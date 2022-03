Mientras la pandemia del coronavirus remite, la pandemia de la obesidad, anterior al covid y más mortífera si se contempla a medio y largo plazo, sigue ganando terreno. Según los últimos estudios, si la prevalencia de la obesidad antes de la crisis del covid estaba por encima del 20%, el confinamiento y las medidas de limitación de la movilidad han hecho que avance a pasos agigantados y ahora afecta al 25% de la población. Se trata de una situación preocupante para quienes lo sufren, al aumentar el riesgo de padecer otras patologías, y también desde el punto de vista de la salud pública.

Según explicaba recientemente el jefe de Oncología del Hospital Reina Sofía, la obesidad causa entre el 15% y 20% de las muertes por cáncer en Córdoba. Según el endocrinólogo Christian Alvarado, «la obesidad es una enfermedad crónica, recurrente y, sobre todo, muy compleja, que está cambiando mucho en los últimos tiempos y cuyo impacto se está acelerando». Asimismo, indica que «el 80% de las personas con obesidad está convencida de que perder peso solo depende de su voluntad cuando hay múltiples factores implicados».

Según la Consejería de Salud y Familias de la Junta, que ha lanzado una campaña con motivo del Día Mundial de la Obesidad bajo el lema Todo el mundo tiene que actuar, «la obesidad no es una cuestión de fracaso personal y de responsabilidad individual, sino una enfermedad que se desarrolla en respuesta a un entorno obesogénico». Se trata de espacios que tienen efectos adversos sobre la nutrición y la actividad física, «donde domina la proliferación de alimentos de alta densidad energética, baratos y fácilmente disponibles (ultraprocesados), mientras se reducen las oportunidades para estar físicamente activo, lo que en consecuencia provoca un aumento de peso excesivo». Asimismo, recuerdan que esta enfermedad es una puerta de entrada a muchas otras enfermedades no transmisibles, a la enfermedad de salud mental y ahora es un factor importante en las complicaciones y la mortalidad de covid-19, pese a lo cual no recibe una priorización acorde con su prevalencia e impacto.