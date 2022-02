Vox Córdoba responsabiliza del abandono de las barriadas de Moreras, Palmeras y Guadalquivir a los gobiernos de PSOE y PP. Alejandro Hernández, diputado de Vox por Córdoba en el Parlamento de Andalucía, y Paula Badanelli, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, han pedido que se deje de hacer política con barrios como Moreras, Palmeras y Guadalquivir que necesitan de inmediato apoyo de la Administración.

En una visita de Vox a la barriada de las Moreras en Córdoba, Alejandro Hernández ha lamentado “el abandono institucional que sufre este barrio cordobés, y otros como el de Palmeras o Sector Sur, que pudimos visitar hace unas semanas”. Hernández ha asegurado que “la situación de este barrio no es nueva, ni de este ni de las zonas de Córdoba citadas anteriormente. Las viviendas, propiedad de la Agencia de la Vivienda de Andalucía, están deterioradas, sufren de humedades, filtraciones y plagas, aunque lamentablemente esto no es un problema reciente. Este problema viene heredado del Gobierno socialista, que durante casi 40 años, no ha sabido evitar el deterioro social y de infraestructuras de zonas como las Moreras”.

Críticas al PSOE

Por esta razón, “el PSOE debe dejar de usar a los vecinos de estas zonas de Córdoba para hacer política, dependiendo si están en el Gobierno o en la oposición. Precisamente lo que necesitan es todo el esfuerzo por parte de las instituciones competentes para mejorar su día a día, sin importar el color político. Ahora el PSOE quiere llevar el abandono que tiene este barrio al Parlamento andaluz, achacando su situación a los diferentes gobiernos del PP, tanto a nivel local como andaluz, cuando ni tan siquiera ellos supieron solucionar ni uno de los problemas de los vecinos de Moreras, como tampoco lo supieron hacer en otros barrios, donde podemos ver carteles anunciadores de remodelación de patios o de infraestructuras por parte de la Junta de Andalucía que no se han llevado a cabo”.

Por su parte, la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha recordado a la edil socialista y exalcaldesa, Isabel Ambrosio, que “su gobierno también fue responsable de esta dejadez y abandono, siguiendo la misma política de adoctrinamiento y subvenciones que llevó a cabo el Gobierno andaluz durante 38 años. La falta de gestión del gobierno de Bellido también supone un problema añadido para que estas barriadas salgan adelante”.

Badanelli ha recordado que “en el año 2019 se anunció a bombo y platillo un plan para la transformación social de estas tres zonas de Córdoba teniendo como bases la colaboración público-privada y el modelo de cooperación internacional, por lo que preguntamos al señor Bellido, en qué punto está este plan y qué acciones se están llevando a cabo”.