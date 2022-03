Varios camiones con más de tres toneladas de medicamentos y ropa de abrigo donada por los ciudadanos de Córdoba partirá este sábado rumbo a Ucrania, según ha informado Arístides Bermejo, portavoz del punto de recogida instalado por la Hermandad de la Buena Muerte en la iglesia de San Hipólito. "La solidaridad en España y en Córdoba es algo que siempre sorprende y desborda las previsiones, esta vez también, pasó con el covid, con el volcán de la Palma y ahora con Ucrania", ha explicado. "Desde que decidimos abrir el punto de recogida ha sido un no parar de gente viniendo para colaborar con lo que cada uno puede", ha añadido.

El punto de San Hipólito se cerrará este viernes

En San Hipólito, la recogida se mantendrá hasta mañana viernes por la tarde. "Nos dicen que se necesita sobre todo ropa térmica para los soldados porque hace mucho frío, ropa de abrigo para la sociedad civil y medicinas y material para las curas de los heridos", comenta Arístides, que mientras habla no deja de dar las gracias a la gente que va llegando para depositar sus bolsas.

Además de recibir el material que los cordobeses están donando, ya se ha organizado el traslado de todo lo que se recoja hasta Ucrania. "El sábado saldrán de Córdoba varios caminos, uno pequeño y otro grande de tres toneladas y media en dirección a Ucrania, con lo que se ha recogido aquí y en otros puntos de recogida de Córdoba", ha detallado, asegurando que para la parte logística tampoco ha hecho falta buscar demasiado, ya que varias personas se han ofrecido para transportar con sus propios vehículos todo el material y hay una empresa de camiones que colaborará en el traslado hasta Madrid. Desde ayer, están trabajando en ordenar el material que ha llegado desde Montoro, Puente Genil, de varios colegios, de empresas, tiendas y distintos distritos de Córdoba antes de empaquetarlo.

Arístides Bermejo insiste en que el movimiento que se ha generado ha sido totalmente espontáneo por lo que la organización se está realizando sobre la marcha, ya que no hay una oenegé o alguna institución detrás sino la propia sociedad civil. "A la hermandad, por ejemplo, llegó una señora ucraniana que lo estaba pasando fatal y pidió colaboración para ayudar de algún modo a sus compatriotas y nos pusimos a ello", comenta, "en otros sitios son grupos de ucranianos o gente anónima implicada que se ha puesto a recoger ropa de abrigo y medicinas entre sus conocidos para entregarlos después en los puntos abiertos por la propia ciudadanía".

Hablar con quienes están metidos en la vorágine de ayuda es una odisea. "No para de sonar el teléfono y de llegar mensajes de todas partes porque todo el mundo quiere poner su granito de arena", comentan los voluntarios, impresionados por la respuesta de la población de a pie, muy sensibilizada por el horror de la guerra. "Esta mañana ha llegado una señora mayor para entregar lo que podía y nos ha dicho que ella hoy no iba a comer, pero que no pasaba nada porque las familias de Ucrania están peor que ella", relatan.

Una de las personas que se encargan de organizar la entrega, que prefiere permanecer anónima, explica que "todo se llevará a la asociación Moloda Ucrania y la Escuela Ucraniana Nuestro Futuro en Madrid y desde allí habrá camiones y autobuses que viajarán hasta la frontera con Polonia, desde donde volverán con familias de refugiados".

En los puntos abiertos, se están entregando medicamentos que los cordobeses tengan en casa y que no estén caducados o medicamentos que puedan comprar como Ibuprofeno, Paracetamol, Cristalmina, gasas, Betadine, Omeprazol, Insulina, Aspirina, medicamentos para quemaduras, antibióticos y para niños, Apiretal y Dalsy. También, material para curas como vendas, gasas, apósitos, esparadarapo, suero fisiológico, puntos de aproximación, alcohol, agua oxigenada, kit de suturas, algodón, tijeras de botiquín, Linitul, Corhexidina, lancetas, glucómetros y tiras reactivas. Igualmente, solicitan champú, gel de baño, linternas, compresas, pañales, mantas, ropa de abrigo, calcetines y, en menor cantidad, comida enlatada lista para comer.