El proceso de escolarización para el curso 2022-23 arranca este martes 1 de marzo con la esperanza puesta en que el próximo sea ya el definitivo curso de la normalidad tras la pandemia. Comienza un mes en el que los padres de alumnos, sobre todo los que empiezan el próximo curso con 3 años, en el segundo ciclo de Educación Infantil, deben solicitar una plaza en un colegio que le guste para sus hijos, pero siempre de su zona de influencia por la calle en la que resida o esté su trabajo, con lo que ya limita la elección. Pocas novedades ofrece este proceso respecto al año anterior, pues los criterios de admisión son los mismos y las zonas de influencia permanecen, e incluso la disminución de alumnos por la baja natalidad existente sigue haciendo mella. De hecho, la oferta educativa disminuye con 495 plazas menos.

Otra novedad es que el nuevo instituto en la zona de Miralbaida, recién inaugurado por el consejero de Educación, Javier Imbroda, amplía su oferta de plazas escolares. El centro ofertará para el próximo curso 60 plazas de primero de ESO, para dos unidades, y 30 para tercero de ESO. El 30% de las plazas de primero de ESO serán para alumnos del colegio La Aduana y el resto para el colegio Miralbaida y otros centros de su zona de influencia. Poco a poco se irá completando hasta llegar a los 530 alumnos que tiene como capacidad.

La oferta de plazas

La Consejería de Educación y Deporte ha ofertado para el próximo curso 2022/23 en la provincia de Córdoba un total de 131.685 plazas públicas (78,3%) y concertadas (21,7%) para estas enseñanzas. La cifra es inferior a la del presente curso, en el que el total de plazas ofertadas en todas las enseñanzas fue de 132.180 en 383 centros, por lo que habrá 495 menos. Para el alumnado de 3 años, que se incorpora por primera vez al sistema educativo, se ofertan 8.800 plazas de nuevo ingreso, de las que el 76,7% corresponden a centros públicos y el 23,3% a la concertada. En este caso, los niños de 3 años contarán con 75 plazas menos, ya que las ofertadas para el presente curso escolar eran 8.875 (lo que suponía 325 menos que un año antes).

El procedimiento de escolarización se inicia con la publicación por parte de los centros educativos de la relación de puestos escolares vacantes, así como de la información sobre las direcciones catastrales comprendidas en sus zonas de influencia y limítrofes. Cuando la oferta de plazas coincida o sea superior a la demanda, los solicitantes serán admitidos y en aquellos casos en los que no se puedan atender todas las peticiones, se procederá a la baremación de las mismas.

Cada centro docente hará pública en su tablón de anuncios, hasta el 18 de abril, la relación de solicitantes con la puntuación asignada y, a partir de esa fecha, se abrirá un plazo de 10 días lectivos para la presentación de alegaciones. Si tras la aplicación de los criterios de

Criterios de admisión

En cuanto a los criterios de admisión que se aplican cuando no hay plazas suficientes en los colegios o institutos para atender todas las solicitudes, no hay ninguna novedad respecto al curso pasado. Así, se otorgará 14 puntos por existencia de hermanos en el centro y por proximidad al domicilio familiar. También puntuará que el alumno o alumna a escolarizar haya nacido de parto múltiple, al que se le da un punto y se siguen manteniendo los criterios que otorgan puntos por tener matriculado en el primer ciclo de Infantil a un hijo o hija con la finalidad de fomentar la escolarización en este etapa; guardadores legales con actividad laboral o profesional remunerada; el expediente académico del alumnado para su admisión en Bachillerato; de renta per cápita anual de la unidad familiar y de discapacidad o trastorno per cápita anual de la unidad familiar y de discapacidad o trastorno del desarrollo. También continúan los mismos supuestos y puntuación por pertenencia a una familia numerosa, familia monoparental o familia con dos hijos o hijas.

En los supuestos de prioridad en la admisión siguen el de representante o los representantes legales del alumno o alumna que tengan su puesto de trabajo habitual en el centro donde soliciten la admisión; a los deportistas de rendimiento base para que puedan estudiar en un centro cercano al lugar donde entrenen y desarrollan su carrera deportiva, por ser familiar hasta segundo grado de consanguinidad de una persona víctima de terrorismo y también a los niños en acogimiento familiar.