El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García, asegura que el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba (CEFC) —que espera abrir sus puertas a finales de mayo— será “una infamia, un despropósito y una ruina” y que la responsabilidad de que eso ocurra “tiene nombres y apellidos: el PP del señor (José Antonio) Nieto y el PP del señor (José María) Bellido”. El edil de IU se ha mostrado muy crítico con la puesta en marcha de esta infraestructura situada junto al Parque Joyero y que fue una donación de Cajasur a la ciudad siendo alcalde José Antonio Nieto. “El CEFC es una ruina para la ciudad de Córdoba que van a pagar los cordobeses”, ha afirmado categórico García, que pone en tela de juicio que el futuro edificio vaya a revertir en la economía local 24 millones de euros como sostiene el informe elaborado por el despacho de abogado F&J Martín. “Ese informe lo tiene que hacer la interventora de cuentas”, ha señalado.

Pedro García ha recordado que IU ya se opuso a esta operación hace una década, porque era ya “un absoluto despropósito”. Además ha asegurado que si Nieto hubiera seguido la propuesta de adjudicación del Palacio del Sur, “que estaba entonces prácticamente adjudicado”, hubiera sido un éxito y “Nieto sería ahora presidente Junta y no el pobre diablo que no saben donde caerse”. En su crítica al actual portavoz del PP en el Parlamento andaluz, García ha señalado como un “encabezonamiento” el aceptar la donación del edificio que supuso ya de entrada que el Ayuntamiento asumiera los gastos de IBI y de la comunidad del Parque Joyero: “Ahí la ruina se traspasó del banco al bolsillo de los cordobeses”.

IU dijo no

En este relato de “la infamia”, el portavoz de IU ha recordado también la cantidad de problemas que ha acarreado la obra y el dinero (17 millones) invertidos en ella. Asimismo se ha desligado de la decisión del gobierno municipal del mandato anterior —que formaron PSOE e IU— de continuar pese a todo con el proyecto de Nieto porque fueron los socialistas en mayoría dentro de la coalición quienes tomaron la decisión. “Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con aquello”, ha dicho.

Respecto al futuro inmediato, Pedro García se ha preguntado que hará el Ayuntamiento cuando reciba las llaves del edificio dentro de unas semanas y aún no se disponga de ninguna fórmula de gestión. “Son unos absolutos inútiles y no han hecho nada”, ha dicho refiriéndose al actual equipo de gobierno y a la falta de previsión y trabajo para atraer congresos a estas instalaciones. Por último, ha criticado que la primera opción barajada por PP y Cs fuera la creación de una empresa pública, en un alarde de “bolchevismo”, aunque la realidad es que se optaba por esa fórmula porque según García “ninguna empresa se quiere hacer cargo de aquel edificio en todo el globo terráqueo”. Por este motivo, para IU es deleznable que PP y Cs quieran “privatizar las ganancias y socializar las pérdidas” con el CEFC y que no planteen propuestas de explotación pública cuando los negocios dan beneficios como es el caso del Alcázar o de Caballerizas Reales.