Un grupo de ucranianos residentes en Córdoba ha mostrado su malestar por el uso político de los símbolos nacionales de su país que, en su opinión, se hizo en la concentración convocada este martes por la Plataforma Córdoba por la Paz.

En un comunicado, reclaman al Partido Comunista de España y al resto de partidos políticos que "no se use la bandera ucraniana ni el nombre de Ucrania para atacar a la OTAN" y se quejan de que en dicha concentración, a la que asistieron sin saber el cariz político que contenía, encontraron pancartas de No a la OTAN junto a banderas de Ucrania "cuando el sentir de los ucranianos no es ese, porque la población de Ucrania mayoritariamente quiere entrar en la OTAN".

Los afectados insisten en que cualquiera puede manifestarse para pedir lo que considere, pero señalan que en esta manifestación "se usó nuestra bandera y el nombre de Ucrania como proclama contra la OTAN cuando ellos, al contrario, esperan su adhesión a la Alianza Atlántica".

Asimismo, indican que "los residentes ucranianos asistentes a dicha manifestación lo hicieron para reivindicar la paz en su país, sin tener conocimiento de que habría estos carteles, por lo que nos sentimos engañados, ya que han aprovechado nuestros símbolos nacionales como excusa para denigrar a la OTAN".

Por eso, reclaman que en el futuro "no se utilice por parte de ningún partido o asociación el nombre de Ucrania y su bandera con fines políticos".