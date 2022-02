Cajasur aumentará el horario presencial dedicado a las personas mayores de 65 años a partir del próximo 15 de marzo. Esta es una de las medidas previstas por el banco para mejorar la accesibilidad a sus servicios de la población senior, que representa el 20% del total de sus usuarios, según informó ayer la entidad. Cajasur aumentará así la atención personal en caja con el fin de que sus servicios bancarios «avancen hacia una economía inclusiva», asumiendo además de esta manera el acuerdo sectorial alcanzado por las entidades que forman parte de la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA).

Según fuentes de la entidad, una de las principales consecuencias de dicho compromiso será la ampliación de los horarios de atención presencial en el servicio de caja a las personas mayores. Desde el 15 de marzo, el horario para los clientes mayores de 65 años o titulares de una cuenta OK se extenderá desde las 8.30 a las 14.00 horas. Señala Cajasur que algunas de las medidas anunciadas por el sector «ya habían sido avanzadas por Cajasur, como la adaptación de los servicios telemáticos del banco para hacerlos más accesibles, principalmente los cajeros automáticos, así como la aplicación para teléfonos móviles y la página web».

De esta forma, indican que «la aplicación móvil ha sido completamente adaptada a las personas menos habituadas a las herramientas digitales» y la nueva App «presenta diferentes opciones de uso según el nivel de digitalización de cada cliente, con una versión de iniciación que incluye opciones de ayuda así como la posibilidad de contactar con el servicio de atención al cliente». Igualmente, se ha llevado a cabo una adaptación de los menús de los cajeros con el fin de «simplificar su uso y facilitar las operaciones más habituales». Por otro lado, la entidad está analizando la viabilidad y puesta en práctica de otras opciones para el público senior.

Desde el pasado mes de octubre, Cajasur forma parte de una mesa de trabajo sectorial auspiciada por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, el marco de la cual «está implementando conjuntamente con otras entidades financieras, actividades formativas sobre operativa básica dirigidas a las personas mayores».

La Caja Rural del Sur, una de las de mayor implantación en el ámbito rural de Córdoba, ha mostrado también el compromiso de mejorar la atención a todos sus clientes y en especial al colectivo de mayores, que suponen el 16% de sus clientes y el 20,5% en Córdoba. Así, fuentes de la entidad recuerdan que «ya dedicaban medidas específicas a esta población como el adelanto del cobro de la pensión y atención presencial los días 25», recuerdan desde la entidad, así como «programas de accesibilidad física y digital, o la puesta a su disposición de oficinas de entidades no financieras para realizar operativas en municipios sin sucursal».

Por otro lado, Caja Rural del Sur recuerda que la Diputación ha contratado con ellos la instalación de una serie de cajeros automáticos en las localidades de Córdoba que no cuentan con este servicio. Se pretende así suplir los problemas que han dejado atrás las entidades financieras que han ido cerrando, una a una, las oficinas bancarias que tenían en los municipios de menos población, generando un problema relevante para los usuarios que no tienen dónde conseguir efectivo o realizar unas operativas básicas bancarias cuando no tienen conocimientos de la tecnología de los móviles.

Los primeros cajeros de la red serán desplegados en Conquista, El Guijo, Obejo o Fuente La Lancha. Estos cajeros tendrán todas las funciones normales de este tipo de tecnologías aunque también permitirá el desarrollo de otras gestiones propias de la Diputación como el pago directo de los impuestos que se recaudan por la institución provincial.

Por su parte, Caixabank, con una fuerte implantación en Córdoba y un 20% de usuarios mayores de 65 años, según fuentes de la entidad, ha confirmado a este diario que está trabajando en una batería de nuevas medidas, pero no desvela en qué consistirán. Eso sí, recuerdan que, tras la firma del acuerdo rubricado este lunes entre las patronales bancarias y el Gobierno, disponen de seis meses para implantar el nuevo protocolo, que supondrá entre otras medidas, la ampliación del horario en oficina con prioridad para los mayores. Según detalló recientemente la entidad, solo el 25% de sus usuarios senior usan los canales digitales.