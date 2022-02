El diputado de Vox por Córdoba en el Parlamento de Andalucía, Alejandro Hernández, ha iniciado en Córdoba la campaña Salud No Responde en el centro de salud Castilla del Pino, en la capital cordobesa, para reclamar al Gobierno de la Junta de Andalucía "políticas eficaces en materia sanitaria debido a la nefasta gestión que vienen desarrollando, tanto el anterior Gobierno socialista como el del PP y Ciudadanos en estos últimos tres años". “Desde Vox queremos dejar al descubierto la falta de organización y la falta de mejora de la sanidad que está llevando a cabo el Gobierno de Juanma Moreno. El Gobierno del PP no se puede escudar eternamente en la herencia socialista ni tampoco en la situación derivada por la pandemia del covid", ha indicado Hernández.

"Actualmente se están dedicando a hacer anuncios vacíos para anunciar que abren más centros de salud o más plantas en hospitales cuando la realidad es distinta, marketing mucho, pero no actúan para mejorar la situación sanitaria”, ha explicado Hernández. El diputado de Vox por Córdoba en el Parlamento andaluz ha denunciado “el colapso en el que se encuentra la atención primaria, la falta de personal y servicios cada vez es mayor, por lo que la calidad en la atención al usuario es extremadamente deficiente. No hay ninguna diferencia entre el colapso que ya existía con el Gobierno socialista y el actual del PP, al que hay que sumar la necesidad, lamentablemente desatendida, de reforzar la atención primaria debido a la crisis sanitaria que estamos sufriendo. No podemos permitirnos tener, por ejemplo, los centros de salud cerrados por la tarde ”.

Hernández, además, ha criticado “la precariedad laboral del personal sanitario en los centros de salud de Andalucía. Esto ocasiona una fuga de sanitarios a otras regiones o países, suponiendo el pez que se muerde la cola porque ¿Con qué sanitarios va a abrir esos nuevos centros de salud que anuncia el señor Aguirre a bombo y platillo?”.

Por último, el diputado cordobés en el Grupo Parlamentario Vox Andalucía, ha sentenciado que “Vox tiene claro cómo hay que hacer las cosas, equiparación salarial, estabilidad laboral, apertura de los centros de atención primaria 365 días, atención presencial, refuerzo de urgencias y realizar políticas directas a mejorar servicios como los de Salud Mental. En Vox seguiremos trabajando para defender todas estas propuestas realizadas al equipo de Juanma Moreno a fin de que deje de llevar a cabo las políticas continuistas que heredó de los Gobiernos socialistas, a los que parece estar cada vez más unido”.