Sara Rodríguez es sorda desde los dos años, tiene una pérdida auditiva en los dos oídos del 90%, pero los audífonos y a su habilidad para leer los labios hace que su discapacidad pase casi inadvertida. Licenciada en Económicas y Administración y Dirección de Empresas, ha sido miembro de la junta directiva de Fepamic desde el año 2010 y elegida ya dos veces seguidas presidenta de la federación, en 2016 y en 2019.

¿Cómo perdió la audición?

No se sabe bien, yo nací oyente en el País Vasco. Allí siempre estaba acatarrada y todo apunta a que el exceso de medicación me afectó a los oídos. Con dos años, me operaron en Madrid y desde entonces.

¿A lo largo de su vida, ha sentido discriminación por el hecho de ser mujer o por su discapacidad?

La verdad es que he sido una afortunada porque cuando perdí el oído, tuve una madre luchadora detrás mía que me hizo pelear mucho la vida. Me dijo que había que ser autónoma, normalizar mi sordera y estudiar. Me apuntaba a todo tipo de actividades extraescolares y cursos, hasta aquellos que yo no quería, con tal de que me adaptara y fuera una más. De hecho, hasta que llegué a Fepamic, mi madre me había normalizado tanto en cuanto a mi discapacidad, que desconocía este mundo.

¿Cómo llegó a la federación?

Llegué porque Fepamic buscó economistas con discapacidad en la Universidad en un momento en que yo estaba terminando mi carrera y no había muchas universitarias con discapacidad. Me dijeron que probara, lo hice y ya llevo 16 años. Empecé en el departamento económico-financiero, luego pasé al laboral, creamos Recursos Humanos, y después fui directora de la residencia hasta que me compliqué la vida (risas). Ahora soy presidenta y directora general de Recursos Humanos y Estrategia de la entidad.

¿Ser mujer ha sido alguna vez un problema para usted?

En Fepamic, no. Nuestras entidades se caracterizan por pelear las desigualdades, también en cuanto al género. Ejemplo de ello es nuestra junta directiva. Somos 10 personas de las cuales, 5 somos mujeres y 5 hombres. Los tres puestos de más responsabilidad están ocupados por mujeres con discapacidad y menores de 45 años. Fuera de Fepamic, sí he asistido a cursos de alta dirección y, de 70 alumnos, menos de 10 eran mujeres. En las reuniones con responsables de equipos de las empresas, las mujeres brillan por su ausencia. Si eres mujer y eres joven, cuesta que te tomen en serio. En muchas empresas, el hecho de ser mujer puede ser más lastre que la discapacidad, de ahí que las mujeres con discapacidad estemos doblemente discriminadas. El problema es que las políticas de conciliación, pese a los pasos que se han dado, marginan a la mujer a la hora de acceder al mundo laboral. La discapacidad pesa en función del gasto que la empresa entienda que tiene que hacer para adaptar tu puesto de trabajo.

¿Cree que las mujeres en los puestos directivos trabajan de forma distinta a los hombres?

Yo creo que no. Cada persona tiene unas capacidades independientemente de que sea hombre o mujer. Se trata de querer hacer. Lo que sí hay que vigilar es que unos y otras tengamos las mismas oportunidades para acceder a cualquier puesto y adaptarlo a lo que cada uno necesite por igual.

¿En Fepamic hay paridad?

Totalmente. En 2021, hemos cerrado con un 52% de la plantilla compuesta por mujeres.

¿Cuáles son la quejas que más se repite entre las mujeres con discapacidad?

Que no han tenido oportunidad de estudiar porque han vivido relegadas en casa. Muchas mujeres llegaron a Fepamic después de la crisis de la construcción, cuando los hombres se quedaron sin empleo. Ahí descubrimos que había muchas que no tenían formación y eso les hacía tener muy baja autoestima, no tenían confianza en sí mismas porque no se les había valorado. También, hemos recibido a muchas que han sido víctimas de violencia de género. Son doblemente vulnerables porque además les han inculcado que no valen. De ahí la importancia de empoderarlas y hacer que crean en ellas mismas.

¿Cuál ha sido el logro personal y profesional del que se siente más orgullosa?

Profesionalmente, haber podido crear equipos y situar en puestos de responsabilidad a mujeres que pensaban que no podían. Eso ha requerido un trabajo previo de empoderamiento, de hacerlas ver que son capaces de desempeñar el trabajo igual o mejor que un hombre. Personalmente, haber superado las dificultades que se me han planteado. Yo me quedé sorda con dos años, perdí el habla y empecé a hablar con ocho, por eso me apoyo mucho en la labiolectura. No se me suele notar la discapacidad, pero intento normalizar siempre, digo rápido que soy sorda y así consigo quitar el tabú y enterarme de lo que me dicen. Mucha gente, por timidez, no pregunta, no se entera y parece que no tiene iniciativa.

Cuando la discapacidad es invisible, como en su caso, no queda otra que explicarla.

Claro y hay gente que te pregunta, ¿pero por qué me miras tanto? Pasa con la discapacidad orgánica, problemas como la fibromialgia, trasplantes, enfermedades de estómago que no se ven pero conllevan una serie de situaciones que requieren adaptación y apoyo concreto. Esos casos son invisibles y no se les tiene en cuenta.

¿Además de en el plano laboral, en qué otras cuestiones una mujer con discapacidad lo tiene más difícil que el resto?

Por ejemplo, a la hora de defenderse ante la violencia de género. Según un estudio del 2018, el 20% de las mujeres asesinadas por sus parejas tenían discapacidad. Creemos que son más. Eso requiere políticas concretas. En las estadísticas, no se recoge esa dualidad, pero si queremos actuar, tenemos que saber lo que ocurre. El acceso a ciertos servicios como el sanitario tiene que mejorar mucho también, falta sensibilización en el personal y hay recursos que no están adaptados.

¿Sus referentes son mujeres?

En casa, mi madre y mi abuela. Ellas me han empujado a luchar y ser independiente. Mi madre ha sido un ejemplo. Ella tenía solo un hermano y estaba destinada a quedarse en el pueblo y no estudiar, pero con 18 años, se empeñó en salir, buscó becas y así hizo la básica, luego el BUP hasta llegar a la Universidad y hacerse maestra. H