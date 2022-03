Rosario Ojeda tiene 48 años y hace algo más de cuatro meses se sometió a un bypass gástrico en el hospital Reina Sofía. No fue una decisión sencilla ni el postoperatorio está siendo fácil, pero asegura que le ha cambiado la vida.

¿Por qué decidió entrar en el quirófano?

Porque la obesidad me estaba quitando la vida. Me costaba andar, vivo en un piso sin ascensor y llegar a mi casa me costaba sudor y lágrimas... Llegó un momento en que tenía demasiados kilos encima y no veía otra solución porque perdía tres kilos y cogía siete. Un día me dio un dolor en la pierna y subí a las dos plantas a mi casa llorando y dije ‘esto tiene que cambiar’. Empecé a ir al endocrino en 2019 y yo fui quien pidió la intervención. Me explicaron que la solución no era esa, que había que cambiar hábitos y ahora veo que tenían toda la razón del mundo. Ahí empecé a concienciarme de que esto es una enfermedad crónica, que yo voy a ser obesa toda la vida y que tenía que cambiar pautas para coger las riendas de mi vida. Tenía mucho miedo porque es una operación complicada, con anestesia general, que te obliga a renunciar a muchas cosas el resto de tu vida, pero sentía que sin ese empujón, no podía sola.

¿Cuánto pesaba cuando entró en el quirófano?

Cuando empecé el proceso 135, lo máximo que he llegado a pesar, y cuando llegué al quirófano 129. Ahora peso 87 y tengo que llegar a 65 o 70 por mi estatura.

¿Es solo un cuestión de malos hábitos alimenticios o había otros factores genéticos que explicaran esa obesidad?

En mi familia, nunca ha habido problemas de obesidad. En mi caso, era un problema de hábitos no saludables, de comer mal, de tomar alimentos con mucho aporte calórico y pocos nutrientes... Comía muy mal y comía muchísimo por la típica excusa de ‘no tengo tiempo’. Ahora veo que tardas igual en hacer algo saludable que en preparar un bocadillo.

¿Cuándo empezaron sus problemas con el peso?

A los 27 o 28 años, cuando empecé a llevar por el trabajo una vida sedentaria, a comer mal y a coger peso sin ser muy consciente de los kilos ni del riesgo para mi salud. Cuanto más me lo decía la gente, menos caso hacía. La operación me ha servido para cambiar el chip mentalmente y aspirar a una vida saludable. La intervención no es la panacea. El proceso tras la operación es muy duro porque tienes que aprender a vivir con un estómago nuevo muy reducido. El bypass te deja un pequeño reservorio de estómago conectado al intestino, un nuevo aparato digestivo que tu cuerpo tiene que asimilar y que te impide hacer ciertas cosas. Yo no puedo tomar ahora un vaso entero de agua y llevo meses sin comer prácticamente nada sólido. De momento, no tolero la carne ni el pescado.

¿Tiene apetito?

No, en ningún momento. Desde el 7 de octubre hasta ahora, no he vuelto a tener sensación de hambre. Como muy poquito y triturado. Lo hago porque sé que lo tengo que hacer, pero no porque me lo pida el cuerpo. Antes, comer era un gustazo y ahora, de momento, como para estar viva, por obligación. Antes de operarte, tienes que pasar una valoración psiquiátrica para ver si estás preparada para una intervención así, porque esto supone un cambio radical en tu vida. Tu relación con la comida tiene que cambiar y ser sana. Ahora como verdura y yo antes apenas la probaba. No comer sano me llevó a una situación tan extrema de obesidad mórbida, que ahora rechazo ciertos alimentos. A cambio, he ganado en calidad de vida, en movilidad, soy otra persona aunque insisto en que esto no es la panacea, no es la solución a la obesidad sino una ayuda para empezar a vivir de otra manera.

¿Qué ha sido lo más duro y lo más reconfortante?

Lo más duro, probar alimentos sólidos y ver que mi cuerpo no responde, que me sientan mal. Doy mil vueltas antes de sentarme a la mesa. Lo mejor, el cambio mental, es como quien intenta dejar de fumar mil veces y no lo consigue. Con la operación, he visto que puedo hacerlo y que además me siento bien.

¿Se reconoce en el espejo?

Ahora mismo me cuesta mirarme y me sorprende que mucha gente no me reconoce porque aún no soy consciente de la cantidad de volumen y peso que he perdido en estos meses.