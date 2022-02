Andrés Pozuelo es «diseñador de nacimiento», como él mismo asegura, aunque se formó en el instituto Marangoni de Milán. Su pasión y trabajo han hecho resonar su firma entre las ‘celebrities’.

Todo el mundo habla de su éxito en los Goya, ¿Cómo se siente?

Me siento muy contento, pero estoy trabajando tanto estos días que no puedo estar atento a la repercusión. Mi teléfono arde desde que se emitió la gala de los Goya. Sé que mi nombre está en muchos sitios y estoy recibiendo muchos halagos. Esto ha dado sentido a todo el esfuerzo, pero sigo con mi trabajo y vida normales.

¿Cómo entró en contacto con Paula Echevarría y Luisa Mayol?

Tengo un ‘showroom’ en Madrid, con una agencia de comunicación. Cuento con Alicia Hernández, una crack, quien está posicionando mi marca. Los estilistas de Paula Echevarría y Luisa Mayol me propusieron hacer una selección de vestidos de alfombra roja A toda prisa hice una pequeña colección que pudiese ir bien con sus perfiles. Concertamos la cita, ellas se probaron, eligieron sus vestidos y todo salió perfecto.

¿Le pidieron estas ‘celebrities’ hacer alguna modificación?

En ese sentido soy muy firme. No soy un diseñador abierto a hacer modificaciones. Me gusta que lleven puesto el vestido tal y como lo he hecho; si no, no tendría mucho sentido para mí. Me ha gustado vestir a Paula porque ella quería un registro diferente. Siempre ha tendido a usar la silueta princesa y estaba claro que yo no iba a ofrecer algo así, aunque fuese a Paula Echevarría, porque no me define y lo que quiero es vender mi sello.

¿Cómo llegó a ver a Nieves Álvarez en Flash Moda con varios de sus vestidos?

Vino en diciembre a conocer mi firma al ‘showroom’ de Madrid. Para el programa necesita muchos ‘looks’, así que su estilista, Fran Marto, está en continua búsqueda de nuevos diseñadores. Él pensó en mí, por lo que le estoy muy agradecido. La presentadora llevó mis vestidos en el programa especial de los Goya de Flash Moda. Así que, por la mañana estaba ella en la tele y por la noche fueron los Goya. Ese fue mi día.

¿Por qué decidió volver a Córdoba cuando terminó sus estudios de moda en Milán?

Si ya es difícil abrirse camino en tu ciudad, imagina cómo debe ser hacerlo en una ciudad que no conoces y a nivel internacional. Yo creo que la casa hay que empezarla por el suelo y luego subir poco a poco. Empezar en Milán no era factible. Sí tenía claro que no quería ir de firma en firma, como hacen muchos estudiantes de moda, que no pueden desarrollar su creatividad porque, al fin y al cabo, están trabajando para otro. De esa manera se aprende mucho, es cierto, pero yo tenía claro que quería hacerlo por mí mismo. No sabía si mi decisión era la buena pero, a la vista está, creo que no me equivoqué. Aunque ahora estoy en conversaciones con firmas extranjeras y no puedo asegurar que vaya a estar en Córdoba siempre. No sé qué pasará, pero el momento para irme sería ahora. Entonces yo no lo veía así. Me fui dejando llevar por lo que iba pasando.

¿Por qué comenzó con la moda flamenca antes de pasar al pret-a-porter?

Pensé que la manera más fácil de abrirse camino para un cordobés era a través de la moda flamenca. Yo no soy nada flamenco y ni siquiera ha sido mi sueño dedicarme a ello, pero vi que se me daba bien de manera casual. Hice unos vestidos a mis familiares y, al ir a la feria, todo el mundo nos paró. Eso me llevó a pensar que podía gustar lo que hacía. La primera colección que presenté en Simof fue la bomba y vendí todo en un solo mes. Tuvo tan buena acogida que decidí seguir. Pero siempre tenía esa sensación de que no estaba haciendo lo que realmente quería. Cada vez me iba haciendo con una clientela más fija y no podía decir que no a algo que estaba funcionando. Luego, llegó el coronavirus y aproveché para trabajar en nuevas colecciones y redirigirme hacia el camino que quiero. De hecho, el año pasado, que para muchos fue muy malo, para mí fue bueno porque saqué la colección Z, que salvó mi temporada por completo. Ese fue el punto de inflexión de la moda flamenca al desarrollo de mis otros registros, que es lo que estoy explorando ahora. Esto también me ha permitido sacar una colección exclusiva flamenca, solo para mi clientela.

¿Se imaginó vistiendo a las ‘celebrities’?

Siempre he confiado mucho en mí y en que las cosas iban a salir bien, aunque fuese muy difícil. Todo ha sido a base de muchísimo trabajo y mucha inversión, pero siempre he tenido el pálpito de que las cosas iban a salir bien.

¿Qué dificultades encuentra un joven diseñador con las ideas claras para abrirse camino?

Ayer justo estaba comentando con mi madre la suerte que he tenido por haber recibido su ayuda. Este tipo de proyectos necesitan mucha inversión económica si los quieres hacer bien. Gracias a Dios, mis padres han invertido mucho en mí, desde pequeño. Imagina lo que pudo ser para ellos asumir unos estudios en Milán. Lo económico es una gran barrera. Necesitamos ese apoyo de las ciudades. Yo ya tengo una clientela y puedo mantenerme pero, cuando comienzas, aunque tengas talento, si no tienes la economía para desarrollarte es muy complicado.

¿Ve una conexión entre la extravagancia de la moda italiana y la española?

Quizá en España tengamos esa tradición más barroca. Pero cuando hablo de mi admiración por Gianni Versace no quiere decir que me inspire en sus colecciones. Considero que tengo varios registros y no me gusta hacer siempre lo mismo, porque me aburro. Trato de retarme a mí mismo siempre. Puedo ser el más barroco del mundo o el más minimalista.