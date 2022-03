La Subdelegación del Gobierno en Córdoba no conoce aún el número de refugiados ucranianos que pueden llegar a la provincia huyendo de la guerra en su país. La subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela, considera que es prematura saber cuál será el cupo y cuándo llegarán esos refugiados.

La subdelegada ha informado de que la Subdelegación solo tiene constancia de que en estos momentos a Córdoba solo han llegado “6 o 7 personas” desde Ucrania pero que lo han hecho a título individual, porque tendrán lazos familiares o de amistad con alguien. Estas personas, de hecho, no se encuentran acogidas en ninguna institución ni organismo dependiente de la administración, si no que están en domicilios particulares. “Institucionalmente no se ha producido ningún acogimiento”, ha indicado Valenzuela.

Respecto al número de refugiados ucranianos que pudieran llegar a España en las próximas semana, la subdelegada ha indicado que aún no se conoce cuál será esa cuota y que lo que ahora toca es que el Gobierno se reúna con las comunidades autónomas para organizar esa acogida “de manera ordenada”. De momento, el grueso de las personas que huyen de Ucrania estos días se está concentrando como es lógico en los países limítrofes con Ucrania.

Que la burocracia no sea un obstáculo

Asimismo, Rafi Valenzuela espera que la normativa europea permita una acogida eficaz y que la burocracia no sea un impedimento para los refugiados cuando lleguen a sus nuevos países de destino y que tengan acceso a la educación y la escolarización de los menores, a la sanidad y, cuando se pueda, tengan acceso al mercado laboral. Por otro lado, la subdelegada ha informado de que la FEMP ha enviado cartas a los ayuntamientos españoles para que, como ha hecho el Ayuntamiento de Córdoba, muestra su disponibilidad a acoger a refugiados y que eso permita tener preparado un mapa con los recursos disponibles.

Por último, Valenzuela ha recordado que aunque se articule esta acogida los ucranianos son personas libres y como tales tienen libertad para decidir dónde ir o hacerlo donde tengan más lazos familiares. También ha agradecido a los cordobeses “la ola de solidaridad” demostrada estos días.