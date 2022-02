El Consejo de Distrito Sur de Córdoba ha vuelto a denunciar el "lamentable estado" en el que se encuentran los barrios de esta zona de la ciudad y ha informado que la poda y la recogida de naranjas en las vías se ha hecho de forma descoordinada, ya que "se está podando sin recoger previamente las naranjas del árbol".

En una nota de prensa el Consejo de Distrito Sur, ha asegurado que ya el año pasado se notificaron las mismas incidencias y "lo que suponía a nivel medioambiental podar a destiempo, no se tiene en cuenta que ya mismo hay aves poniendo sus nidos". Tampoco entiende este consejo, según la nota, cómo no se contrata a más personal desde el Ayuntamiento de Córdoba para hacer este trabajo lo más rápido posible y "sin daños colaterales", ya que "ampliar las contrataciones de personal es necesario para que permita una poda rápida, efectiva …".

Ante esta situación, el Consejo de Distrito Sur ha planteado que "un año más, la empresa contratada por nuestro Ayuntamiento no cumple con las expectativas" y se ha planteado "si desde el Consistorio se debería hacer una contratación temporal para esta época del año y dar una solución definitiva a esta problemática recurrente".

También ha denunciado el estado de suciedad en general de las calles, "solo se barre, no se friegan acerados, ni bancos, ni contenedores y el aspecto de insalubridad se acusa con todo lo mencionado anteriormente". Igualmente, ha explicado que "se reponen los contenedores quemados, pero no se friega lo quemado del suelo", junto con que las zonas están llenas de jaramagos y no tienen mantenimiento y ha puesto como "ejemplo clarísimo" el solar del pabellón de la juventud.

Ante esta situación, el Consejo de Distrito Sur ha exigido al Ayuntamiento "una actuación rápida y efectiva por enésima vez, ya que año tras año se repite la misma situación, y seguimos sintiéndonos ciudadanas y ciudadanos de tercera en comparación con el vecindario de otras zonas de la ciudad, más céntricas o turísticas".