Se podría decir que Pepe Polonio, más conocido como Pepepo, nació en el Gran Teatro de Córdoba. Sus años comienzan en febrero, con el carnaval, en el que milita desde que tiene recuerdos. Todos los años, además, se ha llevado un premio: el disfrute con los amigos y la familia. En esta edición vuelve al escenario con su chirigota Los pirueta y su cuarteto La banda Cañete de las Torres.

¿Cómo se está viviendo la vuelta del carnaval desde dentro?

Hay muchísima ilusión por parte de todas las agrupaciones después de dos años sin hacer nada. La cosa es que ya estamos aquí, lo que hemos podido medio preparar. Ten en cuenta que en el mes de diciembre se cortaron los ensayos, prácticamente ningún grupo ensayó. Entonces, retomaron los ensayos en enero, a la carrera, y ya están en el teatro. Imagínate, mucha ilusión y a soltarlo todo, que ya nos ha costado nuestro trabajo.

Sin embargo, este año hay menos agrupaciones.

Ha sido por el tema del covid, pero no por miedo, sino por falta de ensayos. Ha sido por el parón que tuvimos en el mes de diciembre, que es cuando nosotros aprovechamos para perfilarlo todo. Ha habido muchas agrupaciones que han dicho: «Para no ofrecerle a la gente lo que otros años, preferimos pararnos». Y esa ha sido prácticamente la dinámica de todos los grupos que han faltado.

¿Cuánto lleva la preparación?

Con mis dos grupos --yo salgo en cuarteto y chirigota-- empezamos los ensayos en septiembre. Ideando el tipo, más o menos desde mayo, y al principio es meter mucha letra. En diciembre ya empezamos a perfilar, y ya en el mes de enero es cuando lo probamos todo a la vez. Un trabajazo de muchos meses.

Esta edición también tiene muchas agrupaciones de otras provincias, sobre todo de Málaga.

Sí, este año hay muchos. Creo que por la falta de agrupaciones y que los concursos son más cortos. De 11 días que podemos tener, vamos a tener seis. Málaga está muy cerca. Es más bien también las ganas de carnaval que hay y la cercanía. Se ha juntado un poco todo. Con mi cuarteto, por ejemplo, voy este lunes a Málaga. Precisamente por lo mismo, la cercanía y las ganas de carnaval que tenemos.

¿Se le hace más difícil preparar un cuarteto o una chirigota?

El cuarteto. Estamos hablando de una parodia hablada. Al no tener música de referencia cuesta más aprenderse las letras. Además, tienes que interactuar con otras personas. En la chirigota canto lo que todos. Pero en el cuarteto lo hago solo. Y, sobre todo, que estás solo en el escenario. Es muy complicado si no estás acostumbrado. Impresiona bastante.

A pesar de eso hay buen número de cuartetos este año.

Vaya, hay seis. Y la verdad es que muy contentos de que haya más. Nosotros no somos de estos de «ay, que vamos a ganar el primer premio». Que no, que no. Cuantos más grupos, mejor; cuantos más cuartetos, mejor. Esto es para disfrutar, que no se nos olvide nunca. Es un concurso, pero no deja de ser carnaval. Es una afición que hay que disfrutarla. Por eso, cuantos más vengan, mejor; y cuanto más buenos, mejor.

¿Hay buen rollo entre grupos?

Bueno no, total. Por lo menos nosotros, que venimos de hacer carnaval desde muy chicos y tenemos una ideología respecto al carnaval que es disfrutar. Y para disfrutar te tienes que llevar bien con todas las agrupaciones.

Y con el público.

Y con el público. Además, cuanto más se entrega el público, más te entregas tú.

¿Cuánto carnaval llevas en la espalda?

Yo no tengo ningún recuerdo de mi vida en el que en febrero no haya estado en carnaval. Con mis padres, con mis tíos... Me parece que yo nací un 28 de diciembre y en febrero estaba ya en el teatro. Toda mi familia por parte de madre es carnavalera y la inmensa mayoría hemos salido. Eso como afición. En el 2004 fue la primera vez que salí en una agrupación, con Antonio Navajas El pelos, con el que llevo toda la vida. Somos un grupo de amigos, no hemos cambiado. Hasta ahora solo he parado en el 2011 por problemas familiares. En el 2012 volví y hasta hoy. Eso con la chirigota. Con el cuarteto, el primer año fue el 2019. Me junté con Pepón y la verdad es que nos está yendo bastante bien. De chirigotas tengo dos terceros premios y un áccesit. Con el cuarteto, dos primeros --2019 y 2020--.

Volviendo a la pandemia, ¿es difícil dejarla a un lado en las letras?

Con mi chirigota no hablamos nada de la pandemia el otro día. Tenemos un couplé y se acabó. Me parece que ya tenemos bastante pandemia en lo alto como para meterla en nuestros hobbies.

¿Cómo fue el año sin salir?

Nosotros fuimos a los programas especiales de PTV el año pasado. Con el cuarteto es fácil porque somos cinco. Podemos juntarnos más. Y en la chirigota algunos se lo han tomado de descanso. Llevamos desde el 2004 sin parar. Pero a otros les dolió bastante.

Con toda la vida dedicada a esto, ¿cómo valora la evolución del carnaval cordobés?, ¿falta algo?

La salmorejá y la gala estuvieron muy bien. El teatro, de momento, bien. El tema de la poca gente pasa todos los años, tenemos que ponerle solución. No sé si hay que publicitar más, darle más calidad... Sales a la calle y se llena, pero llegas al teatro y el concurso no llama. La gente entra y sale. Eso es feísimo. Sobre todo por respeto al resto de grupos. En los últimos años el carnaval ha mejorado, pero cuando era niño recuerdo dos sesiones, mañana y tarde. Y todos los días hasta la bola. A mí me lo inculcaron mis padres, pero yo no he sido capaz de inculcárselo a mis hijas. También hoy en día con redes sociales, televisiones... Yo llegaba del colegio, hacía las tareas y me iba a verlo. Hoy eso no pasa.

El primer día del concurso se homenajeó a Eduardo Lara.

Sí, falleció hace unos días. Era uno de Los Cabezones. Una familia como la mía, carnavalera. Los conozco de toda la vida, es más, uno de los sobrinos sale conmigo en el cuarteto. Es una pena. Es una familia carnavalera, de muy buenas chirigotas y con la ideología que tenemos nosotros, un grupo de amigos, de familiares, que se junta, que canta y que se lo pasa de puta madre. Muy sentido.