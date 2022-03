Casi un centenar de trabajadoras de atención domiciliaria de toda Andalucía han recorrido esta mañana de sábado las principales calles de Córdoba en la 9ª etapa de la Marcha Blanca del SAD, que comenzó el 8 de enero en Almería, y viene recorriendo todas las provincias de Andalucía en 14 etapas. Tiene prevista su llegada a Sevilla ante el Palacio de San Telmo el próximo 8 de abril, día que coincidirá con una jornada de huelga general en el sector de Atención Domiciliaria SAD (ayuda a domicilio).

La marcha ha iniciado su recorrido en la Plaza de las tres Culturas (explanada estación AVE) hasta llegar al Ayuntamiento de Córdoba, donde han leído un manifiesto. La 'abuela Paca', un maniquí de una anciana en silla de ruedas, en homenaje a todas las personas mayores y dependientes de Andalucía, encabezaba la marcha exigiendo poner fin a las listas de espera de la Dependencia en la comunidad autónoma andaluza.

Las catorce caminatas tiene por objeto "gritar a la ciudadanía las condiciones sociolaborales que padece el colectivo de Atención Domiciliaria en Andalucía, el hartazgo, la desprotección y la invisibilización de este servicio esencial para la ciudadanía que ocupa a más de 22.000 profesionales sociosanitarias en nuestra comunidad autónoma, la mayoría mujeres", según ha asegurado Miguel Montenegro, secretario general de CGT Andalucía, que ha acompañado a las trabajadoras. Esta etapa de Córdoba, además, tiene la connotación de la proximidad a la huelga general convocada por CGT Andalucía para el 8 de marzo, día de la mujer trabajadora.

En Córdoba, según han explicado, son unas 900 trabajadoras en este sector, en contratas y subcontratas, que les pagan sueldos ridículos, según ha explicado una de las trabajadoras del SAD en Córdoba, Remedios Pilar.

Críticas a la privatización del servicio

El SAD, servicios municipales que mayoritariamente han sido puesto por los ayuntamientos andaluces en manos de empresas privadas "que se lucran con la dependencia y que con beneficios millonarios explotan literalmente a las personas que atienden a nuestros mayores y dependientes, fijándoles condiciones laborales leoninas y abusivas, sin respetarse los convenios colectivos de aplicación y poniendo en riesgo tanto a personas usuarias como a las propias profesionales al racanear en la dotación de los EPI´s y medidas de prevención de riesgos frente a los contagios y a las enfermedades profesionales", ha explicado Ana Richarte, una de las portavoces del colectivo. Además, asegura que "las auxiliares del SAD son el segundo colectivo andaluz con mayor índice de contagios del coronavirus".

Han señalado igualmente que "el Ayuntamiento de Córdoba y la mayoría de la provincia mantienen privatizados los servicios de Atención Domiciliaria en sus municipios fomentando con ello el lucro de empresas privadas sin escrúpulos a las que no importan ni las personas dependientes ni las trabajadoras/es del servicio, solo los beneficios, escatimando en calidad de la prestación, recorte de horarios… a las personas usuarias y no respetando el convenio colectivo, la ley de prevención, etc. de las trabajadoras/es del SAD".

El SAD de CGT Andalucía exige que el colectivo deje de ser de “usar y tirar", que se les reconozca la profesionalidad como personal sociosanitario que son y la dignificación profesional con condiciones laborales, de prevención de riesgos y salariales acordes a la responsabilidad y buen hacer que desempeñan en todos y cada uno de los municipios andaluces.