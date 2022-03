Las calles de Córdoba recuperarán este año la movilización por el 8M, Día de la Mujer, después del paréntesis del 2021 debido a la pandemia del covid. La Plataforma Nosotras Decidimos Córdoba, con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba y del Consejo Municipal de Mujeres, convoca una movilización el martes 8 de marzo, a las 18.00 horas, con el lema “Somos mujeres, somos la mitad del mundo”.

Recorrido de la manifestación del 8M

La movilización del Día de la Mujer partirá a las 18.00 horas de la Glorieta Media Luna Cruz Roja y recorrerá el Paseo de la Victoria, Ronda de los Tejares, Cruz Conde, Plaza de las Tendillas, Claudio Marcelo y bajará hasta la Plaza de la Corredera donde concluirá el recorrido con la lectura de un manifiesto.

“Por ser mujeres”

En las últimas semanas, la Plataforma Nosotras Decidimos Córdoba ha recopilado los motivos por los que llama a la movilización este 8M, partiendo de los objetivos no alcanzados, entre los que citan la “abolición pornografía, abolición prostitución, abolición vientres de alquiler, NO al género como identidad, la erradicación de esa segregación por sexos”, entre otros.

Apenas quedan 7 días para que regresemos a tomar las calles reclamando nuestro sitio. Somos mujeres, somos media... Posted by Plataforma Nosotras Decidimos Córdoba on Tuesday, March 1, 2022

Otras actividades por el 8M

Además de la movilización, el Día de la Mujer también tendrá lugar un pasacalles que partirá de la plaza del Mediodía a las 12.00 horas hasta la plaza de la Unidad con reconocimiento de mujeres importantes de la historia presente, todo ello bajo la denominación de ‘A quien no se nombra no se ve y a quien no se ve no existe. Las nadies’. Esta acción forma parte de las actividades programadas por el Ayuntamiento de Córdoba con motivo del 8M.