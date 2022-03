Vox presentaba hoy a Córdoba hoy su campaña andaluza contra el PSOE y los sindicatos, y bajo el lema Devolved lo robado, para la que la formación de Santiago Abascal ha serigrafiado un autobús --al estilo Hazte oír-- con las caras de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, condenados en los ERE por prevaricación y pendientes de recurso en el Tribunal Supremo, y los logos de los sindicatos UGT y CCOO. La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, había convocado a los medios de comunicación esta mañana a las puertas del sindicato UGT en Córdoba para dar a conocer la campaña y ofrecer una rueda de prensa, que finalmente no ha dado.

A la convocatoria de prensa de Vox han acudido pocos medios, pero sí una decena de miembros de UGT que han cantado la Internacional Socialista y ondeado banderas del sindicato. Además han increpado a la portavoz municipal al grito de "fuera, fuera", como puede verse en el video colgado por Vox en redes.

"Una provocación"

El sindicato UGT ha publicado en sus redes sociales algunas fotografías de la concentración con el siguiente mensaje: "Esto se llama ir a por lana y salir trasquilado". Además, fuentes del sindicato insisten en que todo depende del prisma cómo se mire e interpretan la presencia de los miembros de Vox a las puertas de UGT como "una provocación". En vídeos grabados por el sindicato se puede ver a miembros de Vox pidiendo a los concentrados con gestos y palabras que devuelvan "o robado". "A Vox le gusta la libertad de expresión, pero sólo un poco y a veces. Esta mañana han venido a la sede de UGT a hacer lo que mejor saben, que es provocar, insultar y acusar. Desde el sindicato, a falta de un autobús de dimensiones suficientes, se ha empapelado la fachada con recortes de prensa de los innumerables casos de corrupción, estafa, abusos y violencia de algunos de sus dirigentes. Cosechados todos en apenas unos años desde que se fundara el partido de extrema derecha", explican las mismas fuentes.

Desde UGT Córdoba se reafirman en su "compromiso de lucha contra el fascismo, la xenofobia, homofobia y el machismo" y denuncia "la búsqueda permanente de la crispación y el enfrentamiento entre la ciudadanía como única propuesta política de este partido".

Desde el sindicato, respetamos todas las opiniones y manifestaciones públicas por parte de cualquier organización, coincidamos en mayor o menor medida con ellas, pero dentro del juego democrático y la legalidad. Los convocantes de VOX han vertido acusaciones muy graves hacia los afiliados y afiliadas de nuestro sindicato, por lo que UGT se reserva su derecho a estudiar medidas legales.

Finalmente, la Policía Nacional se ha personado en las inmediaciones de la sede del sindicato, en la zona de La ladera, y la portavoz de Vox ha renunciado a ofrecer su rueda de prensa. "Nos han insultado y nos han mandado a fregar a nuestras casas", ha relatado a CÓRDOBA Paula Badanelli.

La campaña se estrenó el pasado lunes, 28F, en Sevilla, donde Vox había convocado no una rueda de prensa si no una concentración y a la que también acudieron miembros de UGT cantando la Internacional. La campaña reclama al PSOE en Andalucía y a los sindicatos UGT y Comisiones Obreras "que devuelvan lo robado". “No nos van a callar porque vengan a amedrentarnos desde UGT, es nuestro deber exigir al PSOE y sus sindicatos subvencionados que devuelvan lo robado a los andaluces. Desde Vox tenemos claro que hay que cortar de raíz con las políticas del PSOE, con aquellas que anclan económica y socialmente a nuestra región, a nuestras ciudades y pueblos”, ha relatado Badanelli.