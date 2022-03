Algunas enfermedades crónicas requieren un seguimiento más continuo y especializado por parte de médicos, enfermeros y otros profesionales como puedan ser fisioterapeutas, podólogos, psicólogos, logopedas, entre otros. Tras consultar este diario con varias asociaciones de pacientes, la conclusión es que la pandemia del coronavirus ha ocasionado que el control continuo que necesita un enfermo crónico se haya visto alterado en muchas ocasiones en los dos años de crisis sanitaria, debido al mayor uso de las consultas telemáticas frente a las presenciales y a la demora para ser revisado o hacerse una prueba, entre otros motivos.

Una de las patologías crónicas más prevalentes en Córdoba es la diabetes, con más de 100.000 afectados, de los que la mayoría padecen la tipo 2, la relacionada con la obesidad. En los dos años de crisis del covid, el seguimiento a los pacientes con diabetes tipo 1, tratada con insulina, no se ha visto tan perjudicado, gracias al uso de los sensores, señala la presidenta de la Asociación de Diabetes de Córdoba (Adicor), Claudia Medina. Sin embargo, según Medina, la asistencia de los diabéticos tipo 2 sí se ha visto más alterada, al anularse en las primeras olas la atención presencial, lo que tuvo como consecuencia que haya habido enfermos que dejaron de medirse la glucosa correctamente, al no ser revisados periódicamente. Medina apuesta por el restablecimiento total de las consultas de medicina y enfermería para evitar que los pacientes se descontrolen. Demanda a su vez que se implante en Córdoba el programa de atención al pie diabético, que se está pilotando a nivel andaluz en Jaén, para agilizar la resolución de problemas o prevenirlos. Además, añade que, partir del 1 de abril, está previsto que la sanidad pública andaluza extienda a los diabéticos tipo 2 tratados con insulina el uso de sensores, como los que usan los tipo 1, para mejorar el control de su enfermedad.

Apoyo asociativo

Otro grupo de enfermos crónicos creciente, gracias a los avances de la medicina, es el formado por pacientes con cáncer que sobreviven a la enfermedad o aquellos a los que se le cronifica su cáncer. La presidenta de la AECC en Córdoba, Auxiliadora Cabanás, subraya que a estos pacientes les suelen quedar secuelas que requieren de un seguimiento continuo, que no siempre, está cubierto por la sanidad pública, con el coste económico que supone para los afectados, de ahí que la AECC preste apoyo social, económico y psicológico a quien lo necesite. Cabanás demanda que, aunque haya que atender la pandemia, se siga invirtiendo en investigación contra el cáncer, sobre todo de los más raros y que tienen menos porcentaje de curación.

Por su parte, el presidente de Alcer (asociación de enfermos renales), José María Reifs, destaca que la atención al paciente renal grave, en diálisis o trasplantado ha sido correcta en los dos años de pandemia, pero sí se aprecia una demora en la realización de pruebas que necesitan los pacientes por otros motivos de salud que sufren al margen de su dolencia renal o como consecuencia de la misma.

Desde la Asociación cordobesa de Esclerosis Múltiple (Acodem), su presidente, Antonio Galindo, lamenta que la prioridad nunca sean los pacientes crónicos o con discapacidades, pues no se potencia la investigación ni otras ayudas. «Agradecemos el enorme esfuerzo de los profesionales de la Unidad de Esclerosis Múltiple del Reina Sofía por tratar de reducir la demora que se ha producido en revisiones por la pandemia, pero la solución no es atender a más pacientes en el mismo horario, porque van a acabar agotados. La mayor lista de espera ha retrasado citas y diagnósticos, al margen de que en los dos últimos años muchos pacientes se han visto perjudicados por no poder recibir a diario rehabilitación física o psicológica», recalca Galindo.

En el caso de los pacientes con alzhéimer, en los últimos meses se ha notado una vuelta a actividades que para ellos son muy necesarias como unidad de día o talleres, servicios que prestan asociaciones como Alzhéimer Córdoba. Su directora técnica, Ana Belén Herreros, confirma que en los últimos meses afortunadamente se ha perdido el miedo de las familias a pedir plaza para residencia o para solicitar nuestras prestaciones, que son muy necesarias para los usuarios y también para sus cuidadores, que logran así un tiempo de respiro, después de dos años en los que muchos tuvieron a su familiar en casa.

Por otro lado, el presidente de la Asociación Cordobesa de Artritis Reumatoide (Acoare), Juan Luque, denuncia el retraso en pruebas y consultas, que mucha petición de atención se tenga que solicitar solo llamando a teléfonos que nadie coge o que siga restringido el acceso a hospitales mediante vigilantes jurados.