La Universidad de Córdoba ha recuperado este jueves, 3 de marzo, casi tres años después, debido a la pandemia, «uno de los actos más solemnes y singulares de la vida universitaria, como es la investidura de Doctores Honoris Causa», como dijo el rector, José Carlos Gómez Villamandos, al comienzo de su intervención en el solemne acto académico celebrado en el salón de actos del Rectorado. Los profesores doctores Segundo Piriz y Colin Webb, desde la Veterinaria y la Química, se convirtieron en los 42 y 43 doctores Honoris Causa por la Universidad de Córdoba en sus 50 años de historia y, como dijo el rector, «son los doctores que queremos como parte de nosotros. Son nuestras mayores y mejores referencias en distintos campos del saber. Y eso es algo muy necesario en una sociedad falta de modelos consistentes».

El profesor Segundo Piriz, catedrático de Microbiología de la Facultad de Veterinaria de Extremadura y expresidente de la CRUE, mostró a este periódico antes de su investidura que «es un honor que la universidad en la que yo me formé, en la promoción 81-86, en la facultad de Veterinaria, me conceda esta alta distinción, por lo que estoy muy agradecido». Piriz, que fue compañero en Veterinaria del rector de la UCO, es el primer egresado de Córdoba en recibir un Honoris Causa. «Salí con 23 años de Córdoba y regreso con 59 para recibir esta distinción en una ciudad de la que tanto he disfrutado y aprendido», dijo. Centró su intervención en el papel del veterinario en la salud pública. «Creo que la profesión veterinaria no tiene suficiente reconocimiento en la sociedad y hay hechos concretos que la demuestran», dijo. Y lamentó que en la pandemia de coronavirus no se hubiese contado más con los veterinarios en su primera fase porque «se hubieran podido aportar muchas soluciones para que esta pandemia hubiese sido menos intensa de lo que ha sido».

Por su parte, Colin Webb, de la School o Chemical Engineering and Analytical Science de la Universidad de Manchester (Reino Unido) posee un reconocido prestigio académico, científico e investigador y mantiene estrechos vínculos con la Universidad de Córdoba y, en particular, con el Área de Máquinas y Motores Térmicos del Departamento de Química Física y Termodinámica Aplicada. Mantiene una intensa colaboración con la profesora Pilar Dorado, su madrina de investidura, y su grupo. El rector señaló que «su ayuda, su enseñanza y su guía han sido clave para el desarrollo de nuestros investigadores».

Previamente al acto de investidura de Honoris Causa, 42 nuevos doctores ingresaron en el claustro de la Universidad de Córdoba. «Afortunadamente, las empresas más innovadoras ya se ponen en manos de doctores, y en universidades como la nuestra, tratamos de optimizar nuestros recursos para potenciar programas de atracción y retención de talento», les dijo Gómez Villamandos, que los animó a que «os decidáis a poner en valor vuestros resultados a través de patentes y la creación de empresas de base tecnológica».

El rector de la UCO no quiso dejar atrás la guerra de Ucrania, que mencionó al comienzo de su intervención para mostrar «la máxima repulsa a este acto de guerra» y asegurar que desde las universidades van a «contribuir a la implementación de medidas que aíslen al dictador, contribuyendo así a caminar hacia la paz». Previamente , en declaraciones a los medios, Villamandos abogó por romper relaciones desde la UCO con investigadores y universidades que no condenen o apoyen la guerra de Ucrania.

Intervenciones

Como padrino de Segundo Piriz intervino el catedrático de Enfermedades Infecciosas, Antonio Arenas Casas, que destacó la intensa formación en enfermedades infecciosas del laudado durante sus estudios en la Facultad de Veterinaria de Córdoba, su trayectoria investigadora tanto en Zúrich como en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Resaltó también la dilatada experiencia de Segundo Piriz en gestión académica, primero como vicerrector, y más tarde como rector de la Universidad de Extremadura, durante la cual la UEX recibió la distinción de Campus de Excelencia Internacional Hidranatura, “impulsó enormemente la internacionalización y potenció la movilidad de estudiantes y profesores”. Asimismo, Arenas subrayó su trayectoria al frente de la CRUE, de la que fue presidente dos años y delegado para Latinoamérica del presidente de CRUE durante un año.

Tras agradecer la distinción de la que era objeto y desglosar sus vivencias y estudios durante su etapa en la Universidad de Córdoba, Piriz abordó el tema central de su discurso: la zoonosis, reivindicando el papel de la veterinaria en la salud pública. “Si planteamos esta responsabilidad de protección de la salud del hombre, comprenderemos la necesidad del veterinario en la salud pública”, recalcó. A este respecto, Piriz se centró en el concepto de One Health (Una Salud), como “una colaboración entre todos los profesionales que se ocupan de la salud, cualquiera que sea su procedencia y su formación, entendida como un abordaje multidisciplinar de los riesgos sanitarios en la interfaz humano-animal-ecosistema", para lo cual es crucial la profesión veterinaria. “Los veterinarios somos responsables de la salud animal, de la salud medioambiental y de nuestra propia salud”, recalcó, “y estas diferentes facetas sanitarias de la veterinaria son poco conocidas, incluso por muchos de nuestros responsables políticos”.

La laudatio del doctorando Colin Webb correspondió a la catedrática de Máquinas y Motores Térmicos, Pilar Dorado Pérez, quien explicó cómo el profesor Webb fue el primero de su familia en estudiar en la universidad, después de una infancia muy humilde y llena de sacrificios, comenzando una fructífera trayectoria en la ingeniería de bioprocesos y siendo pionero en acuñar y desarrollar el concepto de biorrefinería. La profesora Dorado relató a la audiencia los logros de Webb en el Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Manchester y el Centro Satake de Ingeniería de Procesos de Cereales, fundado por él mismo, así como su amplia experiencia en transferencia del conocimiento y dirección de revistas especializadas. Respecto a su relación con la UCO, Pilar Dorado destacó a los investigadores que han trabajado con él en Manchester, gracias a lo cual se han realizado numerosas publicaciones en revistas de alto impacto internacional.

El británico Colin Webb agradeció el reconocimiento de la UCO, sintiéndose halagado por ser el primer ingeniero químico en recibir el honoris causa por la universidad. Webb relató cómo había sentido desde niño la llamada para ser ingeniero y, en concreto, la fascinación por las transformaciones moleculares, lo cual lo condujo por la senda de la Ingeniería Química. El profesor Webb explicó cómo la pandemia ha traído soluciones rápidas que han requerido mucha ingeniería, pero, sin embargo, hay otros problemas más acuciantes que han quedado relegados durante mucho tiempo. “¿Cómo recuperar el equilibrio de todo nuestro ecosistema, y después mantenerlo en ese estado? Ahora se habla de sostenibilidad y de economía circular y ciclos de recursos renovables, y esto me trae a mi conexión principal con la Universidad de Córdoba”, relató. “Debido a que las materias primas son renovables, podríamos crear efectivamente una alternativa sostenible a la industria petroquímica utilizando recursos y procesamientos biológicos. Me he referido a eso como biorrefinería y he dedicado el resto de mi carrera a este campo. Tras casi treinta años, ahora ya es un concepto familiar y, aunque ha tenido sus más y sus menos, actualmente proporciona la base para una serie de productos de éxito”, explicó.