligro por mil. Todavía no he sido capaz de sentarme a leer y a estudiar qué está ocurriendo porque me supera.

EPY. Supera a cualquiera. Sí que he intentado leer y analizar un poco de dónde viene este conflicto. Esto viene de tiempo atrás, de la distribución estratégica del mundo después de la Guerra fría. Es complicado, es una lucha de poder por ver quién controla el mundo. Pero esto es un problema fundamentalmente masculino, la lucha de egos masculinos por el control del poder. Quienes están saliendo como refugiadas son las mujeres con las personas mayores y con las criaturas a su cargo, en las condiciones más precarias y más desastrosas la mayoría de ellas. La guerra no puede ser una manera de entenderse porque así no se entiende nadie.

¿La pandemia ha supuesto un paso atrás en la lucha feminista?

EPY: En mi caso y con los colectivos que me muevo, durante la pandemia hemos mantenido las reuniones online. Indudablemente, ha sido un tiempo de aislamiento, que nunca es bueno. Lo que sí ha supuesto ha sido una carga enorme de cuidados que han caído sobre las mujeres, que se han visto encerradas, algunas de ellas teletrabajando, con las criaturas en casa, cuidando de personas mayores. Y no digamos ya para las mujeres que trabajan en cuidados y para las mujeres, que son también mayoría, que han estado en el sistema de salud dando la cara las primeras y en muchísimos casos sin niguna protección. Eso ha supuesto una carga para las mujeres excesiva, como ocurre siempre que las cosas se descolocan.

CPC: La pandemia ha supuesto un cambio a nivel político en España, creo que otra vez viviendo una separación de polos muy opuestos. Ha beneficiado a la derecha, ha hecho que crezca, que se acentúe, y eso sí ha afectado al feminismo. A nivel más personal, cuando salí del confinamiento nos reunimos las amigas y gracias a los cuidados que nos dimos, y esa necesidad de juntarnos y compartir cómo nos habíamos sentido, hizo que saliera la Red de Autodefensa Transfeminista de Autocuidado. Es muy bonito, porque desde ese aislamiento sentimos la necesidad de estar juntas y de llamar a más mujeres a que no sintieran esa soledad.