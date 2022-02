La niña cordobesa Paula López Vaquero, de 12 años, conquistó al jurado y al público del programa Idol Kids, de Telecinco, durante su participación en el concurso de talentos infantiles que se emitió entre la noche del lunes y la madrugada de este martes. Paula, hija de Miguel Ángel López y María Sierra Vaquero, interpretó la canción Parte del mundo, tema central del musical La Sirenita. Laura es una niña que adora cantar, pero el resto del tiempo hace una vida normal, acude a su colegio, Concepción Arenal, y tiene sus amigas.

Paula López fue diagnosticada de autismo a los 15 meses y comenzó a cantar con tan solo dos años: "Ella se atreve con todo, es tan luchadora y trabajadora" 💙 #IdolKids3 https://t.co/GgY5gweUTU — Idol Kids (@idolkidsesp) 15 de febrero de 2022

En un primer momento, fue Dioni, de Camela, quien dijo a la concursante cordobesa que "todas las princesas Disney cantaban por ti", en referencia a su actuación, pero el miembro del jurado que más se emocionó con Paula López fue Omar Montes, que decidió hacer merecedora a la aspirante cordobesa con el ticket dorado, que le permitió pasar directamente a la semifinal del concurso, sin necesidad de la votación del público.

Omar Montes ha destacado de Paula que es "innegable el vozarrón que tienes, el talento que tienes pero veo más allá. Tú eres un ejemplo de superación". El intérprete madrileño confesó que la actuación le había puesto los pelos de punta, por lo que le trasladó a Paula estas palabras: "Cariño la música es un camino superdifícil pero seguro que con tu corazón, con tu tesón, con todo tu arte, vas a llegar muy lejos". Y acto seguido le ha dado su ticket dorado.

Otra aspirante cordobesa, también alumna de Yo Canto

Paula participó en el tercer programa de la tercera edición de este concurso, junto con su gran amiga, la niña también cordobesa, Laura Bautista, con la que se encuentra preparándose en la escuela Yo Canto, de Queco, en Córdoba, ya que ambas sueñan con dedicarse al mundo de la canción. Laura también fue elegida en Idol Kids para pasar a la semifinal, gracias al respaldo que recibió del público.

Paula tiene diagnosticado un trastorno del espectro autista

A Paula le diagnosticaron a los 15 meses un trastorno del espectro del autismo (TEA). Antes que hablar cantaba y, entre sus intérpretes favoritas, están Beyoncé, Pablo López, Vanesa Martín o la cordobesa India Martínez. Para la participante, la música es una parte muy importante de su vida y se lo pasa muy bien en el escenario, labor que compagina con el colegio y con sus terapias. Como su madre ha manifestado durante el concurso, ella se imagina a su hija cantando como ahora, pero más mayor.

"Los principales impedimentos con los que se encuentra Paula son las propias barreras que le pone la sociedad", ha explicado su padre, pero tiene una vida normal como de cualquier persona, "ella se atreve con todo, es tan luchadora y trabajadora", ha añadido su madre, visiblemente emocionada como su marido.

Para Ana Mena, la voz de esta niña cordobesa es de las más dulces que ha escuchado. "Me ha encantado porque había momentos en los que podías subir subir y no parabas de subir y luego recogías la voz y los hacías supersuavito, eso es muy difícil y me ha gustado mucho", ha destacado.

También Jesús Vázquez, el presentador del concurso, ha valorado muchísimo la participación de Paula, porque ha recalcado que la chica ha pasado un casting como los demás y ha demostrado su valía.