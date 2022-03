La primera teniente de alcalde y responsable de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, ha presentado este miércoles la programación municipal que con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, se ha organizado a lo largo del mes de marzo. Albás ha reivindicado en rueda de prensa "el fin de la violencia machista y la lucha contra las desigualdades que aún existen entre hombres y mujeres" al tiempo que ha señalado que "las mujeres no queremos que se nos regale nada, pero sí que que se nos trate con igualdad".

En su opinión, aunque la sociedad ha dado un paso de gigante en esta materia en los últimos años, "hay que seguir avanzando". Así, ha insistido en que "el feminismo es cosa de todos, no es patrimonio de nadie, y en esta lucha caben hombres y mujeres y, por eso, debemos ir de la mano y rechazar cualquier conducta machista".

Albás ha presentado el cartel del 8M que vincula la lucha feminista y los objetivos de sostenibilidad frente al cambio climático como propone Naciones Unidas, bajo el lema Igualdad de género hoy para un mañana sostenible, "ese es el mensaje que lanzamos", ha dicho, "pedimos igualdad en una Córdoba sostenible".

Taller de risoterapia

Todos los distritos de la ciudad ofrecerán actividades con motivo del 8 de marzo, la primera este miércoles en el centro cívico Poniente Sur, será un taller de risoterapia previa inscripción a cargo de Pura Mayorgas bajo el título Reírte para vivirte. "Queremos lanzar mensajes positivos, que son muy importantes", ha recalcado Albás. También en Poniente Sur, el 23 de marzo se presentará un vídeo de Ecocordobesas comprometidas con cinco mujeres en el ecomercado de la ciudad y una mesa redonda en la que se hablará de Ecofeminismo, biodiversidad, cambio climático y consumo.

En el Distrito Centro, las actividades se centrarán en el antiguo colegio Luciana Centeno, donde se ha organizado una exposición fotográfica de cordobesas de la generación millennials, una actividad infantil de cuentacuentos con perspectiva de género a cargo de Lúa Santos el 11 de marzo y un monólogo de humor con Sabina Vicente el 7 de marzo.

En el Distrito Sur, el 9 de marzo se llevará a cabo la actividad El sur se planta y florece en igualdad, que consistirá en la creación de un mural en la fachada de la Asociación Amargacena, la lectura de un manifiesto y la actuación musical del grupo Tresillo.

Pasacalles del Día Internacional de la Mujer

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, habrá un pasacalles que partirá de la plaza del Mediodía a las 12 horas hasta la plaza de la Unidad con reconocimiento de mujeres importantes de la historia presente, todo ello bajo la denominación de A quien no se nombra no se ve y a quien no se ve no existe. Las nadies.

El 17 de marzo, habrá en el centro cívico Arrabal del sur un video fórum titulado La mujer en la montaña y el 24 de marzo una charla coloquio sobre la Influencia del trabajo de la mujer en el sostenimiento económico del bienestar social.

En el distrito Sureste, el 9 de marzo, se elaborará el árbol de los cuidados en igualdad, adornando árboles con mensajes sobre la importancia del cuidado para la vida. Distintas asociaciones participarán en esta acción que se desarrollará en la plaza El Lago a las 10 horas, la plaza frente al centro de salud Fuensanta a las 11.30 horas y en la plaza de Cañero a las 13 horas. Asimismo, el 12 de marzo, en el salón de actos de la asociación de vecinos de Cañero habrá un videoforum llamado Cuidar la vida.

El Distrito Noroeste ha previsto una lectura de manifiesto el 7 de marzo en la plaza de la peineta de Moreras y el Distrito Poniente Norte, un mural colaborativo con aportaciones de las mujeres de las Palmeras que llevan años haciendo historia en el barrio. Palmeras con voz de mujer tendrá lugar el 8 de marzo de 9 a 15 horas en la calle Sierra de Cazorla, frente al centro de servicios sociales comunitarios. A las 13 horas, tendrá lugar la lectura del manifiesto por el Día de la Mujer.

Como es habitual, el 8 de marzo, habrá además una concentración en la puerta del Ayuntamiento por la igualdad para condenar la violencia machista, recordó Albás, que insistió en que "el feminismo es aún muy necesario, ese feminismo en el que quepamos todos, hombres y mujeres".