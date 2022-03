Siete años llevan ya los representantes de la Logia Simbólica Maimónides 173, implantada en la provincia tras la restauración de la masonería en Córdoba, en julio del 2011, intentando acercarse a la ciudadanía y acabar con los tabúes que envuelven a esta corriente intelectual que acumula más de tres siglos de historia. En ese intento, tras el parón de la pandemia, Córdoba vuelve a acoger este fin de semana las jornadas anuales que han citado en la ciudad al Gran Maestro de la Gran Logia Provincial de Andalucía, Ernesto Osuna, y el Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para España, algo así como los presidentes autonómicos y nacionales de ambas logias. El objeto de este encuentro, abierto al público este viernes en Casa Sefarad y hoy en el Colegio de Abogados, arrojar luz sobre la relación de la masonería con la música y con el aspecto cultural de las tres grandes religiones monoteístas, así como su influencia en el devenir histórico de la masonería en Córdoba.

Según Rafael Jesús Mateo, exvenerable maestro de Córdoba y gran oficial de la Gran Logia de Andalucía, «el tema de las jornadas se ha elegido por el interés que despierta el concepto de la interculturalidad, pero no está enfocado como una reflexión sobre la relación entre el Catolicismo, el Judaísmo o el Sufismo con los masones sino por el crisol de culturas que se produjo en un momento histórico concreto en Córdoba, por ver cómo fue posible esa convivencia y conocer qué influencia tiene en los principios democráticos y de derechos humanos sobre los que se basa la masonería.

En Córdoba, hay entre 30 y 35 masones, todos hombres, ya que la logia implantada en la provincia, a diferencia de otras femeninas o mixtas, es regular y no acepta mujeres. «Cada año, nos llegan nuevas solicitudes para ingresar en la Logia, algo que requiere un largo proceso previo de entrevistas, conocimiento y valoración de aptitudes de los candidatos, y que deriva en unas tres entradas nuevas anuales», señala Mateo, «recibimos muchas solicitudes, pero no todas fructifican». Los miembros de la Logia, se reúnen una vez al mes habitualmente para establecer los temas a de discusión a tratar, que pueden ser cuestiones de filosofía, esoterismo o ética genéricos o asuntos relacionados con la actualidad «que abordamos siempre sin entrar en valoraciones políticas y religiosas». Esas son líneas rojas de la masonería, la neutralidad en esos ámbitos. Cada logia, tiene además un componente social del que no suelen hacer publicidad, que les lleva a acciones como la promoción de recaudaciones benéficas para fines concretos en respaldo de algún colectivo o asociación.

Según Rafael Jesús Mateo, «el interés óptimo para acercarse a la masonería debe ser de carácter espiritual, como parte de un proceso de desarrollo y crecimiento personal, porque esto no es un lobby de presión económica o laboral sino un círculo intelectual con el que aprender a encarar la vida».

Sin financiación pública o subvenciones, los miembros de la Logia deben aportar una cuota anual para financiar sus actuaciones y una sede cuya localización no es pública por motivos de seguridad. «La masonería sigue arrastrando un gran estigma debido a la propaganda y persecución que se llevó a cabo durante la Dictadura por las tendencias «más liberales que representa la masonería» y que no se ha conseguido superar aún», explica el representantes de la logia cordobesa, consciente de que hay sectores de la sociedad que tienen prejuicios contra ellos. «Pese a todo, queremos abrirnos a la sociedad y estas jornadas son un ejemplo de ello», recalca.

En la jornada de este viernes, los representantes de la masonería recalcaron que «la finalidad de las jornadas es normalizar las relaciones de la sociedad con los masones poniendo voz a la masonería regular, una institución que siempre trabajó y trabaja por el progreso de la humanidad dentro de los principios universales de libertad, igualdad y fraternidad». Se trata de «explicar qué hacemos, qué somos y mostrar el orgullo de nuestra condición».

Tras la conferencia sobre Masonería e Iglesia Católica del viernes en Casa de Sefarad, este sábado se abordará la relación de los masones con el judaísmo y el sufismo con sendas conferencias de Sebastián de la Obra y Hâshim Cabrera. Será en el Colegio de Abogados entre las 9.30 y las 12 horas. A las 12.30 horas, habrá un concierto de piano de José Bonnín de Góngora. La clausura tendrá lugar a las 13.30 horas. La entrada es libre.