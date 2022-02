La paralización de las obras de seis promociones de viviendas que están siendo construidas por Construalia en Córdoba afecta a unos 200 trabajadores y a decenas de empresas, de acuerdo con las estimaciones realizadas por la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT, que ha mostrado su «preocupación» por la situación de estos profesionales y de las contratistas.

Fuentes consultadas han explicado que estos trabajadores de obra son empleados de la constructora y también de las empresas que estaban subcontratadas para levantar los edificios de viviendas. Estos son promovidos por Neinor (en el antiguo hotel Gran Capitán, en la avenida de América, y Oasis Homes); Monthisa (Monthisa Santa Isabel); Habitat (Habitat Poniente Sur) y Vimpyca (Domus y la segunda fase del residencial los Arcángeles), y en total se han proyectado 642 viviendas.

Fuentes de Construalia hicieron hincapié en aclarar que no ha entrado en concurso de acreedores y que está haciendo todos los esfuerzos posibles para solucionar la situación. De este modo, el miércoles pasado informó de que «la decisión de paralizar temporalmente dichas obras es consecuencia de la necesidad de negociación planteada a las sociedades promotoras para hacer frente al incremento permanente, desproporcionado e incontrolable de los precios de los materiales de construcción, entre otros costes».

No obstante, fuentes de Vimpyca han señalado que, por el momento, no tienen noticias sobre la referida negociación con la constructora. Este periódico también se ha dirigido a Neinor, Monthisa y Habitat para solicitarle una valoración de lo ocurrido, pero no ha obtenido respuesta.

«Preocupación»

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha mostrado su «preocupación por los trabajadores y por las familias que tienen ya compradas esas viviendas sobre plano y que entiendo que estarán viviendo inquietud, pero también confianza en que hay un sector muy potente, que tiene sus correspondientes mecanismos de pólizas de seguros para afrontar esos costes, y que hay otras empresas constructoras que van a poder afrontar con los promotores la terminación de esas viviendas».

En esta línea, el regidor municipal confía en que «van a llegar a buen término y van a cumplir en plazo», y ha añadido que «también les puedo asegurar que el problema no va a ser posteriormente las licencias, se darán las licencias de primera ocupación cuando toca». De este modo, fuentes de Vimpyca indicaron el miércoles pasado, al ser consultadas por la posibilidad de que la situación de Construalia afecte al cumplimiento de la fecha de entrega de los inmuebles, que esto «no debería afectar al plazo», a lo que agregaron que «más afecta a los plazos la labor de la Administración de concesión de las licencias para poder entregarlas».

A preguntas de los medios de comunicación, Bellido ha destacado, además, que «estaremos ayudando si nos piden ayuda, aunque no es algo que podamos arreglar, porque son situaciones de concurso de empresas, pero tampoco nos vamos a desentender».

Valoración sindical

Pedro Téllez, secretario general de UGT FICA, ha recordado que «hablamos de un sector complejo, en el que existe mucha contratación de pequeñas empresas de múltiples subsectores que se están viendo afectadas y, como consecuencia, también sus plantillas de trabajadores».

Este responsable sindical ha apostado por «ser ágiles en la resolución del problema y en la búsqueda de alternativas, ya que se podría producir un efecto dominó nada deseado ni para las empresas, ni para los trabajadores ni, tampoco, para los propietarios de esas viviendas». Entre otras cuestiones, ha hecho hincapié en que «la legislación laboral recoge herramientas para estos casos, que contemplan medidas temporales para garantizar el mantenimiento del empleo y perjudicar lo menos posible a los trabajadores y trabajadoras hasta que se resuelva esta situación».

De su parte, el secretario general del sindicato del Hábitat de CCOO, Antonio Salazar, ha confirmado que Construalia ha liquidado en estos días el salario correspondiente a sus trabajadores de obra y, en referencia al empleo, ha valorado que «quienes van a sufrir más van a ser los compañeros que han estado en la obra, que hoy están parados». Así, también comentó que «estamos recopilando datos de cuántos trabajadores son afectados de las subcontratas, que se habla de medio centenar de empresas».

En opinión de Salazar, «lo deseable es que Construalia, que es una empresa puntera en la provincia, resolviera su problema y la actividad siguiera adelante».