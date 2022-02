El Centro de Recepción de Visitantes (CRV) ha acogido este viernes una mesa de debate en la que las diseñadoras Pepa Serrano, Basi del Río y Tania Cantero, junto a la moderadora Ángeles Mellado, han puesto en común los cambios que han afrontado sus respectivas firmas durante la pandemia, así como el futuro que esperan construir para las mismas, con motivo de la iniciativa Córdoba es Moda.

En lo que respecta al parón obligado del sector debido a la crisis sanitaria, Basi del Río confirma una situación "desastrosa" en la que "los diseñadores hemos vivido la moda, prácticamente inexistente, desde casa" ya que no solo se cancelaron numerosos eventos, sino que además faltaron telas y materiales, que no llegaban. Por ello, tanto del Río como Pepa Serrano, ambas diseñadoras de trajes de flamenca, celebran el que se haya retomado la actividad debido a las vacunas. "Percibimos que la gente tiene muchas ganas de vestirse de nuevo de flamenca, por lo que hemos vuelto a nuestras colecciones con mucha ilusión", ha incidido Pepa Serrano.

Mientras que el mayor impacto ha recaído sobre el sector de la moda flamenca, otras áreas del diseño como el Pret-a-Porter han conseguido buscar el lado positivo de la situación. Así lo explica Tania Cantero, más próxima a los diseños de fiesta o para llevar en el día a día. "Al haber falta de moda debido a la pandemia, la gente ha buscado más su estilo particular y los diseñadores también han tenido más tiempo para pensar en nuevas colecciones así que, aunque la situación haya sido negativa, creo que a la larga nos va a beneficiar, sobre todo porque hay más atrevimiento a la compra online", apunta la diseñadora cordobesa.

Otro tema a debate entre las participantes ha recaído en el reciente auge de la moda urbana que, aunque a priori pudiera parecer que pueda desplazar a otros sectores, hay consenso en que se trata de una tendencia adquirida de forma general. "La moda flamenca no es nunca inamovible y siempre sorprende", destaca Basi del Río, "de hecho es una moda que siempre absorbe las tendencias generales, desde los colores, los cortes o la manera de llevar los trajes", incide esta especialista en jugar con los motivos flamencos, adaptándolos a prendas del día a día, e incluso en llevar los trajes de gitana a la comodidad de cualquier situación que lo requiera.

El futuro de la moda cordobesa

Estas tres representantes del diseño cordobés coinciden en que el sello andaluz es conocido internacionalmente en la moda, hasta en las altas esferas, donde los grandes diseñadores adaptan a menudo las influencias árabes o sureñas a sus últimas colecciones. Sin embargo, en lo que respecta al sello cordobés, la sensación generalizada es que todavía queda mucho por hacer.

La reciente repercusión de creadores como Andrew Pocrid, quien llevó el nombre de Córdoba a la gala de los Goya al vestir a Paula Echevarría y Luisa Mayol, abre camino para que el nombre de la ciudad vaya resonando en el sector. Sin embargo, aseguran las diseñadoras, "ese auge va poco a poco".

"Necesitamos visibilidad y apoyo, pero este debe venir primero de nuestra propia ciudad, de la gente de aquí. A mí también me gustan mucho las firmas de fuera, pero tenemos que aprender a poner en valor lo nuestro primero", reivindica Tania Cantero. Basi del Río se muestra más combativa en cuanto a que "hay moda muy buena en Córdoba, así que no tenemos por qué irnos a Madrid o a Barcelona; no podemos echar balones fuera, tenemos que valorar lo que tenemos y fomentar los buenos diseñadores que hay aquí".

Nuevos tiempos

Sobre la mesa de debate se trajo a colación el "gran peso" que las redes sociales han adquirido en los últimos tiempos, así como lo imprescindible para los nuevos negocios de saber manejarlas para impulsar la marca, dar visibilidad a un trabajo que pueda llegar mucho más lejos, desde lo local. La pandemia fue un momento clave en estas diseñadoras para readaptar ese aspecto de su trabajo, potenciarlo, para llegar a mayor clientela.

Pepa Serrano, Basi del Río y Tania Cantero representan a un sector local que, como el resto, comienza a ver la luz pero que no deja de lado la visión a largo plazo, para que este nuevo impulso ayude a llevar la marca Córdoba mucho más allá.

Este es el objetivo de la creación de Córdoba es Moda, iniciativa que quiere llevar la moda cordobesa al corazón turístico de la ciudad, el casco histórico, para convertirlo en un atractivo más de esta reactivación social y cultural.