Carmen Aguilera es una mujer que se ha ganado a pulso cada peldaño que ha subido. Nació con enfermedad genética que la obligó desde niña a moverse con un visión muy mermada. En el año 1997, con 24 años, se sometió a una intervención y salió del quirófano completamente ciega. Aquello marcó un antes y un después en su vida. Vinculada desde su infancia a la ONCE, en 1994 empezó a trabajar como vendedora y telefonista mientras cursaba el grado de Trabajo Social, una formación que después sería tenida en cuenta para su ascenso en la entidad.

¿Cómo vivió el cambio de ver a no ver?

Fue una prueba de superación muy dura, lo pasé muy mal, de pronto se apagó la luz y tuve que aprender a moverme por el mundo a oscuras. Sin embargo, ahora miro atrás y me siento muy orgullosa de haber podido tomar las riendas de la vida y ser independiente. Luego, cuando me dieron en la ONCE la posibilidad de desarrollarme como profesional en lo que había estudiado y como persona, para mí fue muy importante. Me llena mucho lo que hago porque veo a diario cómo la ONCE transforma muchas vidas.

¿El hecho de ser mujer le ha puesto a lo largo de su vida las cosas más difíciles?

Para mí ser mujer no ha sido una suerte ni tampoco un hándicap. Es cierto que hace unos años, encontrar a mujeres en cargos de gestión era una rareza, pero afortunadamente, trabajo en una institución que está muy sensibilizada con la igualdad de género y se ha trabajado mucho en ese sentido. Tenemos igualdad salarial, hay un observatorio de igualdad de oportunidades e incluso ahora estamos trabajando para incorporar a más mujeres en la venta. Hay un proyecto que se llama Discapacidad con talento femenino, en el que estamos fomentando que las mujeres valoren la independencia que aporta tener un trabajo.

¿Ahora hay más hombres vendiendo que mujeres?

Sí, y por eso queremos que eso se equilibre. Hay menos porque es un trabajo en el que tienes que estar muchas horas en la calle, por las cargas familiares, los hijos y los condicionantes que existen en cualquier ámbito laboral. Por eso, queremos mostrarles la calidad de vida y la autonomía que aporta a las mujeres con discapacidad, que tienen muy difícil trabajar en la empresa privada, un empleo en una institución como la ONCE.

¿Usted tuvo que romper algún techo de cristal para ocupar el cargo en el que está?

La verdad es que no, me dieron la oportunidad de ocupar un cargo directivo hace años y para mí fue un reto muy deseado porque como trabajadora social, sabía que en este puesto podía ayudar a personas que están viviendo la experiencia tan dura que yo viví en su día. Las personas que nacen ciegas en España tienen la suerte de contar con el respaldo institucional de la ONCE, que nos permite tener herramientas en la educación y el empleo para desarrollarnos como personas autónomas.

¿Para una mujer con discapacidad, pesa más su género o la discapacidad a la hora de encontrar trabajo?

Yo creo que la discapacidad. Aún queda mucho por trabajar en cuanto a sensibilización social para alcanzar la igualdad de oportunidades. Hay muchos ámbitos en los que ser mujer resta puntos, pero en general, estoy convencida de que si yo buscara un empleo en este momento, pesaría mucho más mi condición de persona ciega que el hecho de ser mujer. Muchas empresas no entienden que la discapacidad aporta un valor añadido porque nosotros estamos acostumbrados a luchar contra barreras en nuestro día a día, el espíritu de superación está en nuestro ADN, por eso no tiene por qué restar. Hay gente muy formada que además desarrolla otras muchas capacidades. Es más una barrera mental la que hace que no se den más oportunidades. Las empresas ganarían mucho, pero aún ni siquiera se cumple la ley, que establece que el 2% de la plantilla de las compañías con más de 50 empleados debe estar formada por personas con discapacidad.

¿Cree que el hecho de una mujer dirija una empresa o una institución como la ONCE marca alguna diferencia?

En la provincia de Córdoba, el 75% de los cargos de responsabilidad de la ONCE están en manos de mujeres. En mi opinión y en líneas generales, porque hay excepciones, las mujeres aportan un plus de sensibilidad. No digo que los hombres no lo tengan, pero tenemos normalmente más empatía, más capacidad de escucha.

¿Se define como una mujer feminista?

Yo defiendo la igualdad por encima de todo y nunca he faltado en el 8 de marzo. Desde ese punto de vista, sí.

¿Las mujeres con discapacidad tienen también más difícil el acceso a la formación?

Hay mucho por hacer, pero en la ONCE siempre ha sido un caballo de batalla fundamental. Por eso tenemos equipos de apoyo para los usuarios, material adaptado y recursos para acceder a las nuevas tecnologías, lo que nos hace cada vez más autónomos. Lo difícil es dar el salto al mundo laboral, aún teniendo la formación necesaria.

¿Cuáles son los retos que se plantea para mejorar la vida de las mujeres con discapacidad?

Mi objetivo es mejorar la accesibilidad y tratar de eliminar las barreras mentales que siguen existiendo para mejorar nuestra autonomía, que todo esté al alcance de todos porque lo que esté bien para una persona con discapacidad, esta bien para el resto. Es una cuestión de empatía. Hay muchos tropezones que te dificultan la vida, desde un coche aparcado en un paso de peatones a la ayuda que tienes que pedir para comprar en el supermercado.

¿Ser mujer y tener una discapacidad supone doble ración de miedo?

Está claro que en muchas circunstancias de la vida somos más vulnerables, lo que pasa es que no nos queda otra que superar ese miedo. No te puedes achicar ni refugiar y la sobreprotección es muy negativa, anula a la persona. Hay que luchar contra ello. La sobreprotección es muy cómoda, pero no lleva a ninguna parte. Los familiares tienen que aprender a confiar en ti, darte herramientas y ayudarte a ser fuerte ante la adversidad.