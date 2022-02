Alumnos, padres y profesores de alumnos de primer curso del Bachillerato Musical de las ramas de Ciencias, Ciencias Sociales y Humanidades han protagonizado este miércoles una nueva protesta en la puerta de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, simultánea a la jornada de huelga convocada en el IES López Neyra, que han secundado alumnos de 3º de la ESO a 2º de Bachillerato, para reclamar una solución a la situación de incertidumbre jurídica en la que se encuentran los estudiantes de primero, que están cursando el Bachillerato Artístico contradiciendo los requisitos establecidos por la Lomloe.

Se trata de un conflicto al que la Junta de Andalucía ha tratado de dar respuesta obligando a las familias a cambiar de rama de Bachillerato a mitad de curso (unos 50 alumnos en Córdoba y alrededor de 300 en Andalucía), a lo que estos se oponen, por lo que se ha elevado una petición al Ministerio de Educación para que establezca una moratoria en su aplicación. Al parecer, el conflicto solo afecta a tres comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, que son las que matricularon a alumnos de primer curso de Ciencias, Ciencias Sociales y Humanidades en el Bachillerato Musical, sin tener en cuenta que la ley, que se aprobó en noviembre, lo prohibía.

De momento, aunque las Ampas de distintas provincias andaluzas, entre ellas Córdoba, se han reunido con representantes de Educación tanto de las Subdelegaciones del Gobierno como de la Junta de Andalucía y hay buena disposición para resolver el conflicto, no se ha concretado una respuesta, ante lo cual los afectados tienen previsto mantener las movilizaciones que convocaron hace una semana. "No vamos a quedarnos callados mientras no se solucione el problema", afirman.

Alumnos, profesores y padres reclaman que los alumnos de primero puedan continuar compaginando sus estudios de Bachillerato con el Conservatorio de Música como hasta ahora, sin necesidad de cambiar a la rama de Arte y perder así parte de las asignaturas cursadas, y que la Lomloe se modifique de forma que el Bachillerato Musical sea compatible con todas las opciones y no solo con la de Arte, ya que consideran que discrimina a una parte de los estudiantes y puede frustrar vocaciones de los interesados a partes iguales por la música y las ciencias o las ciencias sociales.