Los cordobeses celebran este martes el Día internacional de la Mujer con la participación en actividades organizadas por colectivos, entidades e instituciones con el objetivo de reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres. De este modo, en el 2022 se recuperará la manifestación (el año pasado los actos se limitaron por la pandemia de coronavirus) convocada por la Plataforma Nosotras Decidimos Córdoba, con la colaboración del Ayuntamiento de la ciudad y del Consejo Municipal de Mujeres. Esta partirá de la Glorieta de la Media Luna a las 18.00 horas con el lema Somos mujeres, somos la mitad del mundo.

Los participantes recorrerán el paseo de La Victoria, Ronda de los Tejares, Cruz Conde, la plaza de Las Tendillas y Claudio Marcelo para llegar a la plaza de La Corredera, donde concluirá la actividad con la lectura de un manifiesto. Unidas Podemos y UGT han llamado a participar en la movilización.

En el marco de las iniciativas programadas por el Ayuntamiento con motivo de este día, la plaza del Mediodía será el punto de partida, a las 12.00 horas, de un pasacalles que llegará hasta la plaza de la Unidad y en el que se realizará un reconocimiento a mujeres importantes de la historia presente bajo el nombre A quien no se nombra no se ve y a quien no se ve no existe. Las nadies. De esta forma, a lo largo de este mes todos los distritos de la ciudad ofrecen actividades en las que se reivindica la igualdad.

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, presidirá este martes los actos organizados con motivo del 8-M, en los que se leerá una declaración institucional en el patio de la Subdelegación y se inaugurará el «banco rojo», con el que se suma a la iniciativa internacional de sensibilización para la equidad de género y prevención de las violencias hacia las mujeres y las niñas.

De su parte, la delegada territorial de Educación, Inmaculada Troncoso, participará en la iniciativa que se realizará en la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba, donde se desarrollará una dramatización de textos que reflejan las obras pictóricas de la exposición Sororidad. Somos una.

Entre otras citas, los sindicatos CCOO, UGT y CSIF se concentrarán este martes en sus sedes con motivo del 8-M.