Miembros del Grupo Municipal Socialista han recorrido este martes más el barrio de la Fuensanta acompañados de los representantes vecinales y han denunciado que "el alcalde Bellido sigue sin acordarse de este barrio, que mantiene abandonado desde hace tres años". Según los representantes socialistas, con su portavoz Isabel Ambrosio a la cabeza, "conforme pasa el tiempo la situación es cada vez más desoladora", informan en una nota de prensa.

En este sentido, el PSOE de Córdoba considera el estado de La Fuensanta "de abandono absoluto" y enumera el listado de cuestiones a mejorar: la falta de limpieza, la deficiente poda de árboles, la falta de iluminación y el estado lamentable en el que se encuentran los acerados y las calles”, ha denunciado Ambrosio.

Tras reunirse con un grupo de vecinos y vecinas de la zona los socialistas se han comprometido a trasladar al equipo de gobierno las demandas de estos cordobeses, “que tienen el mismo derecho que el resto de habitantes de la ciudad a tener su barrio en las mejores condiciones”.

Ahora mismo no es así, ya que "la falta de mantenimiento y de iluminación están provocando un deterioro que en algunos puntos llega a ser alarmante y que está desembocando incluso en problemas de inseguridad ciudadana". “Estos problemas se tienen que mitigar tanto aumentando la presencia policial como con actuaciones urbanísticas, pero esto igual no lo sabe el alcalde porque no ha ido por el barrio, salvo para descubrir una placa y hacerse la correspondiente foto. Aún así, el Grupo Socialista no va dejar de recordárselo las veces que haga falta”, ha insistido Ambrosio.

Instalaciones abandonadas

Ambrosio ha destacado también que existen zonas que se pueden utilizar como lugares de ocio y de práctica deportiva, pero que están "totalmente abandonadas". Es el caso del terreno colindante al Instituto de Educación Permanente o el huerto que se proyectó a continuación, y que se encuentra "igualmente en estado de abandono".

“Ese abandono tiene que acabar. Es desolador visitar los barrios de Córdoba y ver cómo el alcalde les sigue dando la espalda a los vecinos y vecinas que forman parte de la ciudad. No se ha acordado de ellos en los casi 3 años que lleva gobernando y mucho nos tememos que no lo hará en lo que le queda de mandato”, se lamentaba la portavoz.