El CEO de Volvo Car España, José María Galofre, lo dejó bien claro: “Vypsa, de forma destacada, es el que tiene este premio. Son los clientes de Vypsa los que hoy han venido, con nosotros, con la compañía de ventas, a otorgar y reconocer a este equipo por el esfuerzo que hacen para que los clientes se sientan cada vez mejores y más felices en Volvo”.

Antonio Luis Pérez-Serrano, Ceo de Vypsa, fue el encargado, en nombre de todos los trabajadores, de recibir dicho premio como el mejor concesionario Volvo postventa de 2021 de España. Este reconocimiento, más en un año tan complicado como el 2021, supone “un gran refuerzo y aliento para seguir trabajando día a día. En cada departamento, nuestro cliente siempre es lo más importante. Es significativo para nuestro equipo que se reconozca el trabajo que venimos haciendo y que vamos a seguir desarrollando”. Por último, Pérez-Serrano quiso poner en valor que “hayan venido hasta nuestra casa para darnos este premio. Ya teníamos ganas de vernos, sin una pantalla de por medio”.

Una representación de Volvo Car España se desplazó a Córdoba

Junto al CEO, viajaron hasta Córdoba una importante comitiva de Volvo Car España. Entre ellos, Marcos Chaves, jefe de área; Enrique Entrala, director de desarrollo de red; Patricia Navas, directora de consumer experience; Felipe del Baño, director de operaciones; y Óscar Alvarado, director de sistemas de la información.

Por la parte de Vypsa, en el acto estuvieron presentes, además de Antonio Luis Pérez-Serrano, el gerente de la firma, Francisco López; el responsable de postventa, Javier Mohino; y Alfredo Zafra, socio de Vypsa.

Antes del acto de entrega, los asistentes hicieron un pequeño tour por las instalaciones. En la parte de taller, los componentes de Volvo Car España se detuvieron con varios mecánicos y se interesaron por la puesta a punto que estaban realizando. La frase más repetida con cada saludo a los trabajadores de Vypsa era la misma: “Nos tenemos muy vistos con las videollamadas, pero ya era hora de vernos en persona”.

La amplia zona de taller, que tiene capacidad para trabajar simultáneamente sobre cinco unidades en Mecánica Rápida y otros 5 puestos en Mecánica General, es una de las zonas esenciales en cuanto a postventa se refiere. Los clientes de Volvo recurren al concesionario ante cualquier imprevisto o revisión y puesta a punto periódica.

La postventa para Volvo es la experiencia de sus clientes

Tras el acto de entrega del premio a Vypsa como mejor concesionario postventa de España en 2021, el CEO de Volvo Car España, José María Galofre, explicó los méritos cosechados por el concesionario para obtener tal reconocimiento. Pero antes puntualizó: “Yo creo que tenemos que ser conscientes que los premios es verdad que son un reconocimiento al buen trabajo al equipo, al esfuerzo… pero este premio es algo más especial”, dejando claro que es más que “arreglarme el coche”.

Galofre expuso que “el espíritu de Volvo debe ser cuidar a las personas. Yo creo que no hay mejor ejemplo de cómo cuidar a las personas que en la fase de uso, de tenencia de propiedad, de experiencia del vehículo”. Así pues, “la postventa es la experiencia de nuestros clientes”. Es por ellos que para el representante de Volvo, más que un premio a la postventa es el “premio de los clientes por el servicio recibido desde el concesionario”. Ahí es donde Vypsa ha sido el mejor de España y sus clientes, y la marca, se lo han reconocido.

Un 2021 positivo para Volvo

El CEO de Volvo Car España quiso aprovechar la visita a Vypsa para hacer un pequeño análisis del presente y del futuro de la marca. Aunque no es partidario de hablar de un solo año, “si nos centramos en el 2021, hemos crecido más de un 6 %, nuestro mix de vehículos enchufables ha alcanzado el 30 %; pero la clave es que en Volvo, desde hace más de una década, tenemos claro nuestra estrategia”. Una línea de actuación que parte “cuidando a las personas y cuidando al Planeta, cuidando donde viven las personas”. Galofre apeló que buscan “una movilidad sostenible, que sea segura porque es una parte de nuestro ADN, pero que sea sostenible y que además sea personalizada, que cada persona, cada usuario del vehículo decida exactamente el uso que desea darle”.

Con la sostenibilidad en el punto de mira, ese 30% de modelos enchufables “son clave” para ir cumpliendo objetivos en cuanto a la reducción de emisiones. “Para el año 25, queremos reducir un 40% de todas las emisiones de la huella de carbono en el ciclo total de Volvo, desde la búsqueda de materias primas, la producción y nuestra redes de distribución con estos concesionarios. Y para año 2040, el objetivo es que no tengamos ningún impacto en la huella de carbono. Es decir, que cualquiera de los servicios que tengas o cualquiera los productos que estáis utilizando de Volvo no tendrán un impacto en el Planeta.

Los vehículos enchufables ganan terreno

“El año 21, pese a las dificultades, a las restricciones, fue un gran año para Volvo” y continuaba el CEO nacional explicando que los vehículos eléctricos “no son el futuro, son el presente” y los usuarios deben ir asumiendo este presente. Volvo está en clara fase transformación por la sostenibilidad, sin perder sus sellos de identidad.

Como anécdota, José María Galofre contó que “cuando veníamos hacia aquí, desde la estación de Renfe, lo hacíamos en nuestros coches eléctricos y el comentario que teníamos todos dentro del coche era el mismo. Qué maravilla, qué gozada, además de no emitir, no hay ruido, la suavidad que tiene… Cuando te montas en un coche eléctrico, la verdad es que te olvidas de volver al fósil, esto ya lo es demasiado anacrónico y además que contamina”.

Galofre considera que “los vehículos enchufables, los hídridos enchufables, los eléctricos… son los coches que nos van a hacer sentir en esta transición más ecológicos y además más fácil de usar”.

Energía renovable en todo el proceso Volvo

“Es importante que entendamos que en el desarrollo de Volvo no separamos lo que es la fábrica de la distribución. Nuestros concesionarios también, junto con todo el equipo de diseño, de ingeniería, de la compañía de ventas; juntos hacemos actividades para reducir las emisiones. No solamente es en la fabricación, no solamente es buscar que sean fábricas con energía cien por cien renovables. Hoy el 60% de los concesionarios son energía renovable y el resto, a largo del año 22, será cien por cien renovables”.

Por último, Galofre matizó que “incluso las estaciones de carga que hemos instalado en los concesionarios, para que los clientes que vengan puedan cargar sus coches eléctricos, la energía que están utilizando viene cien por cien también de fuentes renovables”.

