El próximo martes 1 de marzo, cuando la comunidad educativa vuelva a clase tras el puente festivo de cuatro días del Día de Andalucía, encontrará en los tablones de anuncios de sus colegios e institutos la oferta de plazas para el próximo curso 2022-23, la cual no se conoce aún oficialmente, aunque desde la Delegación de Educación prevén informar hoy sábado del número de plazas para alumnos de tres años. En realidad, solo tendrán que solicitar plaza, durante todo el mes de marzo, los alumnos que se incorporen por primera vez al sistema educativo tanto en centros públicos como concertados, así como el alumnado que cambie de centro escolar. Nada cambia en cuanto a zonas de influencia y criterios de baremación en caso de empate.

Para el alumnado de 3 años, que se incorpora por primera vez al sistema educativo, en Infantil, se ofertaron para este curso actual 2021-22 más de 8.875 plazas de nuevo ingreso, 325 menos que el curso anterior, debido al descenso de la natalidad, según la Consejería. Para el próximo curso, el consejero de Educación, Javier Imbroda, ya ha advertido en una nota de prensa que para el próximo curso 2022-23 la previsión es que «en Infantil y Primaria haya más de 17.000 alumnos menos, dato que hay que tener en cuenta en el diseño de la oferta». También ha recordado que en este curso 2021-22 el sistema educativo público dispone de 100 aulas más que en el anterior. Señala también el consejero, previendo las protestas, que «hasta que en septiembre finalice el plazo de matriculación extraordinario se están produciendo ajustes en las unidades, imprescindibles para garantizar la correcta escolarización del alumnado». La escolarización es el proceso que más protestas genera entre la comunidad educativa a lo largo del curso. De hecho, sindicatos y ampas preparan ya una movilización para mediados de febrero para mostrar su rechazo a la reducción de clases en la escuela pública, «algo que no sucede de igual manera en la concertada», aseguran. El presidente de la Junta de Personal Docente, Antonio Rafael López, dijo ayer a este periódico que «los centros saben ya desde febrero la propuesta de unidades para el próximo curso» y «este año nos encontramos con lo mismo, que limitan la oferta previamente, antes de conocer la demanda», por lo que «decir que hasta septiembre no se conocerá si se ha recortado alguna unidad es una media verdad». López pone el ejemplo del colegio Colón, en pleno centro, que pierde una unidad de Infantil de 3 años, «lo que me parece gravísimo, pues en la zona centro hay menos plazas públicas que concertadas y si encima se cargan una unidad...».

Antonio Bueno, portavoz de la Plataforma Niños del Sur y presidente del ampa del colegio Hernán Ruiz, también denuncia que «se eliminan líneas preventivamente», lo que «ya te obliga a poner en la puerta que tienes menos plazas y por tanto las familias no pueden solicitarlas». Bueno aventura que podrían cerrarse al menos unas 20 unidades, y cita centros como el colegio Colón, el Concepción Arenal y el Al Andalus, así como los IES Séneca y Averroes, en los que han constatado que reducen líneas. Por ello, anuncia igualmente que están preparando movilizaciones en defensa de la escuela pública.

Informe de ratios

La delegada de Educación, Inmaculada Troncoso, ha publicado en la web de la Delegación un informe sobre la media de alumnos por unidad escolar (ratios) en la provincia, según las distintas comisiones de escolarización. En la capital, la comisión de escolarización de la zona Zoco-Ciudad Jardín es la que presenta la ratio más elevada de alumnos por clase en Infantil, en concreto, la media es de 20,88 escolares. Y es también la más elevada en la ESO, con una media de 27,88 alumnos por clase.

En la provincia, la ratio más alta en Infantil la tiene la comisión de Villa del Río, con un 23,8 y la más baja Pedro Abad y Peñarroya-Pueblonuevo. En Primaria, la media más elevada está en Lucena, con 23,54 alumnos por clase, que también tiene la mayor media en la ESO. En el Bachillerato destaca Palma del Río (29,57).