Tanto Fuentes como el presidente de Hostecor, Fran de la Torre, celebraron el importante incremento registrado en el número de solicitudes de veladores, más de 400, casi el doble que el año pasado en esta fecha, por lo que supone de interés entre los hosteleros de cumplir la norma. Según de la Torre, «es fundamental que no nos hagamos daño unos a otros y para eso todos tenemos que cumplir». El representante de la hostelería en la mesa de veladores destacó además la puesta en marcha por parte de Urbanismo de un órgano de ordenación de vía pública que, en su opinión, "servirá para agilizar la concesión de licencias y las peticiones de toldos y veladores», una importante demanda de la hostelería cordobesa.

Respecto a la ampliación de las terrazas por motivos sanitarios, todas las partes acordaron que se mantengan mientras que haya recomendaciones sanitarias que así lo justifiquen como la distancia social. En esta línea, Salvador Fuentes, comentó que las medidas extraordinarias implantadas por la pandemia obliga de momento a mantener esa moratoria con el fin de evitar aglomeraciones en las terrazas. De la Torre coincidió en que «el distanciamiento social sigue siendo una recomendación de las autoridades sanitarias, por lo que sigue siendo necesaria la ampliación de las terrazas, para que haya más separación entre mesas, que no más veladores».

El Consejo del Movimiento Ciudadano, por su parte, planteó que las zonas saturadas se ordenen y que «se pase ya a la fase de sanciones para los incumplidores», por lo que valoran positivamente la campaña puesta en marcha por Urbanismo. Los vecinos están de acuerdo en que se mantenga la ampliación de terrazas «donde haya espacio y siempre que no se incremente el número de veladores autorizado» si bien mostraron su desacuerdo con que los toldajes y carpas permanezcan en la calle. En cuanto a las inspecciones, el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, propuso vigilar especialmente los entornos de «La Corredera, La Ribera, Gran Capitán, María la Judía, avenida de Barcelona, Camino de los Sastres e Isla Fuerteventura» como los focos donde se acumulan más problemas y denuncias vecinales tanto por cuestiones que tienen que ver con la seguridad en ciertos casos, como por ruido y por la dificultad de los vecinos para acceder a sus viviendas y para los peatones circulen con normalidad por la vía pública».

El CMC pide una campaña de ordenación de veladores por barrios

El Consejo del Movimiento Ciudadano ha planteado en la mesa de veladores la necesidad de llevar a cabo una campaña de control y ordenación de los veladores por barrios que se desarrolle de forma «tranquila» para garantizar el cumplimiento de la normativa municipal en distintas zonas vecinales de la ciudad. Así, según ha informado el presidente del Consejo, Juan Andrés de Gracia, proponen empezar esa revisión en el entorno de Valdeolleros. «Creemos que sería bueno empezar por Valdeolleros porque se trata de un barrio con unas características muy específicas, un barrio antiguo que tiene aceras muy estrechas» por tanto menos espacio para compartir entre los peatones y los veladores, afirma. Además, indica de Gracia que en los últimos meses, debido a la crisis provocada por la pandemia, «muchos comercios han desaparecido y han dado paso a nuevos establecimientos de hostelería que antes no estaban y que deben ser ordenados por la Gerencia de Urbanismo». Para ello, el CMC señala que «hay que analizar bien quién tiene licencia de velador y quién no, conseguir que los que no tienen licencia la soliciten, algo que nos parece básico en cualquier parte de Córdoba, y controlar que los que sí la tienen, cumplan con lo estipulado».

Esa campaña de control debería extenderse después a otros barrios entre los que el Movimiento Ciudadano apunta Ciudad Jardín, Fátima y otras zonas de Levante, que también presentan un número importante de bares con ocupación de vía pública. «Poco a poco, tenemos que revisar la situación de los veladores de los distintos barrios de Córdoba», aseveró.