El conflicto bélico de Rusia contra Ucrania ha activado las alarmas de empresarios cordobeses con actividad en el exterior, que observan con preocupación la escalada de tensión por los efectos que esta crisis podría tener en el comercio. En este sentido, los datos de ICEX España Exportación e Inversiones facilitados por la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Córdoba señalan que a lo largo del 2021 las sociedades de la provincia han vendido a esos dos destinos productos por valor de 12,4 millones de euros y han importado otros por 3,1 millones. Pese a no ubicarse entre los principales países con los que Córdoba mantiene relaciones comerciales, desde la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) destacan la importancia de evitar medidas que puedan afectar a la actividad económica.

Las cifras de ICEX indican que 31 sociedades cordobesas vendieron sus productos a Rusia hasta noviembre del año pasado y permiten observar que el número de exportadores se ha reducido en los últimos años, dado que en el 2018 eran 48. Desde la Cámara apuntan que las exportaciones a ese destino sumaron 6,9 millones de euros, detallando que este importe se concentra casi en su totalidad (6,6 millones) en las aceitunas, con 3,3 millones; el aceite de oliva, con 1,9 millones, y el frío industrial y las semillas oleaginosas, con 0,7 millones en cada caso. Hay que recordar que las exportaciones cordobesas alcanzaron los 2.328 millones de euros hasta el pasado noviembre, por lo que esta entidad subraya que «las ventas al país ruso solo suponen el 0,3% del total exportado por la provincia en este periodo», haciendo hincapié en que en el ranking de países compradores Rusia «ni siquiera aparece entre los 30 primeros».

Acerca de las importaciones con ese origen, la Cámara aclara que Rusia tampoco se encuentra entre los 30 principales proveedores de Córdoba, ya que los productos adquiridos sumaron 0,895 millones de euros en el periodo analizado, mientras que la cuantía total de lo importado por la provincia llegó a 1.313 millones. Los dos productos con mayor protagonismo en esta actividad son el alambre de acero aleado, a cuya compra se destinaron 410.000 euros, y la madera chapada, contrachapada y aglomerada, en la que se invirtieron 340.000 euros.

En el caso de Ucrania, la tendencia ha sido la contraria y el número de exportadores cordobeses ha aumentado en los últimos años hasta llegar a 32 (en el 2017, cuando esta actividad marcó su récord en la provincia, hubo 22). Durante los once primeros meses del año pasado las empresas de la provincia vendieron en ese país productos valorados en 5,5 millones de euros y fueron cuatro los que acapararon la mayor parte del negocio realizado (5,3 millones de euros). Así, los datos de la Cámara señalan que se vendieron semillas oleaginosas por valor de 2,4 millones; aceitunas, por 1,4 millones; frío industrial, por 800.000 euros, y productos cárnicos (embutidos y jamones) por 700.000 euros. Este país se encuentra en una posición similar a Rusia por su peso en las exportaciones de la provincia, ya que estas ventas supusieron el 0,24% del total de las realizadas y tampoco se encuentra entre los 30 primeros destinos de los productos cordobeses.

No obstante, las importaciones fueron algo más destacadas que las realizadas desde Rusia y ascendieron a 2,21 millones de euros. En concreto, Córdoba compró motores aeronáuticos por 1,12 millones de euros; botellas de vidrio por medio millón y nueces por alrededor de 240.000 euros.

Preocupación

Francisco Torrent, vicepresidente de CECO y presidente de la Comisión Agroalimentaria, afirma que «hay preocupación. Puede ser cuestión de un día que haya un ataque o que simplemente haya sanciones o unas restricciones comerciales que esperemos que vayan más a otros productos que no sean los alimenticios, pero no hay nada claro ahora mismo», comenta en referencia a la incertidumbre generada en torno al conflicto. En esta línea, consultado por las ventas de aceituna cordobesa a Rusia, comenta que «hay una actividad importante, Andalucía tiene un buen peso, en las variedades hojiblancas e incluso en la negra oxidada sí hay unos grandes volúmenes de ventas». Torrent admite que «es un mercado importante y no sabemos nunca lo que puede pasar. El abanico es muy grande: desde un parón total, un bloqueo, a algún tipo de sanciones económicas o aranceles determinados».

En cuanto a Ucrania, subraya que «ha sido siempre un sitio importante para la aceituna y máxime si hablamos de los problemas que tenemos en cuanto a política arancelaria con otros países como EEUU. Esta situación se sumaría a otras desventajas», lamenta.

Un mercado "importante"

Hace algunos días trascendió que la Unión Europea ya ha estudiado sanciones para el caso de que Rusia ataque Ucrania y fuentes de Dcoop reconocieron ayer que «seguimos el conflicto con preocupación por las consecuencias económicas». Esta cooperativa agroalimentaria vende a ese país, fundamentalmente, aceitunas y vino, y las mismas fuentes hicieron hincapié en que se trata de un destino «importante. Es un mercado muy grande, no solo a nosotros, sino a cualquier empresa agroalimentaria le apetece ir. No está entre los principales destinos, pero sí se exporta mucho», subrayaron. Desde Dcoop recordaron que ya en ocasiones anteriores, en relación con la crisis actual, «hubo derivadas de sanciones económicas para las frutas y hortalizas, sobre todo, que se importaban desde la UE», una situación «que afectó a España como gran productor de frutas y hortalizas», puntualizaron.