En Córdoba existen unas 358.000 personas, algo más de la mitad de la población mayor de 15 años (658.848 personas) que sufren algún tipo de enfermedad crónica, patologías para las que ahora mismo no hay cura, y que engloban a problemas de salud muy diversos, diabetes, hipertensión, colesterol, artrosis, problemas cardioavasculares, entre otros.

Esa cifra de enfermos crónicos se obtiene de un estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE) que refleja que un 49,3% de la población masculina mayor de 15 años padece una enfermedad crónica, algo más de 157.623 hombres en el caso de Córdoba, mientras que el porcentaje de afectadas es del 59,1%, 200.422.

El especialista en Medicina Interna del hospital QuirónSalud José María García Quintana señala que la Encuesta Europea de Salud en España de 2020 muestra que las enfermedades crónicas están aumentando en los últimos años, de forma que 6 de cada diez adultos españoles las padecen y que estén afectando también a personas cada vez más jóvenes. Para García Quintana, detrás del auge de estas dolencias, están el envejecimiento de la población y la mayor esperanza de vida, así como hábitos negativos como el consumo de tabaco y alcohol, la inactividad física y dietas poco saludables. Sobre este tema, la jefa de Medicina Interna del hospital San Juan de Dios, Nieves Delgado Casado, resalta que los avances médicos y farmacológicos están permitiendo que enfermedades que antes eran letales hayan pasado ahora a ser crónicas, como puedan ser algunos cánceres.

Enfermos con o sin covid

Los afectados por enfermedades crónicas se enfrentan a diario a su enfermedad y están teniendo que convivir como el resto de población que no sufre estas dolencias con la crisis del coronavirus. José María García apunta que la pandemia ha transformado el modelo asistencial, que combina la atención virtual y presencial. Este internista aprecia que la existencia del covid ha tenido un fuerte impacto negativo sobre todas las enfermedades crónicas, especialmente en la diabetes y en la hipertensión arterial, que no han tenido un seguimiento tan continuo como el que tenía antes de la pandemia. Sobre este aspecto, Nieves Delgado subraya que durante los meses más duros de la pandemia hubo retrasos en diagnósticos, tratamientos y control de determinadas enfermedades crónicas, que aún no se ha llegado a recuperar por completo, a pesar de que las consultas han recuperado su ritmo habitual.

«El covid ha tenido un fuerte impacto negativo sobre todas las dolencias crónicas, principalmente la diabetes e hipertensión» José María García - Jefe de Medicina Interna Quirónsalud

Delgado opina que la falta de control que aún existe sobre algunos pacientes se debe, sobre todo, a la reticencia y miedo que sufren algunos enfermos para acudir a hospitales y centros sanitarios.

Acerca también de cómo ha podido influir la pandemia a quienes afrontan patologías crónicas, el jefe de Medicina Interna del hospital Cruz Roja, Rafael Giménez, asegura que ahora mismo «estamos viendo en consulta a diario a un número no pequeño de pacientes que han estado dos años sin vigilarse y sin pasar revisión. Es cierto que en los primeros meses de pandemia las consultas no urgentes se cerraron y se apostó por la atención telefónica, pero luego poco a poco se volvió a la asistencia presencial, de modo que por miedo u otros motivos, se han interrumpido tratamientos y hay pacientes que han sufrido descompensaciones».

Por sexos, Delgado apunta que las enfermedades crónicas más frecuentes en la mujer son la artrosis, hipertensión y el dolor lumbar crónico, mientras que en el hombre son la hipertensión, hipercolesterolemia (colesterol alto) y el dolor lumbar crónico.

«Ahora estamos viendo a pacientes que han estado dos años sin vigilarse, sin revisarse y que han interrumpido tratamientos» Rafael Gimenez Domenech - Jefe de Medicina Interna Cruz Roja

Mayor auge

Nieves Delgado precisa que el mayor incremento reciente entre las patologías crónicas se ha producido en las relacionadas con el riesgo cardiovascular, debido al envejecimiento de la población y a los negativos hábitos de vida (obesidad, hipertensión, diabetes o colesterol alto) y añade que también se tiende a considerar como patología el proceso biológico del envejecimiento, con consecuencias como la artrosis y el deterioro cognitivo, para globalizar el abordaje del paciente y mejorar su calidad de vida. Esta doctora expone a su vez, que en los dos años de pandemia, ha habido dos patologías crónicas, la ansiedad y la depresión, que han crecido un 25%, un porcentaje más elevado que otras.

Aunque las enfermedades crónicas se pueden producir a cualquier edad, afectan a un mayor porcentaje de población conforme se hacen más mayores. Así, si entre los 15 y 24 años la proporción de enfermos crónicos es del 26% en hombres y el 30% en mujeres, a partir de los 65-74 años ese porcentaje escala hasta casi el 80% en hombres y el 85% en mujeres.

El jefe de Medicina Interna del hospital Reina Sofía, José López Miranda, sostiene que hace unas décadas no era frecuente atender en el hospital a pacientes de más de 90 años como ahora y eso está siendo posible gracias a los avances médicos, al mayor control de los enfermos, al cuidado de la alimentación y a la prevención de los factores de riesgo de las principales causas de enfermedades.

«Hace unas décadas no era frecuente atender en el hospital a pacientes de más de noventa años como ahora» José López Miranda - Jefe de Medicina Interna Reina Sofía

De la gripe al covid

López Miranda precisa que en los enfermos crónicos mayores los motivos de ingreso principales son los relacionados con los problemas cardiacos (por factores de riesgo como la hipertensión o la arteriosclerosis), que han crecido mucho en los últimos 20 años, y también es habitual que sufran problemas osteomusculares y osteoporosis. Este tipo de pacientes, antes de la actual pandemia, se solían descompensar por virus como el de la gripe, y en estos dos últimos años la causa ha sido el covid. Según este experto, la mortalidad por covid es directamente proporcional a la edad, que va subiendo mientras más mayor es la persona, a la vez que es importante estar vacunado frente al covid, añade, pues una alta cifra de ingresados por la infección son enfermos crónicos que no se habían vacunado.

«Se tiende a considerar también como patología el proceso biológico del envejecimiento, con ejemplos como la artrosis» Nieves Delgado Casado - Jefa de Medicina Interna del Reina Sofía

Rafael Giménez recalca que hay cuatro grandes grupos de enfermedades crónicas. Por un lado, las asociadas con hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia y obesidad. Por otra parte, las patologías neurodegenerativas, como alzhéimer o esclerosis múltiple. En tercer lugar, están las enfermedades respiratorias y alergias crónicas, como el asma, que están aumentando por la contaminación y también por otros motivos, y otro gran grupo lo forman las dolencias autoinmunes, entre ellas la artrosis y la artritis. Giménez indica que la investigación biomédica, no solo por la situación del covid que ha acaparado la mayoría de recursos, se ha venido más volcando con las enfermedades que matan, de forma que las patologías que no causan por sí mismas la muerte se investigan menos.