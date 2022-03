La Asociación Autismo Córdoba ha organizado una carrera popular nocturna para conmemorar el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se celebra el 2 de abril. La singularidad de esta iniciativa es que durante el recorrido, de unos 6 kilómetros y que discurrirá por el casco histórico de Córdoba, las fuentes, calles y edificios estarán iluminados de azul, color asociado al Trastorno del Espectro Autista (TEA). La salida se dará a las 21.00 horas del 2 de abril en el Puente Romano y la meta estará en las instalaciones deportivas del Fontanar. Además, en tres lugares emblemáticos de la ciudad habrá instalaciones artísticas efímeras: las fuentes de la Plaza del Potro, la Cuesta del Bailío y los Jardines de Colón. Esta carrera se realiza a beneficio de Autismo Córdoba y se enmarca en su campaña #SomosAzul, con la que este colectivo intenta recaudar fondos para construir un centro de recursos para las personas con TEA, según ha explicado la presidenta de la asociación, Francisca Suárez.

La presentación de la carrera, que ha tenido lugar esta mañana en la Cuesta del Bailío, ha contado también con la presencia del presidente de Emacsa, Ramón Díaz-Castellanos, ya que esta entidad es el patrocinador principal de la campaña #SomosAzul.

Visibilizar la realidad del Trastorno del Espectro Autista en Córdoba

Francisca Suárez ha destacado que con esta iniciativa se pretende visibilizar la realidad del Trastorno del Espectro Autista en Córdoba, fomentar el deporte dentro de la población con TEA y avanzar en el objetivo de la inclusión este colectivo. Suárez ha resaltado que “necesitamos nuestro centro de recursos con mucha urgencia porque los locales que tenemos no reúnen las condiciones necesarias para prestar los servicios y los apoyos que necesitan las personas con Autismo”. La carrera del día 2, ha explicado la presidenta de Autismo Córdoba, “será muy especial, habrá muchas sorpresas, será algo nunca visto, un espectáculo fantástico”, y en ella participarán personas con TEA y sus familias, además de todos los ciudadanos que quieran sumarse.

Asimismo, la presidenta de la asociación ha destacado que el autismo es “la discapacidad invisible, si no tienes una persona cercana con este tipo de trastornos, este colectivo pasa desapercibido, parece que no existimos”. Ha añadido que las personas con TEA “son maravillosas, tienen muchas capacidades, pero necesitan muchos apoyos, siempre van a necesitar el apoyo de profesionales, de la familia y de la sociedad en general”. Por eso, Francisca Suárez ha invitado a toda la ciudadanía a sumarse a esta carrera, no competitiva, “que se puede hacer corriendo o andando”, porque “ya es hora de que la provincia de Córdoba tenga un edificio con los recursos necesarios para las personas con TEA”, al tiempo que ha recordado que el Autismo es un trastorno con una alta incidencia, ya que se calcula que uno de cada cien niños que nacen padece TEA.

La colaboración de Emacsa

Por su parte, el presidente de Emacsa, Ramón Díaz-Castellanos, ha señalado su satisfacción por poder participar en esta iniciativa solidaria, "cuando nos lo planteó la Asociación Autismo Córdoba nos pusimos a trabajar desde el minuto uno para que esta idea fuera una realidad”. Díaz-Castellanos ha elogiado la labor que realiza la asociación y ha agradecido también la colaboración del Imdeco, “que está colaborando con nosotros en esta actividad y que en todo momento nos abrieron las puertas”.

El máximo responsable de Emacsa ha destacado que “igual que el agua, que discurre por toda la ciudad, está en todas las calles, aunque en algunos lugares no la veamos, el Autismo está también presente en todos los barrios, forma parte de nuestro día a día”. Díaz-Castellanos ha instado a la ciudadanía a participar en esta actividad especial prevista para el 2 de abril y ha asegurado que “no es solo una carrera, es una iniciativa que aúna la visibilización de la realidad del Trastorno del Espectro Autista con el fomento del deporte dentro de la población con TEA y como fórmula de ocio saludable para la ciudadanía”. Ha añadido que “esta es una ocasión única e irrepetible de disfrutar de la belleza de nuestro casco histórico, de sus calles, patrimonio y fuentes”.

Las inscripciones para la carrera se podrán realizar desde hoy mismo y hasta el día 1 de abril de 2022 en la web somosazul.autismocordoba.org. En la misma web se puede consultar el recorrido y reglamento de la carrera. La inscripción incluye bebida y camiseta técnica, que se recogerán presencialmente en la sede de la Asociación Autismo Córdoba en Avenida Vía Augusta. El coste de la inscripción será de 5euros, que irán dedicados íntegramente al proyecto de construcción del centro de recursos. También hay un dorsal cero, con el que se puede colaborar con la asociación aunque no se participe en la carrera. La campaña #SomosAzul ha sido ideada y producida por el estudio de comunicación Alas6enlaPlaya. Además de la carrera nocturna prevista para el día 2 de abril, la campaña incluye producciones en vídeo sobre la realidad de las personas con TEA y sus necesidades, y se está desplegando desde este pasado mes de febrero en la web somosazul.autismocordoba.org y en las redes sociales de la Asociación Autismo Córdoba.