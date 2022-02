El grupo municipal socialista ha registrado un escrito dirigido a la delegada de Cultura del Ayuntamiento en el que le pide información acerca de la edición número 13 de la Noche Blanca del Flamenco. «Faltan apenas cuatro meses y no sabemos nada acerca de uno de los eventos culturales más emblemáticos de la ciudad en los últimos años y, como viene siendo habitual desde que PP y Cs gobiernan en Capitulares, la transparencia no existe en su gestión. En la comisión permanente de Promoción no han trasladado ninguna información, por lo que nos hemos visto obligados a pedirla por escrito», explicó ayer la concejala socialista Isabel Baena.

El PSOE quiere saber cuántas actuaciones tienen previsto llevar a cabo, qué modelo de evento tendrá lugar, qué actuaciones se han cerrado ya, cuántos escenarios van a distribuir por la ciudad y cuál es el presupuesto disponible para esta edición. «El alcalde y su batallón de cargos han tenido tiempo suficiente para poder organizar con la suficiente antelación un evento tan importante como éste que siempre atrae a una gran cantidad de público a nuestra ciudad. Pero, como siempre, van tarde y mal, sin rumbo ni hoja de ruta», reprochó Baena.