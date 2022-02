La noche ponía un telón de fondo perfecto que aspiraba a desembocar en una entrega abundante de ganas retenidas durante dos años. Que se dice pronto. El pasado viernes, lucía abierta, pícara e inquieta. Los nervios, quizás, de la vuelta a casa, un escenario añorado que preservaba su aura como si el tiempo no hubiera pasado.

Las dudas de los meses previos desaparecieron cuando los asistentes comenzaron a llenar las butacas y los palcos del Gran Teatro. Estaba aquí por fin. Febrero, carnaval. Y los engranajes de un público que más tarde se entregaría a la fiesta comenzaron a engrasarse el 6 de febrero anterior, con una salmorejá y una elección de sultanes que daba la bienvenida al hijo pródigo.

No era un día cualquiera y eso podía percibirse en las calles aledañas del Bulevar del Gran Capitán. El carnaval sonaba hasta en los altavoces de los coches y los más apurados sacaban los bártulos brillantes de los coches en los minutos previos al gran comienzo. Claro que la noche era larga. En la entrada desde el Bulevar al Gran Teatro, unos pequeños marcianos abducían a los viandantes al más puro estilo Hamelin. No tenían flauta, pero tenían pitos, tambores y mucho ritmo, como después demostrarían sobre el escenario. Así comenzaba una tarde que prometía ilusión y alegría.

El público tardó en llegar al gran salón. Quizás porque arrastraba un gran repertorio de ovaciones que no dudó en desplegar. El ingenio era recíproco. El que no gritase un «olé» no sería bien acogido. Así lo cantaron, con guasa, durante cada actuación. Más allá del ánimo que, constantemente, intentó transmitir a los artistas, sus expresiones tenían un trasfondo de agradecimiento a todas las personas que formaban los 26 inscritos en una fiesta tan querida como echada en falta. En un escenario pandémico, sin duda, el esfuerzo tiene que aumentar para ingeniar obras como las que en esta edición del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas se han presentado en la ciudad. Y eso son horas de ensayo, quebraderos de cabeza, reuniones calculadas y confinamientos superados. Porque, como expresaron algunos de ellos, la pandemia ha complicado las cosas y ha partido los ritmos. Unos ritmos que no tardaron en recuperar con más pasión y fe que tiempo. Y así subieron al escenario las primeras nueve agrupaciones.

Entre coplas había quien, con el poco aire que le quedaba tras extender la voz, susurraba a los compañeros un «vamos a disfrutarlo». A este texto le sobran 87 líneas porque no hay un momento que resuma mejor el alma de la presente edición y el espíritu del carnaval en si. Porque este año más que nunca, ante los caprichos del destino, el carnaval se valora como un hermanamiento por la alegría y la sonrisa.